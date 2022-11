Colombia, el país de belleza ensangrentada

Ximena, trigueña, de inocultable ascendencia indígena, fue rebelde desde su infancia, transcurrida en el poblado de Yumbo, en el Valle del Cauca. De familia de campesinos pobres, no pudieron con ella que reivindicaba orgullosa sus orígenes pese a la insistencia de sus padres que le aconsejaban ocultarlo «por su bien». En su juventud se convenció de que iba a ser monja y con ese objetivo se dirigió a un convento al sur de Cali. Allí le explicó al religioso que lo dirigía, sus deseos de servir a Dios. La respuesta del cura fue que tenía que contar con dineros para apoyar la orden y que ella por su condición social no iba a poder ingresar. Nuestra amiga, indignada vociferó: “¡me he mantenido virgen para servir al señor durante toda mi vida y ustedes me piden dinero! ¿qué clase de fé es esta?. Dicho esto se retiró sin saludar y con el tiempo y ya mayor, se convirtió al Hare Krishna.

“Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerra, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas exclavitudes. ¿quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en mas amores.” (ibid).

En un recreo de un día del secundario, una compañera secretea con Ximena: “mañana vienen tenemos que estar preparadas para ayudar”. Al atardecer del sábado 11 de agosto de 1984, a las 18:30 para ser más precisos, entra el M19 al pueblo y es recibido con algarabía por buena parte de la población. En la iglesia el comandante Antonio, que no es otro que Carlos Pizarro, padre de María José quien le puso la banda presidencial a Gustavo Petro, interrumpe al cura y dice refiriéndose al asesinato de Carlos Toledo Plata, ideólogo y fundador del movimiento: “…O Belisario (Betancurt) es capaz de controlar a los militares, o necesariamente la democracia tendrá que abrirse camino a través de las armas como lo hemos hecho durante muchos años. En Colombia todos queremos la paz; la revolución no le teme al diálogo…”. Ximena quiere sumarse al M19 y empieza a admirar a esos guerrilleros que quieren cambiar Colombia y el mundo. Pero el destino la lleva a Medellín, la “Ciudad de la Eterna Primavera” donde abundan las mariposas amarillas y también la violencia de la droga. Allí la vida vale poco o nada en tiempos de Escobar Gaviria, al que Ximena y todo el pobrerío de Medellín llama Pablo a secas, como si fuera un amigo, un hermano, un conocido entrañable. «Pablo, le daba a los pobres -dice Ximena- y yo escuchaba que él mataba gente pero no creía… y que enviaba droga a EEUU. En eso estaba de acuerdo. ¡Que envenenara pues a esos gringos que nos explotan y abusan de nuestro pueblo!». Hoy mira las cosas con más calma, es vegetariana y vive de alquilar habitaciones de su casa y de preparar comidas. Reparte su tiempo trabajando duro y practicando el culto a Krishna y no deja de repetir que es petrista de la primera hora, tal vez sin saberlo, desde aquellos tiempos de Yumbo y de la estafa de la fe.

“Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle mas venenos a la atmósfera”(Ibid).

Medellín, capital de Antioquia, es una ciudad moderna y populosa, la segunda en población del país. Con su metro elevado, sus tranvías modernos, sus universidades, su desarrollo cultural y la presencia insoslayable de los volúmenes de Fernando Botero, fue un foco de la rebelión popular de 2021 y es también la capital de la droga y la violencia de las bandas armadas de delincuentes que la simplificación oficial denominó Bacrim. La comuna 13, ubicada sobre la ladera de un cerro, fue la “Cuna de Pablo Escobar” y el barrio “más peligroso del mundo” pero ahora tanto por la acción del gobierno nacional como comunal, es una atracción turística. Sus seis escaleras mecánicas, les facilitan a los visitantes el acceso para deslumbrarse con el colorido de las modestas casas grafiteadas, los negocios de artesanías, de comidas y bebidas típicas y música, canto y bailes por doquier. No obstante te recomiendan no ir de noche porque todavía se escuchan balaceras y los traquetos tienen vía libre una vez terminada la invasión de los miles de turistas que se apiñan todos los días. Las Bacrim, operan en todo el territorio de Colombia pero una de las más poderosas, los Urabeños, tiene su cuartel general en el Bajo Cauca, doscientos kilómetros al norte de Medellín en el mismo departamento de Antioquia. Todas llevan a cabo diversas actividades delictivas que les proporcionan abultadas sumas de dinero que blanquean a través del sistema financiero colombiano y de otras actividades económicas. Trafico de drogas, explotación sexual, extorsiones (vacunas), trata de personas y minería ilegal son parte de las actividades de estas bandas que sustentan su poder en la compra de voluntades, con dinero o con la muerte a cargo de sus ejércitos regulares y de sicarios. Menuda tarea tienen Petro y Francia para alcanzar la paz total en ese país de “belleza ensangrentada”.

