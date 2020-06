Comienza el 5° Festival Internacional de Cine Ambiental con proyecciones y actividades online

Del 17 al 24 de junio se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) bajo el lema "Activemos otro clima". Esta quinta edición será completamente virtual, a través de distintas plataformas digitales y aplicaciones de uso cotidiano se podrán disfrutar de una amplia variedad de películas de forma abierta, gratuita y dividida en las siguientes secciones temáticas: Crisis Climática, Somos Agua, Horizontes Energéticos, Madre Tierra, Econciencia, DerechosHumanos - FICDH, Soberanía Alimentaria, Finquita, Juventud y Ecofeminismo.

Para acceder a las más de setenta obras audiovisuales destacadas a nivel mundial de los últimos dos años, se debe ingresar a la web: https://finca.imd.org.ar

Además de la competencia oficial, se realizarán diferentes charlas y talleres. Entre ellos el encuentro “Cine y Ecofeminismo”, donde se compartirán distintas experiencias de mujeres defendiendo la salud, el territorio y la supervivencia para reflexionar y reconocer los vínculos sólidos que existen entre género y ambiente, mujeres y ambientalismo, feminismo y ecología.

PARA AGENDAR

CHARLAS Y TALLERES

JUEVES 18 DE JUNIO - 17 horas.

Encuentro “Cine y Ecofeminismo”

Distintas experiencias de mujeres defendiendo la salud, el territorio y la supervivencia nos habilitan a reflexionar y reconocer los vínculos sólidos que existen entre género y ambiente, mujeres y ambientalismo, feminismo y ecología.

En este taller nos proponemos analizar esos vínculos en distintas producciones cinematográficas , desde el ecofeminismo latinoamericano.

Taller con inscripción previa acá: https://bit.ly/encuentro_ cine_ecofeminismo

Cupo limitado

Modalidad virtual mediante videoconferencia participativa

VIERNES 19 DE JUNIO - 17 horas.

Conversatorio “¿Cuáles son los desafíos para el cine indígena en tiempos de crisis civilizatoria occidental?”

La naturaleza pide a gritos que la escuchemos, pero sólo los pueblos originarios, cuya cosmovisión concibe al ser humano como parte de un todo con ella, parecen oírla. Las crisis que venimos atravesando a nivel planetario están en gran parte causadas por un modelo de sociedad humana insostenible que basó su desarrollo en la mercantilización de los recursos naturales y de la vida, sin tener en cuenta el impacto que eso tendría en todo el ecosistema. La misma estructura narrativa occidental, de carácter lineal, representa al avance progresivo, con sus respectivos clímax y desenlaces, como un enfrentamiento virtuoso entre fuerzas opuestas que, tal como vemos reflejado a diario en los valores culturales de este sistema capitalista, se basa en la dominación del hombre sobre el hombre y sobre los demás seres vivos. El cine indígena, en cambio, propone una narración circular que se contrapone con esa concepción, caracterizándose por una visión de inter/eco-dependencia entre los seres que habitamos la tierra. Para defender la Madre Tierra y la biodiversidad, hay líderes y lideresas que arriesgan sus vidas cada día, así como hay cineastas listos para levantar su voz.

¿Cuáles son los desafíos para el cine indígena en tiempos de crisis civilizatoria occidental? ¿Es hora de revertir el modelo narrativo para alcanzar una verdadera transformación cultural hacia una sociedad ecosustentable? ¿Qué lugar ocupa el cine indígena dentro de los circuitos productivos y de exhibición cinematográfica a nivel regional e internacional? ¿Qué rol tienen los festivales de cine ambiental y de derechos humanos en su reconocimiento y difusión?

Modalidad virtual mediante videoconferencia participativa.

***

SÁBADO 20 DE JUNIO - 11 horas.

Conversatorio “Activemos otro clima”. Entrevista a Vandana Shiva por Soledad Barruti

“Somos una familia de la Tierra en un planeta, saludable en nuestra diversidad e interconexión. La salud del planeta y nuestra salud no es separable. (...)

Podemos vincularnos en todo el mundo a través de la propagación de enfermedades como el coronavirus cuando invadimos los hogares de otras especies o cuando manipulamos plantas y animales para obtener ganancias comerciales y codicia y propagamos monocultivos. O podemos estar conectados a través de la salud y el bienestar para todos mediante la protección de la diversidad de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad, la integridad y la autoorganización (autopoiisis) de todos los seres vivos, incluidos los humanos.”

