[Conflicto institucional] El oficialismo abandonó reunión del Consejo de la Magistratura presidida por Rosatti

Los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura se levantaron este miércoles de la reunión de labor que presidía el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en repudio a la decisión del alto tribunal de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, y por sus declaraciones sobre la política económica del Gobierno en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham).

“Durante la reunión de coordinación que llevó adelante el Consejo de la Magistratura con la presidencia de Horacio Rosatti, los consejeros del Frente de Todos repudiamos al presidente del cuerpo por sus declaraciones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y por los fallos de la Corte que afectaron a las provincias argentinas de San Juan y Tucumán, razón por la cual nos retiramos de dicha reunión”, informaron en un comunicado de prensa los representantes del oficialismo.

El comunicado lleva la firma del abogado laboralista Héctor Recalde, la senadora María Pilatti Vergara, el diputado Rodolfo Tailhade, la diputada Vanesa Siley, el senador Mariano Recalde y el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

Según fuentes presentes en el encuentro reservado, Tailhade expresó que repudiaba la decisión de la Corte frente a Rosatti, tras lo cual se levantó y se fue junto a sus compañeros de espacio

Tailhade también repudió con especial énfasis los dichos de Rosatti en la Cámara de Comercio norteamericana (AmCham) sobre la “expansión incontrolada de la emisión monetaria”.

“Estoy aquí por una responsabilidad institucional y compromiso democrático porque me eligieron mis compañeros de bloque pero si no, no estaría acá porque repudio la presidencia suya de este cuerpo pero fundamentalmente repudio lo que dijo en la Cámara de Comercio y repudio los fallos de San Juan y Tucumán porque proscriben la voluntad popular y configuran una intervención federal de hecho”, le aclaró el diputado a Rosatti.

Con este pronunciamiento, el oficialismo criticó la decisión de la Corte de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan, tomada -según el máximo tribunal- en salvaguarda de la exigencia de “alternancia republicana” planteada en las Constituciones provinciales.

“Los consejeros del FdT sostuvimos, ni bien se inició la reunión, que repudiamos las irresponsables y provocadoras declaraciones formuladas en la mañana de ayer por el presidente de la Corte en un ámbito absolutamente impropio para su magistratura, que además de configurar un claro prejuzgamiento en la materia, constituye una intolerable intromisión en la política económica de los gobiernos y una cuestión no judiciable”, se explicó luego en un comunicado.

Repudiaron también “los fallos de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que preside también Rosatti, conocidos el martes por la tarde, que suspenden las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán a menos de 72 horas de la veda electoral, a menos de 5 días de las elecciones y con toda la estructura de los comicios perfectamente organizada, en tanto implican lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho”.

“Los consejeros del FdT sostenemos que seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional de cara a la sociedad, y en función de ello participaremos de todas las sesiones públicas de comisiones y en el plenario del Consejo de la Magistratura. Pero con Rosatti no tenemos nada que coordinar”, concluye el comunicado.

El repudio del oficialismo aleja la posibilidad de una reactivación de la tarea del Consejo de seleccionar jueces y funcionarios en un sistema de justicia que mantiene una vacancia promedio del cincuenta por ciento.

Las reuniones de labor definen la agenda de las reuniones plenarias, que son las que posibilitan que se voten las ternas de candidatos para que el Ejecutivo elija y el Senado preste su acuerdo.

Sin los representantes del oficialismo, la reunión continuó entre Rosatti y los consejeros de la oposición y, según fuentes del Consejo, repasaron los “temas pendientes” y fijaron un plenario para el próximo miércoles 31 de mayo.

> Con información de TÉLAM.