“El gobierno ha dicho: no matar, no desaparecer. Ha convocado a cuanto armado haya en Colombia a pensar en la paz, a sacarle el bulto a la autodestrucción como nación. Los hemos convocados desarmados a que participen en los diálogos regionales para hacer el plan de desarrollo. No queremos diálogos regionales de burocracias populares, o politiqueras. Lo que queremos es millones de personas saliendo a la plaza pública, como lo hicimos en campaña, pero ya no para elegir un candidato sino para decidir como es el territorio que queremos, construir una visión común del territorio a pesar de la diversidad y que esos armados sepan que entonces si dejan las armas, pueden ser constructores y constructoras de esa visión común de un territorio que pueda progresar de acuerdo a la cultura y a la manera de pensar diversa del propio pueblo” (Petro ante la Minga Indigena-12/10/22)

Luis

Luis es pensionado. Era docente de matemáticas de la universidad UIT de Bucarmanga, y hace tres años que vive en Medellín. Escribía en El Colombiano de esa ciudad sobre la cuestión de la paz y la corrupción hasta que se sumó desde las redes sociales a apoyar a Petro para la campaña a la presidencia del 2018. Es tremendamente optimista. “Tanto el tema de la paz -enfatiza Luis-, como el de la corrupción son temas duros pero estoy seguro de que logramos todo, el gobierno va a ser un gobierno exitoso y la paz total va a llegar a Colombia. El arreglo con el ELN y las Farc no será difícil, porque ellos están muy interesados y están arrepentidos de no haberse metido en el proceso de paz anterior. Las bandas criminales (Bacrim) llevan un proceso más largo pero ahora viene la legalización, todo el mundo está interesado.”

Por estos días Danilo Rueda el comisionado por la paz de Colombia, anunció que unos diez grupos armados ilegales se han sumado al cese el fuego para aportar al objetivo que ha enunciado Petro como política de estado y por su parte la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Paz Total. Hechos para seguir alimentando el optimismo de Luis y de los colombianos.

“La violencia de setenta años que lleva, fue el mejor mecanismo que la oligarquía Colombiana utilizó para poner a luchar unos hombres del pueblo contra otros hombres del pueblo, a dejar viudas a unas mujeres del pueblo, dejando viudas a otras mujeres del pueblo. Fue la manera que encontró para enfrentar una juventud que uniformada por el Estado moría, o que uniformada por la insurgencia también moría. La violencia fue la manera en donde el pueblo colombiano perdió la oportunidad de la transformación histórica.” (Ibid)

“Dimos en el momento propicio- prosigue Luis. Sería un cambio histórico porque a Colombia desde su independencia la gobierna la oligarquía. Sería la verdadera independencia, desde 1810, porque después de esa fecha hemos estado secuestrados siempre por distintas formas de violencia, yo pienso que ahorita vamos a dar un paso al costado. Con respecto a EEUU, hay que ir despacito y cuando se den cuenta, ya estamos liberados de ellos. Debemos ubicarnos geopolíticamente en otra potencia porque ya EEUU está en total declive. El imperio está cayendo. Los latinoamericanos tenemos que organizarnos y consolidar el grupo que se está formando y asociarnos con China, Rusia India e Irán. Ahí tenemos que alinearnos (…)Las movilizaciones (de 2019 y 2021) jugaron sin dudas a favor de Petro y los votos que se consiguieron en la zona del pacífico fueron porque se tuvo la gran idea de nombrarla a Francia Marquez como candidata a vice, ella tenía ya un gran prestigio personal, ella proviene de los territorios del pacífico, de los afros, de los indígenas, de los campesinos, de bien abajo; ella logró sumarle todo ese apoyo a Petro, ella fue la que le sumó todo ese caudal de votación. Nació en el municipio de Suárez, estudió en Cali y se ha posicionado en su lucha en el plano internacional, tiene méritos bastante grandes por su lucha, viene desde lo profundo, desde las bases que siempre han sido descuidadas. ¡Hay que ver como llegaban los indígenas! Por canoas, por lanchas, por todos los medios para votar. Eso fue histórico, gente que por primera vez estrenó su cédula. Eso fue un fenómeno político».

