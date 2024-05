Córdoba: La Provincia consiguió colocar deuda por 120 mil millones de pesos

El gobierno de la Provincia informó este miércoles que consiguió colocar deuda por valor de 120 mil millones de pesos, a través de los Títulos de Deuda Clase 2, con un vencimiento a 36 meses y ajuste de capital por el índice CER.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno precisó que tomó deuda por $120.000 millones luego de haber recibido ofertas por $221.449 millones. Señala que los fondos obtenidos serán destinados al financiamiento de obras previstas en el Plan de Obras Públicas.

Detalla que la licitación se realizó en dos clases, los Títulos de Deuda Clase 1 y Clase 2, por un monto total

de $80.000 millones y explica que durante la rueda de licitación se recibieron órdenes por más de $220.000 millones entre las dos clases ofrecidas. En esa línea, “debido a las muy buenas condiciones logradas, la Provincia decidió hacer uso de la posibilidad de ampliar la emisión hasta los $120.000 millones”.

La totalidad del monto fue adjudicado en los Títulos de Deuda Clase 2, los cuales tienen un plazo de 36 meses y el capital se ajusta por el índice CER.

Estos títulos devengan una tasa de 450 puntos básicos, cupón que fue licitado durante la negociación. Los intereses serán pagados en forma semestral y el capital se amortizará en dos cuotas, la primera por el 25% en el 30vo mes

y el 75% restante al vencimiento.

Los títulos están garantizados por la cesión de los derechos de la Provincia sobre los fondos de coparticipación federal de impuestos. El programa de endeudamiento, en total, permite tomar hasta U$S 350 millones o su equivalente en otras monedas.

El gobierno de Martín Llaryora afronta en 2024 vencimientos de intereses y de capital por U$S 488 millones. En junio debe pagar U$S 159,06 millones y en diciembre una cifra idéntica. En julio, en tanto, tiene un vencimiento de intereses de U$S 11,54 millones, y otro de U$S 15,68 millones.