Vandana Shiva

(http://www.lavaca.org, 03/04/ 2020)

Un vez más, el FINCA tiene el honor de contar con la participación especial de Vandana Shiva: guía, pilar y referente de la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos, contra Monsanto y las multinacionales y una de las voces principales del movimiento ecofeminista. Hoy más que nunca, debemos adoptar un rol activo para avanzar hacia el cambio cultural necesario, donde el respeto por la diversidad y la defensa de los territorios estén en el centro de nuestra acción.

Modalidad virtual mediante videoconferencia participativa.

***

LUNES 22 DE JUNIO - 17hs.

Clase Magistral “Cine sustentable - Producir en verde”, a cargo de Paloma Andrés Urrutia

¿Qué es desarrollo sostenible? ¿Cuál es el papel del sector de la producción audiovisual en temas tan complejos como el cambio climático? A través de la historia de los acuerdos internacionales y los datos más significativos del impacto humano sobre nuestro planeta, entenderemos el concepto de sostenibilidad, aplicándolo al contexto de nuestro presente. Definiremos también los objetivos de Desarrollo Sostenible más significativos para el sector y analizaremos ejemplos de medidas que se pueden adoptar por áreas para conseguir producciones con menor impacto ambiental, evaluando la situación actual en los rodajes, las limitaciones y los retos que supondrá tomar medidas sostenibles y también las ventajas y beneficios de las mismas.

Con inscripción previa acá: https://bit.ly/ ClaseMagistral_FestivalFINCA

Modalidad virtual mediante videoconferencia participativa.

***

MARTES 23 DE JUNIO - 17hs.

Taller “La producción audiovisual sostenible en la Argentina: Plan de acción para un futuro en verde” a cargo de Paloma Andrés Urrutia

El panorama actual de nuestro mundo globalizado exige una transformación de todos los sectores en nuestras formas de producción de bienes y servicios. La producción audiovisual no es una excepción. La transformación de las formas de producir audiovisual en todos sus formatos es ineludible, y es imprescindible la implicación de todos sus profesionales para disminuir sus impactos negativos sobre el planeta y la sociedad.

La presente actividad tiene como objetivo el desarrollo de un plan de acción que sirva como marco estratégico para que la actividad audiovisual en Argentina comience a integrar criterios de sostenibilidad que sirvan como base para la necesaria transformación del sector. Con la participación de diversos profesionales del ámbito audiovisual argentino (representantes del sector público, sector privado y la sociedad civil), generaremos un plan realista y adaptado a las necesidades del país que, a partir de un diagnóstico de la situación actual, señale las acciones prioritarias para trabajar por un sector audiovisual que tenga en cuenta a las personas y el planeta, sin dejar de lado la rentabilidad de sus producciones.

Mediante la participación de diversas organizaciones y a través del diálogo y la participación, esta actividad semi-estructurada y moderada por Paloma Andrés Urrutia, se centrará en contestar las siguientes preguntas:

- Argentina, ¿dónde estamos hoy? – Diagnóstico de la situación actual del país respecto de la producción sostenible.

· - ¿Quiénes somos? – Generación de un mapeo de diversos representantes del panorama audiovisual y su capacidad para ser agentes de cambio.

· - ¿Qué objetivos compartimos? – Definición participativa de los objetivos globales para la transformación del sector.

· - ¿Por dónde empezamos? – Selección de las acciones iniciales necesarias para comenzar el proceso de transformación.

Taller con inscripción previa acá: https://bit.ly/2UEK4pZ

Cupo limitado

Modalidad virtual mediante videoconferencia participativa.

Entrevistas “ACTIVEMOS OTRO CLIMA”

La crisis que enfrenta nuestro planeta se nos hace presente y palpable desde múltiples formas. Hoy, la cara que vemos es una pandemia que paraliza el mundo, una señal más de la destrucción y opresión que los seres humanos ejercemos sobre el planeta. Hemos entendido que nuestra salud y la del planeta tierra es una misma. Entonces, el camino posible es solo uno: el cambio de sistema es inevitable y urgente. Frente a esta situación, nos reunimos a dialogar con diferentes activistas ambientales, buscando una salida posible y concreta, que nos incluya a todes.

JUEVES 18 DE JUNIO - 21 horas.

