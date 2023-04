Con Juez y De Loredo, JxC formalizó su alianza para las elecciones en Córdoba

Los partidos socios de Juntos por el Cambio en Córdoba firmaron la alianza con la que participarán el 25 de junio de las elecciones provinciales. El documento ya fue presentado en la Justicia Electoral.

El acuerdo incluye a los tres partidos nacionales –la UCR, el PRO y la Coalición Cívica–, y el Frente Cívico, socios iniciales; y suma a Primero la Gente, Encuentro Republicano Federal, y el Partido Liberal.

En el documento constitutivo, Juntos por el Cambio define que habrá listas únicas y, por lo tanto, no habrá internas. Por lo que todas las candidaturas, esto es, las listas de legisladores, intendentes, concejales y tribunos de cuentas, se conformarán en base a negociaciones. Ninguno de los socios podrá presentar listas por fuera de la coalición.

En caso que haya conflictos irresueltos en departamentos y/o circuitos, la mesa política de la coalición usará la lapicera sobre el final de cierre de listas, el sábado 6 de mayo.

El acta fue firmada por los apoderados en el bar del hotel Panorama, a escasos metros del Palacio 6 de Julio y a dos cuadras del Juzgado Electoral.

Luis Juez dijo que “esta foto de hoy tiene una trascendencia que supera holgadamente lo electoral. Hemos podido, después de muchísimos años de confrontaciones, llegar a esta instancia de unidad. Cómo no vamos a creer que generamos una esperanza en tanta gente que hace 24 años está esperando que le resuelvan los problemas. La unidad siempre es trabajosa. Siempre es complicada. Entonces hay que cuidarla. Cuesta mucho construir y se puede destruir en cualquier momento”.

“En una provincia “marketinera” como Córdoba donde los problemas de fondo han sido barridos debajo de la alfombra, nosotros tenemos que hacer honor al respeto, al cariño, a la tolerancia, a la consideración ante cada uno de los integrantes de esta alianza. Reconocernos parte de una construcción colectiva, pero respetando nuestras individualidades y nuestros orígenes. Valoro lo que han hecho los presidentes y los apoderados durante todo este tiempo sorteando tormentas increíbles. Hemos llegado a una madurez que hace mucho tiempo la política no podía expresar. A mí me toca ser la expresión, la cara visible de este proceso y siento una gran responsabilidad. Voy a intentar que Dios y la Virgen me iluminen para honrar con claridad y capacidad este mandato que me han conferido a partir de la generosidad de muchos de los que están en esta reunión” expresó.