“Estamos aquí para irrumpir contra la política hegemónica que está acostumbrada a ver hombres blancos privilegiados de élite gobernar. Esos hombres han gobernado desde sus lugares de privilegio, desde lugares de exclusión, usando la violencia como parte de la política. Estamos aquí para construir desde el amor, desde la alegría, desde la resistencia y desde la lucha popular. Representamos esa agenda de los y las nadies, de quienes no tienen voz, de las personas que en este país no cuentan para la política” (Francia Márquez, Colombia Informa, febrero 2022).

Christian

El Parque Simón Bolivar, se encuentra en la comuna de Envigado, al sur de Medellín, a unos cuarenta minutos de taxi, desde el centro. Allí en un concurrido bar que sonaba a pura salsa, esperaba Christian en una mesa alejada del ritmo y a pesar de que en la ciudad de la “eterna primavera” la temperatura es siempre deliciosa, esa noche estaba fresca, mas adecuada para tomar un ron que una cerveza, cosa que hicimos. Christian, joven de poco más de treinta años, estudió filosofía y letras y Administración de empresas. Hoy está haciendo una especialización en administración pública y es parte de la planta permanente de la Alcaldía en el área de DDHH y muy cercano al colectivo LGTBIQ+. Apesadumbrada contaba sobre el asesinato de un gran amigo, dos días atrás : “El día martes lo encontraron muerto. Ha sido un golpe muy fuerte para la ciudad, para nosotros, para los amigos, para los colectivos, los que lo conocimos sabemos de sus luchas, independientemente de como vayan las investigaciones, sabemos que debe estar ligado a su defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+y era un referente para la ciudad. Medellín se ha enfrentado en este año particularmente a nuevos asesinatos ligados a la comunidad LGTBIQ+ y siempre lo veíamos como una estadística más, pero ahora que nos toca a nosotros, un amigo, un familiar, alguien a quien conocemos, ha dolido profundamente”. Y sigue: “En Antioquia operan casi todos los grupos armados, las Bacrim, el Clan del Golfo que son un poco los sucesores de los paramilitares y todo el tema de la guerrilla, más que todo las disidencias de las FARC y el ELN, que va a ingresar en el proceso de paz que el gobierno de Duque boicoteó”.

El pais de la belleza ensangrentada…

«Después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, de la gente de a pie, de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta Nación. Vamos por la paz, de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría, vamos por la dignidad, vamos por la justicia social, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de la comunidad diversa LGTBIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande, a cuidar nuestra casa grande, a cuidar la biodiversidad, vamos juntos a erradicar el racismo estructural» (Francia Márquez, discurso de posesión del cargo).

Christian apoya a Gustavo Petro desde su primer intento de alcanzar la presidencia en el 2018. Confiesa que siempre había sido amigo de las causas, de las luchas sociales y toda “esa vaina” de la ola verde pero que no había tenido militancia política. “Nos identificamos siempre por esa ala, por la izquierda progresista y porque Colombia tuviera esa oportunidad de cambio y eso nos ligó a Gustavo Petro con la esperanza de un cambio de verdad (…) porque a nosotros nos han gobernado los mismos y las mismas familias y desde hace veinte años cuando Alvaro Uribe ganó la presidencia y desde antes cuando fue gobernador de Antioquia. Ahí se agudizó mucho la violencia en este departamento y por eso están todas esas investigaciones en las diferentes esferas judiciales. Entonces ese era el primer cambio”.

También resalta el papel que jugaron las movilizaciones populares de 2019 y 2021 y el papel de Francia Márquez: “Y se barrió, toda la costa pacífica, no solamente porque fuera Petro, sino la figura de Francia Márquez, allanó también el triunfo. Yo creo que las movilizaciones sociales, el paro, los prolongados paros que tuvimos, claro que tenían que tener incidencia en un triunfo de alguien distinto, llámese hoy Gustavo Petro que ganó. La gente buscaba elegir a alguien que fuera totalmente opuesto a Iván Duque y al establecimiento que ha venido gobernando en los últimos años y que fuera el mismo pueblo, que nunca se había sentido representado en una dupla presidencial, quien terminara eligiendo el presidente de la República y así pasó”.

El gobierno del cambio, será del cambio si hay pueblo en la calle. El gobierno hará los cambio, tengan la seguridad, si hay millones y millones de personas dispuestas, en la plazas, en los parques en la universidad, en la ágoras, como decían los griegos, del debate. En estos lugares, en las veredas y en la gran ciudad dispuestas a acompañar de verdad y a presionar si el gobierno se chichipatea para hacer los cambios” (Gustavo Petro ante la Minga Indígena 12/10/22).