Bruno Rodríguez / Marou Rivero / Activismo y jóvenes

Bruno Rodríguez es militante del ecologismo popular en Jóvenes por el Clima Argentina (JOCA). Fue autor del proyecto de emergencia climática y ecológica aprobado en el senado de la nación el día 17 de julio de 2019, y fue el representante argentino ante la Cumbre Mundial de Jóvenes por la Acción Climática en Naciones Unidas (Nueva York). Actualmente se dedica a la construcción política de Jóvenes por el Clima en todo el país como una organización popular y latinoamericanista.

Marou Rivero es socióloga, comunicadora e influencer cultural en @marourivero (IG). Se define como observadora participante. Es emprendedora, feminista, amante de la moda y el cine. Impulsora de cambios sustentables en la industria de la moda #lamodacomomedio.

LUNES 22 DE JUNIO - 21 horas.

Máximo Mazzocco / Mercedes Fino / Educación ambiental

Máximo Mazzocco es fundador y presidente de Eco House, una de las organizaciones socioambientales con más voluntarios de Argentina ecohouse.org.ar, y cofundador de la Alianza x el Clima Argentina alianzaxelclima.org. Recientemente, fue declarado como "personalidad destacada de C.A.B.A." por la Legislatura Porteña y fue seleccionado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Bs. As. por Junior Chamber International.

Mercedes Fino es licenciada en Ciencia Política, artista visual y docente universitaria. Ambiente y ecofeminismo son sus dos grandes áreas de trabajo y militancia. Escribe sobre ecología política en Florestanía, y forma parte de RENAMA y la COAF.

MARTES 23 DE JUNIO - 19 horas.

Flavia Broffoni / Laura Borsellino / La rebelión

Flavia Broffoni es activista y politóloga, especializada en relaciones internacionales y desarrollo regenerativo. Co-fundadora de Rebelión o Extinción Argentina. Es docente de Ecología Política y oradora en TED x Río de la Plata.

Laura Borsellino es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magister en Conservación de la Biodiversidad (UBA). Como periodista ambiental escribe sobre ecología política y biodiversidad en Florestanía y La Nación. Es fotógrafa y amante del cine, además de ornitóloga aficionada, amiga de los animales y ferviente defensora de los espacios públicos. El ecofeminismo es para ella una reflexión y una práctica para guiar sus rumbos entre todos esos mundos.

ENCUENTRO CON DIRECTORES

MIÉRCOLES 17 - 20 horas.

Sumercé

Competencia Oficial de Documentales Latinoamericanos

Encuentro con Victoria Solano

Victoria Solano Ortega (Colombia, 1984) is an award winning filmmaker who has lived in Argentina since 2010. Her first documentary, ”9.70” has been watched by over 2M people around the world. After the release, Victoria received the Simon Bolivar, one of Colombia´s most coveted journalism awards. ”Sumercé” is her first feature-length documentary supported by IDFA, Tribecca, Proimagenes

***

JUEVES 18 - 20 horas.

Soñando un lugar

Competencia Oficial de Largometrajes Internacionales

Encuentro con Alfonso Kint

Alfonso Kint (Madrid, 1976) es un artista multimedia que destaca por su gran versatilidad como realizador audiovisual, editor de video, dibujante de storyboards, pintor, ilustrador, fotógrafo, guionista y diseñador gráfico & web. En 2008 comienza su carrera como director y realizador audiovisual. Soñando Un Lugar es su primer largometraje documental.

***

VIERNES 1 - 20 horas.

El país sin indios

Competencia Oficial de Documentales Latinoamericanos

Encuentro con Nicolás Soto

Nicolás Soto es Comunicador Social. Su tesis, La Selección Invisible, obtuvo el premio a Mejor Cortometraje Uruguayo en el 11º Festival Piriápolis de Película. Desde el 2014 trabaja como realizador audiovisual independiente. Leonardo Rodríguez es fotógrafo profesional y docente. Algunas de sus obras son: Simétrico Continuó (2012) y Objeto identidad (2014). Desarrolla actualmente el ensayo documental Indios o culto.

***

SÁBADO 20 - 16 horas.

Sixtinction

Competencia Oficial de Corto y Mediometrajes Internacionales

Encuentro con Chiara Cant

Chiara Cant es la directora creativa y fundadora del estudio de animación The Magic Collective, con sede en Italia, cuyo objetivo es crear un impacto a través de la narración visual. Se centra en ensayos visuales creativos y anuncios para grandes clientes y pequeñas organizaciones benéficas. Entre los fotogramas clave y las animaciones, trata de influir en el cambio social y ambiental.

