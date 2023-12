Córdoba: La UCR expulsó a Myrian Prunotto, vicegobernadora electa y compañera de fórmula del peronista Llaryora

Finalmente, Myrian Prunotto, la electa vicegobernadora de la Provincia y compañera de fórmula del peronista, Martín Llaryora, fue expulsada por la Unión Cívica Radical (UCR). La misma suerte corrió el ex intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, un viejo aliado de la coalición del oficialismo provincial. Si bien la decisión sería judicializada por Prunotto, la medida es obvia teniendo en cuenta que la UCR no integró Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), la coalición liderada por el PJ, sino Juntos por el Cambio (JxC) con el Pro, el Frente Cívico y la Coalición Cívica.

El Tribunal de Conducta del radicalismo consideró que la exintendenta de Estación Juárez Celman incurrió en la violación de una serie de artículos del Código de Ética y la Carta Orgánica partidaria. La misma acusación recayó sobre Benedetti.

Puntualmente, la UCR considera que el hecho de que Prunotto haya participado como candidata en una alianza electoral diferente a la que conformó el radicalismo y sus declaraciones sobre dirigentes y el partido, son motivo de expulsión.

La decisión fue dada a conocer este domingo por el Tribunal de Conducta partidario. Dice en su artículo 2 que el apoderado del radicalismo deberá constituirse ante el Juzgado Federal Nº1 y solicitar la cancelación de la ficha de Prunotto, lo mismo que su antigüedad como adherente de ese partido.

Además de un tema disciplinario, se trata de un movimiento político para que el ejemplo Prunotto no se expanda hacia adentro de la UCR. Por un lado, para evitar que el PJ y sus aliados, que trabajan en la construcción de un partido cordobés, sigan sumando radicales, ya que además de la ex intendenta, han desembarcado otros dirigentes municipales de la UCR y el Pro. Por otro, para desalentar “pases” desde la oposición al oficialismo en la Legislatura. Cabe recordar que la paridad de fuerzas legislativas que arrojó la elección provincial de este año, en las que HUxC obtuvo 33 legisladores, ha dejado un escenario inédito en la Provincia, ya que el PJ no tendrá mayoría ni quórum propio. Sin embargo, antes del 10 de diciembre, HUxC ya ha conseguido que una representante del Pro, Karina Bruno, oriunda de Villa María, constituya un bloque unipersonal y deje a JxC con 32 miembros.

Una de las infracciones es al Artículo 60 inciso e) de la Carta Orgánica partidaria que habilita la “expulsión con cancelación de la ficha de afiliación (…) a todo afiliado que decida participar en elecciones generales en representación de otro partido en contra de los intereses de la UCR”.

También considera el Tribunal de Coducta que la dirigente incumplió el artículo 3, inciso h) del Código de Ética, que pide “observar ecuanimidad en el juicio al momento de emitir una opinión, juicio de valor y/o cualquier otra expresión respecto de la capacidad intelectual, moral y/o personal de otro afiliado; mismas disposiciones respecto a expresiones vinculadas al respeto, a los símbolos partidarios, escudo, bandera, sigla U.C.R. Las expresiones de agravio o menoscabo a la idoneidad, prestigio, conducta o moralidad de los afiliados o de los símbolos partidarios, siempre que sean debidamente comprobadas constituyen una falta ética grave”.

Otro de los incisos sobre los que se asienta la medida disciplinaria es el j) del Código de Ética, que expresa: “Impedir que su conducta de afiliado pueda verse influida por la avidez de conquistas personales, priorizando siempre el sentido partidario por sobre el personal, evitando cualquier tráfico de influencias y denunciando el mismo al momento de conocerlo (…)”.

Y por último, apela al inciso L), donde el Código de Ética asegura que pueden ser expulsados “(…) los afiliados que ocuparan cargos públicos en gestiones de otro signo partidario y no hubieren solicitado la autorización correspondiente prevista por la carta orgánica y las leyes; o que habiéndola solicitado les hubiere sido denegada”.

Cabe recordar que una sanción similar a la de Prunotto recibió en 2008 el ex intendente de Río Cuarto y actual legislador provincial, Antonio Benigno Rins, que había acompañado como candidato a vicegobernador a Luis Juez, en los comicios de 2007. En aquella oportunidad, recordada por las denuncias de fraude que efectuó el juecismo contra el peronismo, fue elegido como gobernador Juan Schiaretti y como vice, Héctor Pichi Campana.

QUIÉN ES PRUNOTTO

Prunotto fue intendenta de Estación Juárez Celman, una localidad del Gran Córdoba, donde viven 24 mil habitantes. Ocupó ese cargo desde 2011 a 2023. Es hija de José Prunotto, ex intendente entre 1991 y 2003 y antes jefe comunal.

José Prunotto es, a su vez, quien donó 15 hectáreas para que la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) pudiera construir su campus virtual y el gobierno provincial una escuela Proa en el pueblo. El vínculo de dos velocidades del PJ con muchos intendentes radicales siempre fue intenso con los Prunotto, favoreciendo su desarrollo en la localidad, una acción que tuvo como contrapartida un bajo compromiso de la UCR de esta localidad tierra afuera de la localidad.

El año pasado, la electa Vicegobernadora fue designada como presidenta del Ente Metropolitano del Gran Córdoba, en un paso previo para acceder a la boleta con Llaryora.

Justamente, Estación Juárez Celman tiene una ventaja estratégica que es su cercanía con Córdoba Capital, el aeropuerto Córdoba y la ruta nacional 9. Esa conectividad le ha permitido potenciar su desarrollo.

Los Prunotto supieron formar parte del sector interno de la UCR liderado por el ex intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre. Incluso, su candidatura a Gobernador en 2018 fue lanzada desde Estación Juárez Celman. Cabe recordar que, en los comicios de 2019, JxC se dividió, luego de un acuerdo entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti, favoreciendo la reelección de Schiaretti y la llegada de Llaryora a la intendencia de Córdoba Capital.

En 2023, la dirigente radical afirmó que era la primera vez en la historia que no había un candidato radical a la gobernación, y que, en ese marco, frente a la elección entre dos peronistas, Llaryora y Luis Juez, se inclinaba por el primero. Con ese eje conformó Radicales Auténticos, acompañada por un puñado de intendente y jefes comunales de la UCR para desembarcar en la fórmula oficialista.

Sin embargo, la mujer de sonrisa contagiosa no llegó a ser la segunda en la línea de poder provincial por su caudal de votos o su relevancia dentro de la UCR, sino por el perfil que le entregó a la fórmula -el de amplitud política- y el adelanto de una coalición plural para gobernar. El esquema no dio el resultado esperado al peronismo en las elecciones del pasado 25 de junio, ya que la victoria fue sumamente ajustada y montada sobre la gran elección de la Capital provincial, que se “peronizó” como consecuencia de la nueva escena socio-económica dominante en el país.

VER Las fórmulas del oficialismo: Qué busca el PJ con la llegada de una intendenta radical y el presidente del Pro.

Desde el punto de vista de su relación con los factores de poder locales, Prunotto tiene fuertes vínculos con el sector del desarrollismo inmobiliario, puntal del fuerte crecimiento de la localidad, que pasó de 10 mil personas en el censo de 2010 a 24 mil en 2023, según estimaciones oficiales.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

