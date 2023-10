Córdoba: Fuerte aumento de multas contra Uber y el transporte ilegal

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves un fuerte aumento de las multas contra Uber y el transporte ilegal en la Capital provincial. De hecho, la multa máxima salto 10 veces, pasando de 207 mil pesos en la actualidad a casi 2,1 millones de pesos. La nueva normativa entraría en vigencia la próxima semana y busca proteger la actividad de taxis y remises. La iniciativa fue acompañada por la mayoría de los ediles y rechazada por el radical Juan Negri y la Trotskista, Laura Cubas. En la sesión estuvieron presentes permisionarios y choferes de taxis y remises.

El titular del bloque de concejales de Hacemos por Córdoba, Marcos Vázquez, dijo anoche a ENREDACCIÓN que “este proyecto lo solicitaron los taxistas y remiseros que son los que pagan impuestos y generan trabajo en la ciudad. Nos pidieron que generemos condiciones para que estas apps que son ilegales, no sigan prestando el servicio. Con las modificaciones que introducimos, hoy, ser Uber en la ciudad va a salir caro”.

Puntualmente, los concejales modificaron el artículo 181 del Código de Convivencia en lo referido a la prestación de servicio de transporte de personas sin habilitación municipal y mediante agencia, central o aplicación no habilitada.

Señala el proyecto que la modificación de la ordenanza tratada estipula la inhabilitación definitiva para ser licenciatario de todo servicio público o privado municipal, de transporte de pasajeros.

A su vez, los vehículos serán retenidos, pero estarán a disposición de su titular, previo cumplimiento de las disposiciones, “como haber abonado los gastos de traslado y estadía y retirar los símbolos, leyendas y aparato taxímetro que fueran utilizados para lograr la calidad simulada. Lo mismo sucederá para vehículos habilitados por otros municipios que brinden viajes en Córdoba”.

Vázquez explicó que ahora las multas oscilarán entre ochenta (80) y trescientas (300) Unidades Económicas Municipales (UEM).

Actualmente, el valor de la unidad de multa es de 2.308 pesos, por lo que las sanciones irán desde los 184.640 a los 692.400 pesos.

Sin embargo, si el viaje fue contratado a través de agencias, centrales o aplicaciones no habilitadas como es el caso de Uber, Cabify u otras plataformas, la sanción se triplicará. Por lo tanto, la escala de sanciones irá desde $ 553.920 (240 UEM) a $ 2.077.200 (900 UEM).

Cabe señalar, que las multas hasta esta modificación se ubicaban entre 30 y 90 UEM, lo que implica montos que van desde 69 mil pesos hasta $ 207 mil pesos.

El concejal Vázquez agregó que “incorporamos una herramienta a una situación compleja que busca acompañar a los trabajadores que tributan y cumplen con todas las normativas vigentes de la ciudad, que no lavan dinero, no se lo llevan fuera de nuestro país, trabajan y generan empleo, porque son pequeñas empresas”.

Resaltó que “con las multas actuales hay un caso en el que lo retuvimos 33 veces, pagaron las multas y se lo llevaron. La realidad es que hoy, ser Uber en la ciudad va a salir caro. Son autos particulares y perjudican a los trabajadores del volante de la ciudad. Si le quitas el trabajo a gente que vive de esto, tributa en la ciudad, paga impuestos, hace cursos y cumple requisitos está mal. Estos servicios que son ilegales para el municipio, muchas veces no tienen domicilio en esta ciudad, no tiene seguros para llevar a una persona ajena, no pagan impuestos, no abonan sueldos, y entendemos que a eso hay que combatirlo”.

Luego adelantó que “estamos trabajando en una app propia del municipio. El martes la pusimos en prueba beta. Ya hay 100 autos taxis y remises y vamos a ir sumando progresivamente al total de la flota de vehículos de la ciudad con el fin de mejorar el servicio”.

También se expresó a favor el concejal Armando Fernández (Frente Cívico, Juntos por el Cambio). El edil pidió que la municipalidad refuerce los controles y reclamó un tratamiento integral del tema transporte.