Daruq

Es un joven de 17 años a poco de terminar la escuela secundaria. Crítico y sagaz e interesado e instruido sobre la historia y la política de Colombia, de Lationamérica y el mundo. Es de Tuluá, el corazón del Valle del Cauca y tiene un acento raro que contrasta con el seseo paisa de Medellín donde actualmente reside. Aunque no considera que Petro sea de izquierda, “…no es socialista pero es bastante progresista porque ha promovido varias ideas dentro de su partido como apoyar a las comunidades LGBT, también dentro de su movimiento participan otros apartados feministas que promovieron el aborto libre, que fueron ellos los que mandaron la tutela a la corte constitucional” Y sigue con energía y seguridad: “la Constitución del 91 es muy buena, pero de hecho que no se cumple. Se quiso cambiar la política pero siguieron los mismos partidos tradicionales gobernando. Y se siguieron aplicando las leyes conservadoras, esa ideología bélica que tanto recorrió el país… porque Colombia siempre ha estado sumergida en la violencia, por eso me parece super refrescante que haya un gobierno con una ideología totalmente diferente a las que estamos acostumbrados. Vinieron con el TLC diciendo que nos íbamos a volver como EEUU, que iban a llegar las cosas más baratas, pero mentira, todo siguió mas costoso, las empresas se vinieron en picada y las leyes laborales eran mucho mejores antes, pues ahora estamos sumergidos casi en un feudalismo, porque los campesinos les deben a un empresario que es como un señor feudal para poder trabajar las tierras. Hay una gran concentración de la tierra y muchos de ellos no pagan impuestos o pagan miserias. Entre ellos Uribe que tiene una finca, la Ubérrima que es tan grande como Bogotá. El peso que se lleva toda la recaudación impositiva recae sobre las clases medias y las pequeñas y medianas empresas. Realmente no pagan los que deberían pagar, que son los que concentran el poder”.

La pasión discursiva juvenil da paso a la reflexión:

“La verdad es que no tengo la esperanza de que Petro en cuatro años solucione todo lo que ha venido ocurriendo en este país desde hace mas de doscientos años, porque en ese tiempo esto no ha cambiado mucho la verdad, siguen siendo las mismas familias en el poder, yo se que no va a haber un cambio realmente visible o sea que llega y se note el cambio. Esto va a seguir igual un tiempo, de pronto harán una u otra reforma.. en el congreso hay muchos conservadores. Lo que veo es que mas que cambios institucionales va a ser como un cambio cultural dentro de la sociedad a lo que aporta la irrupción de Francia, porque viene de una zona muy vulnerada del país, de lo que ella llama los nadies. Es muy bonito lo de ella porque viene de muy abajo y más que es una mujer negra y de zona rural, la luchó y los triunfos que ha obtenido y está obteniendo se los merece”.

La candidatura de Francia Márquez fue fundamental en el triunfo electoral del Pacto Histórico, arrastrando millones de votos principalmente de la zona del pacífico colombiano,negra, indígena, pobre y violenta. Este hecho fue destacado por los entrevistados y más allá de donde se lo ubique a Petro en el espectro ideológico, todos reivindican su irrupción como un cambio histórico y también coinciden con Luis en el hecho de que “Petro tiene condiciones para ser un líder latinoamericano y mundial, no tiene techo, va siempre hacia adelante con esa inteligencia…y la gente está organizada para colaborar con el gobierno y eso nunca se había visto, por eso este es el aquí y el ahora”.

«Tengan la seguridad que este gobierno no va a ser simplemente de corbatas, de traje de paño como el que me pongo cuando llegan los gringos a hablar con nosotros. Este gobierno tiene que ser de multitudes si queremos aprovechar la historia. Y no tenemos tiempo. Tiene que ser de multitudes y ustedes están para convocar a esas multitudes en toda Colombia y en toda América Latina. No pierdan el tiempo. Ubiquen el objetivo real. Estos cuatro años no pueden pasar , porque si pasan sin pena ni gloria, será como la sangre de Gaitán corriendo hacia la alcantarilla y por segunda vez no tendríamos, como decía García Márquez, una segunda oportunidad. La sangre no puede volver a correr hacia la alcantarilla, sino que tiene que ser la vértebra del verdadero cambio de Colombia”(Ibid).

Y de la mano del «soy porque somos, soy porque son ustedes» (en Argentina sería «la Patria es el otro») el cambio ya viene andando en la búsqueda del «vivir sabroso», de cambiar definitivamente la historia.

—