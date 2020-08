“Con nombre de flor”: la vida de una travesti y la historia de todas

Malva era un tesoro, la única testigo de la historia de la homosexualidad y transexualidad en Argentina. Hasta que Carina Sama se encontró con ella, solo existían registros fotográficos del archivo policial. Malva era una travesti de 95 años, cuando la edad promedio es de 35. Llegó a Argentina en el '43, luego de cruzar a pie la Cordillera de los Andes, desde su Chile natal.

Cuando Sama leyó el libro Mi recordatorio, la autobiografía de Malva, supo que quería investigarla a fondo. Filmó Con nombre de flor, un documental para contar su vida y, al mismo tiempo, reflejar años de persecución y hostigamiento a toda una comunidad. La película se estrena este jueves por Cine.ar y es parte de una trilogía que comenzó con Madame Buterfly y terminará con La paloma.

La cámara estuvo encendida desde la primera reunión. “La información que me daba no estaba escrita en ningún lado. Y en un siguiente encuentro, en su casa, sacó dos albúmenes de fotos y yo no lo podía creer. ¡Toda la historia travesti desde los '40 en adelante fotografiada! Lo que mostraba era algo maravilloso”, recuerda emocionada la directora. “Las 204 fotos que dejó son una joya, son la parte oculta del iceberg”, relata Sama en la cinta.

Malva murió antes de empezar a rodar el documental que Sama había escrito, por lo que el resultado final son las grabaciones realizadas durante la etapa de investigación. “Cuando tenés el entrevistade al frente, lo ves bidimensional, casi como una foto. Pero Malva se me acostaba y ese acostarse me tensionaba todo el tiempo la cámara. Sin embargo, esa misma tensión me hizo ver la profundidad de lo que ocurría. La suya era una pose que esta fuera de la norma desde que ella tenía uso razón. Entonces se me propone como espejo, me veo como directore y eso es lo que me duele: ¿Cómo se me ocurre poner una cámara normatizada en una persona que está fuera de la heteronorma?”, sostiene la directora.

No es el documental que esperabas filmar ¿Qué ves hoy en el resultado, en qué te sorprendiste a vos misma?

Malva aparte de ser como el minotauro, es decir, de esos personajes que no deberían existir, tenía una cajita de Pandora en la mano. Me entregó un espejo de mi mirada transfeminista, y de la forma de hacer documentales. Para mi este documental es un regalo y me cambia la mirada del tercero. Malva me cambia la mirada y me propone otras formas, para cuerpos no normales. Entonces, en La Paloma me di cuenta que tenía que entregar la cámara. Ese fue mi propio cambio, adentrarme en una reflexión que nos debemos: cómo hacer cine, cómo plantear una cámara desde los feminismos o transfeminismos. Cómo trabajar una mirada más allá de lo aprendido, cómo desaprender todas juntas.

¿Qué características debe tener esa cámara?

No lo sé. Lo que sabemos es que tenemos que estar en constante movimiento y desaprendizaje para ir creando formas que aunque sean intuitivas, sean nuevas, que es lo que necesitamos.

Además de contar la vida de Malva, las fotos son un archivo histórico

Ya Malva había muerto cuando me enteré del Archivo de la Memoria Trans. Llevé copias de las fotos y las originales quedaron en la casa de su familia elegida. Esas fotos son únicas, no hay antecedentes, las fotos más antiguas que hay son del archivo psiquiátrico policial. Las que tenía Malva eran del '40 al '80. El Archivo tiene imágenes sobre todo a partir de los '80. Entonces todo ese espectro de 40 años se completa con las fotos de ella. La homosexualidad estaba criminalizada, no solo las travestis. Cualquiera que tuviera ese tipo de fotos era una manera de autoacusarse para que te metieran en cana.

Por ejemplo, los libros que había leído, entre ellos a Osvaldo Bazán, hablan de las fiestas en el Tigre, pero no había fotos. Malva las tenía. También fotos de los carnavales desde el otro lado. El documental tiene varios pilares de materiales reapropiados y de archivos. Busqué algunos indicios de la homosexualidad de la Argentina en los noticieros de la época, pero solo aparecían algunos atisbos en la época de carnaval, todo lo demás era archivo policial. Por eso es muy necesario poner a Malva en contexto, con todo lo que había tenido que vivir desde que llegó a Argentina. No es lo mismo ahora, con una Ley de Identidad de Género.

¿Es una película necesaria para todos los argentinos?

Hasta la misma Malva que acusaba a Juan Domingo Perón de ser quien empezó con las persecuciones durante su presidencia. Ella llegó en el '43. Supongo que por el contexto, todo lo que no era reproductivo estaba por fuera del amparo del Estado. Sin embargo, así como la percusión vino del peronismo, el imaginar un futuro mejor también vino de la mano del mismo partido político. De hecho, en el único momento en que se quiebra durante el rodaje es cuando nombra a Néstor y Cristina Kirchner. Es que, a través de una amiga, Malva hizo una publicación en Facebook donde pedía un hogar para habitar, a los dos días la llama la gente de Alicia Kirchner para decirle que le ofrecían un hogar y que podía estar con la identidad que le pertenecía. Eso no lo había visto nunca. Cuando sale la Ley de Matrimonio Igualitario, la hacen entrar a la sala, le dan una silla y le preguntan si está cómoda. Si todo el tiempo te pegaron, que hagan eso y tengas el reconocimiento que tenías que tener, es fuerte. A las travestis en general se les negó el transito libre desde el día cero. Malva me contaba que cuando salía a caminar por la calle quería ser lo más varonil que le saliera, sin embargo a pasos más largos, más plumas tiraba, y de verte no más, te llevaban presa. Malva no se había dedicado a la prostitución, pero cada vez que salía, lo hacía con una mantita y ponía candado a sus cosas porque era probable que no volviera. Y no volver era no tener más trabajo, era salir de la cárcel treinta días después a conseguir un nuevo empleo y el día a día. Una travesti ha migrado de todas las pequeñas cosas y hasta de su propio cuerpo. Por eso, como dice Camila Sosa Villada en Las malas, “ser travesti es irse de todos lados”.

¿Que hoy se hable de transexualidad es una conquista?

Viendo el contexto y la militancia, me parece que conquista será cuando seamos no binarios. Es la conquista que romperá con todas las demás. Esta necesidad de nombrarnos, hace que LGTBIQ+ se rompa con el concepto de no binariedad. Cuando no nos paremos desde lo varón y lo mujer, eso será la conquista, todo lo demás será pedir derecho. La no binariedad va a generar la libertad necesaria. Como decía Lohana Berkins, “no queremos ni femenino ni masculino en el documento, queremos otra cosa, porque esas dos cosas no nos identifican”. Cuando nos paremos en lo no binario vamos a soñar niñeces y vejeces libres.

¿Cómo estamos en Argentina para alcanzarlo?

Si la marea verde puede llegar a superar esa cuestión binaria, vamos a estar bien. El tema es soñarnos no binarios porque ahí es donde las violencias van a deconstruirse, porque vienen de un mandato. Hasta que no lo logremos desarticular, el patriarcado no se va caer, porque no está arriba, sino que está dentro de cada une. Por eso hay que desprender para construir algo menos enfermo.

¿Por qué ver el documental?

Para preguntarse mucho, para animarse, para tomar un ejemplo de valentía. Y para desaprender todo lo mal aprendido.

