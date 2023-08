Córdoba: El operativo Prunotto puso en guardia a la UCR, que pidió su expulsión

La Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba decidió iniciar el proceso de expulsión de la Vicegobernadora electa de la Provincia, Myrian Prunotto. La ex intendenta de Juárez Celman, es afiliada radical, pero acompañó en la fórmula provincial al candidato del peronismo y sus aliados de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora. La decisión fue dada a conocer por el presidente de la UCR y diputado nacional, Marcos Carasso, luego de que la dirigente intentara presentar un escrito rechazando una posible desafiliación.

En las primeras horas del lunes, Prunotto se presentó en la Casa Radical, en el centro cordobés, junto a su abogado para manifestar la intención de seguir ligada al radicalismo. Sin embargo, llegó antes de la apertura administrativa de la sede del principal partido opositor y no pudo cumplir su cometido.

Carasso le respondió con sarcasmo: “Quizás por no frecuentar nuestra Casa Radical, no estás al tanto de los horarios de atención, de todas maneras, no sorprende semejante circo mediático”. La sede provincial de la UCR, habitualmente, abre sus puertas a las 10:00.

Prunotto señaló sobre la posibilidad de que sea desafiliada del partido radical, que “me preocupa pensar que sea una cuestión de género. Cuando hice campaña para la vicegobernación siempre levanté la bandera de la UCR, en todos lados dije que iba como radical y ellos aducen que me fui con el peronismo”.

En cambio, el comité provincia indicó que el “Tribunal de Conducta partidario posee todos los antecedentes debidamente fundamentados para que actúe en forma contundente y desafilie a Prunotto y a otros dirigentes que siguieron su camino”.

Agrega que “la dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba tendrá ante el tribunal de conducta la posibilidad de dar su posición cuando sea debidamente convocada”.

Por último, afirma que “el radicalismo en su totalidad y unánimemente considera que Myrian Prunotto debe ser expulsada de la Unión Cívica Radical”.

En tanto, Carasso, en su cuenta de Twitter, expresó que “pronto tendrás novedades del tribunal de conducta partidario, donde podrás defenderte y fundamentalmente, explicarnos a los dirigentes de toda la provincia, cuales fueron los motivos que te llevaron a tomar la decisión de ser parte de la formula del peronismo, (partido) al cual históricamente enfrentamos y (del que) tenemos visiones distintas acerca de cómo gestionar”.

Cerró diciendo que “como vicegobernadora electa podrías golpear las puertas de familias y víctimas de la inseguridad, o de jubilados que perdieron el 82% móvil, o de docentes y médicos con salarios de miseria”.

Más allá de las declaraciones, la postura de Prunotto se suma a la del viceintendente electo de Córdoba Capital, también en la fórmula de Hacemos Unidos por Córdoba, en este caso con Daniel Passerini (PJ). Pretto que era presidente del partido amarillo, fue apartado de esa fuerza por el comité de disciplina a principios de este mes. Dice la resolución que “(Pretto) incumplió con sus obligaciones partidarias y con la representación política del partido”.

Javier Pretto en declaraciones que hizo a Infobae, apuntó que apelará a la resolución y que será la Asamblea la que decidirá a nivel partidario. “La expulsión la resuelve el Tribunal de Disciplina. Yo entiendo que no ha valorado razonadamente mi descargo desde lo técnico. Por eso recurriré a la Resolución para que la Asamblea lo analice y resuelva políticamente. Con el resultado de la asamblea veremos. Si retrotrae la decisión del Tribunal o lo convalida. En este caso, le recurriré judicialmente”.

Tanto Prunotto como Pretto parecen seguir una misma línea discursiva y de acción para mantenerse dentro de sus fuerzas políticas de origen pese a que participaron de los comicios integrando otra coalición. La similitud de la postura tiene que ver con la situación el oficialismo provincial, que no tiene mayoría propia en la Legislatura Provincial y que se encuentra ante dos opciones: consensuar iniciativas de Gobierno con la oposición o seducir legisladores opositores para estructurar una nueva mayoría. La pulseada parece estar ubicada allí, ya que una respuesta débil de la UCR o el Pro alimentará la probabilidad de fugas.

QUIÉN ES PRUNOTTO

Prunotto fue intendenta de Estación Juárez Celman, una localidad del Gran Córdoba, donde viven 24 mil habitantes. Ocupó ese cargo desde 2011 a 2023. Es hija de José Prunotto, ex intendente entre 1991 y 2003 y antes jefe comunal.

José Prunotto es, a su vez, quien donó 15 hectáreas para que la UNC (Universidad Nacional de Córdoba) pudiera construir su campus virtual y el gobierno provincial una escuela Proa en el pueblo. El vínculo de dos velocidades del PJ con muchos intendentes radicales siempre fue intenso con los Prunotto, favoreciendo su desarrollo en la localidad, que tuvo como contrapartida un bajo compromiso tierra afuera de la localidad.

Incluso, la electa Vicegobernadora fue designada como presidenta del Ente Metropolitano del Gran Córdoba, en 2022, en un paso previo para acceder a la boleta con Llaryora.

Justamente, Estación Juárez Celman tiene una ventaja estratégica que es su cercanía con Córdoba Capital, el aeropuerto Córdoba y la ruta nacional 9. Esa conectividad le ha permitido potenciar su desarrollo.

Los Prunotto supieron formar parte del sector interno de la UCR liderado por el ex intendente Ramón Mestre. Incluso, su candidatura a Gobernador en 2018 fue lanzada desde Estación Juárez Celman. Cabe recordar que, en los comicios de 2019, JxC se dividió, luego de un acuerdo entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti, favoreciendo la reelección de Schiaretti y la llegada de Llaryora a la intendencia de Córdoba Capital.

En 2023, la dirigente radical afirmó que era la primera vez en la historia que no había un candidato radical a la gobernación, y que, en ese marco, frente a la elección entre dos peronistas, Llaryora y Luis Juez, se inclinaba por el primero. Con ese eje conformó Radicales Auténticos, acompañada por un puñado de intendente y jefes comunales de la UCR para desembarcar en la fórmula oficialista.

Sin embargo, la mujer de sonrisa contagiosa no llegó a ser la segunda en la línea de poder provincial por su caudal de votos o su relevancia dentro de la UCR, sino por el perfil que le entregó a la fórmula -el de amplitud política- y adelanto de una coalición plural para gobernar. Una muestra en miniatura del famoso “frente de frentes”. El esquema no dio el resultado esperado al peronismo, ya que la victoria fue sumamente ajustada y montada sobre la gran elección de la Capital provincial, que se “peronizó” como consecuencia de la nueva escena socio-económica dominante.

VER Las fórmulas del oficialismo: Qué busca el PJ con la llegada de una intendenta radical y el presidente del Pro.

Desde el punto de vista de su relación con los factores de poder locales, Prunotto tiene fuertes vínculos con el sector del desarrollismo inmobiliario, puntal del fuerte crecimiento de la localidad, que pasó de 10 mil personas en el censo de 2010 a 24 mil en 2023, según estimaciones oficiales. Esa es la Prunotto que fue a golpear las puertas de la Casa radical.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.