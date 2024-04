Conflicto en Medio Oriente: Milei reunió al Gabinete y analizó el conflicto junto al embajador israelí

Luego del ataque iraní con drones y mísiles a territorio israelí, anunciado en respuesta al atentado a la embajada iraní en Damasco (Siría), en la que murió un general de la Guardia Revolucionaria del país persa, el presidente Javier Milei regresó de su viaje por Estados Unidos y encabezó una reunión para analizar la situación derivada de este conflicto en Medio Oriente. Del encuentro también participó el embajador israelí, Eyal Sela.

“El Presidente Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en Casa Rosada, con la participación del Embajador del Estado de Israel, Eyal Sela”, informó el Gobierno a través de un comunicado en sus redes sociales respecto a la reunión de esta noche.

La reunión se llevó a cabo en la Casa de Gobierno y contó con la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de los ministros del Gabinete nacional, con la excepción de Luis Petri, quien se encuentra de viaje en Dinamarca.

El Gobierno informó que la participación de cada ministro en la reunión fue para brindar “detalles sobre las acciones de cada cartera”. Y remarcaron que el país “sigue atentamente los acontecimientos” ocurridos en Medio Oriente.

Durante la reunión estuvo presente el embajador israelí, Eyal Sela, quien puso al corriente al mandatario y sus ministros de lo ocurrido en su país en las últimas 48 horas, luego del ataque de Irán con drones y misiles.

Al finalizar el encuentro, el vocero presidencial Manuel Adorni habló ante la prensa junto al embajador israelí y reiteró que “Argentina respalda enfáticamente al Estado de Israel en defensa de su soberanía”.

Sela, por su parte, transmitió “el agradecimiento del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, al presidente Javier Milei por su clara, rotunda, condena a Irán y el estar en el lado correcto de la historia. Estamos muy agradecidos al señor presidente y su gobierno”.

Mientras que en relación a la reunión dijo que participó para “dar información diplomática sobre el ataque que Irán realizó sobre Israel. Irán intentó por primera vez atacar Israel directamente desde su territorio. La República Islámica está atacando a Israel desde hace muchos años vía organizaciones terroristas como Hezbollah, los hutíes en Yemen, Hamás o las milicias que están en Siria e Irak. En cambio, lo sucedido este sábado fue un intento de llevar más de 60 toneladas de explosivos hacia el centro de Israel”.

Milei regresó de su viaje a Estados Unidos y Dinamarca por razones de seguridad, a causa del alineamiento de la política exterior de su gobierno con Estados Unidos e Israel.

La #paz y el #diálogo son el único camino para la resolución de un conflicto, la guerra y la violencia no son opciones. Me sumo a las expresiones de repudio y fuerte condena por los ataques que desde #Irán se intensificaron sobre el pueblo de #Israel, con quien me solidarizo.

— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) April 14, 2024