**

SÁBADO 20 - 20 horas

Sintientes

Competencia Oficial de Documentales Latinoamericanos

Encuentro con Juan Baldana

Juan Baldana es un director argentino que trabaja en publicidad, como director creativo en canales de televisión, trabajó para campañas de Greenpeace y también dirige documentales y pelí­culas de ficción como: Los Ángeles (largo ficción), Soy Huao (largo documental), Arrieros (largo documental), Los del suelo (largo ficción), Raúl - La Democracia desde adentro (largo documental), y Sintientes (largo documental).

***

DOMINGO 21 - 16 horas.

Tito y los pájaros

Competencia Oficial de Largometrajes Internacionales

Encuentro con Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, Andrés Catoto

Gustavo Steinberg nació en São Paulo en 1973. Ha producido seis largometrajes, dirigido dos y escrito el guión de cuatro películas desde 1995. Sus películas anteriores han ganado premios como el de Mejor Documental en el Festival de Cine de Tribeca, Premio Digital en el 60º Festival de Cine de Venecia, Selección Oficial en el 37º Festival de Cine de Nueva York, Premio del Jurado Joven en el 53º Festival de Cine de Locarno, Mejor Documental en el Festival de Cine Latinoamericano de Los Ángeles, entre otros.

Antes de codirigir "Tito y los pájaros", Gabriel Bitar ha trabajado en secuencias de títulos y animaciones para varios programas de televisión y largometrajes en Brasil como Tropicália, Cidade Cinza y Tim Maia. Su identidad única se define por su amplia gama de habilidades utilizando medios mixtos en todos sus proyectos. Su trabajo personal incluye pintura, grabado, fotografía, y también forma parte de Várzea Ilustrada, un colectivo multimedia responsable de la proyección multimedia interactiva y las animaciones en vivo. Cuatro veces ganador del festival de cortometrajes Festival do Minuto en Brasil, también ha producido, animado y dirigido el cortometraje "La ciudad y el deseo Nº5". Gabriel es socio de Veranito, un estudio de animación con sede en São Paulo, donde se compuso "Tito y los pájaros".

André Catoto Dias, nacido en 1979 en Río de Janeiro, es periodista y trabaja con producciones audiovisuales desde que se graduó. Dos de sus cortometrajes fueron premiados en el Festival do Minuto: "Segredo" (2008) y "Receita de todo dia" (2009). También dirigió el cortometraje "Imo" (2011) y, en 2015, ganó el 19º Festival de Cultura Inglesa y produjo el corto "Say I am Only Seventeen". Su último cortometraje es "@disexta". Fundó el estudio de animación DnA.tv.br en 2011, donde permanece hasta hoy.

***

LUNES 22 - 20 horas.

Grit

Competencia Oficial de Largometrajes Internacionales

Encuentro con Cynthia Wade y Sasha Friedlander

Cynthia Wade es directora del Freeheld (2008), con el que ganó el Premio de la Academia al Mejor Tema de Corto Documental de 2008, el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sundance y otros 13 premios. Fue una de las principales productoras de la adaptación ficticia de Freeheld para 2015, protagonizada por Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell y Michael Shannon. El documental de Wade de 2013 de HBO Mondays at Racine fue nominado para un premio de la Academia en 2013. Es la directora de los documentales Grist for the Mill (1999, HBO), Shelter Dogs (2004, HBO), Born Sweet (2009), Living the Legacy (2009, Sundance Channel) y Generation Startup (2016, Netflix), y productora de The Gnomist (2015, CNN). Es licenciada por el Smith College y tiene un máster en producción de documentales por la Universidad de Stanford. Wade ha ganado más de 45 premios cinematográficos en todo el mundo.

Sasha Friedlander dirigió, produjo, filmó y editó el largometraje documental Where Heaven Meets Hell. La película, ambientada en Java Oriental, Indonesia, ganó numerosos premios, entre ellos el de Mejor Largometraje Documental en el Festival de Cine de Asia y el Pacífico de Los Ángeles, el Festival Internacional de Cine de Hawai y la Mención Especial a la Mejor Fotografía en el LAAPFF. En el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de One World en Praga, el jurado de V'clav Havel otorgó una Mención Especial a Where Heaven Meets Hell por su excepcional contribución a la defensa de los derechos humanos. La Alianza de Mujeres Periodistas de Cine otorgó a Sasha un Premio EDA por el Arte Documental en marzo de 2013. Esta película financiada por ITVS se emitió en PBS en 2013. Sasha ha vivido y trabajado en Indonesia. Habla indonesio con fluidez y trabajó allí como periodista durante varios años. Sasha tiene una licenciatura de la UCLA y un máster en Documental Social de la Escuela de Artes Visuales.

***

MARTES 23 - 20 horas.

Cuando cierro los ojos

Competencia Oficial de Documentales Latinoamericanos

Encuentro con Sergio Blanco, Michelle Ibaven

Sergio Blanco, Lic. en Comunicación audiovisual, director del cortometraje La palabra justa (2018), incluido en la serie Op-docs del New York Times. Cuando cierro los ojos (2019) es su ópera prima documental.

Michelle Ibaven es directora, fotógrafa y productora mexicana, su documental No hay lugar lejano (2012), recibió el premio al Mejor Documental realizado por una mujer en el X Festival de Cine de Morelia.

ACTIVIDADES y PROYECCIONES FINQUITA

“La huerta agroecológica. Una historia esdrújula recomendada por el Conde Drácula”, de Martín Crespi

La huerta agroecológica es un libro que aborda las consecuencias del cambio climático, llama la atención sobre los efectos de la mala alimentación y plantea posibles soluciones ante el deterioro ambiental.

Hay una frase con tres conceptos, tres palabras esdrújulas, que terminan planteando la esencia y una síntesis perfecta del espíritu del libro, y dice así: Más alimentos agroecológicos para todas las personas. Ni orgánicos para ricos, ni transgénicos para pobres. Y aunque parezca un simple juego de palabras esdrújulas conjugadas en una frase: agroecológico – orgánico y transgénicos, hay un posicionamiento bien claro en el mensaje, no hace falta que les aclare que las palabras significan, y determinan realidades… ¿no?

El libro fue dedicado a quienes siembran mundos poéticos y cosechan sentires mágicos. ¡Así que hay mucho por hacer y mucho por crear!

Link para leer el libro: https://issuu.com/ martincrespi/docs/la_huerta_ agroecol_gica

***

Entrevista con el vampiro…¡vegetariano!

Drácula, “el vampiro más famoso de todos los tiempos", ha cambiado según él: ¡para bien! Obligado por temas de salud, ha dejado la "sangre" y la comida chatarra, para incursionar en el vegetarianismo. ¡Y no sólo eso! Consciente de los buenos resultados de la nueva dieta, ha decidido también cultivar sus propios alimentos, tarea que lo hace muy feliz.

Link para leer el libro: https://issuu.com/ martincrespi/docs/la_huerta_ agroecol_gica

Quienes quieran realizarle preguntas o conversar con Drácula pueden enviar sus inquietudes vía e-mail a elcolmotiteres@gmail.com y así participar del encuentro virtual en el que nuestro conde responderá en persona.

SÁBADO 20 DE JUNIO - 15 horas.

*Actividad titiritezca enfocada a chicos (con permiso para que se sumen también los grandes).

Consiste en un encuentro con Drácula y el "mentor de su transformación": Martin Crespi. Nos reuniremos a jugar, imaginar y compartir saberes sobre alimentación saludable, huertas y agroecología.

Modalidad virtual mediante videoconferencia participativa.

***

DOMINGO 21 DE JUNIO - 15 horas.

Taller “Herramientas lúdicas y artísticas para docentes que quieran trabajar temáticas ecológicas en el aula” a cargo de Nati Fernández

Iniciaremos el taller con un panorama general de los diferentes problemas que plantea el extractivismo en la región, apoyándonos en imágenes, información y testimonios. Martín Crespi relatará cómo logró plasmar cada problemática en su obra plástica, esculturas y obras conceptuales, todas ellas representadas en el libro "Naturaleza Humana". (https://www.youtube.com/ watch?v=JHYxLc2TX40)

Luego de esta contextualización, los docentes serán invitados a identificar las problemáticas que atraviesan su escuela o comunidad. Veremos cómo sintetizar y conceptualizar una problemática, para luego pensar sobre posibles formas de abordar con les chiques temáticas ambientales a través del arte.

Compartiremos herramientas y técnicas, como la construcción de esculturas con materiales reciclables, la elaboración de títeres de papel y la técnica japonesa del kamishibai para la narración de historias. Finalmente, brindaremos ideas de la implementación creativa de las mismas adaptadas a los diferentes niveles de enseñanza.

Modalidad virtual mediante videoconferencia participativa.

*Bono contribución para apoyar al comedor "Por los chicos" del barrio humilde "Costa del lago" del partido de San Martín.

+info: enviar e-mail a elcolmotiteres@gmail.com

Duración: 1 hora y media

