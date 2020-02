Clima de revancha: Instituto recibe a Gimnasia en un duelo de candidatos

La Gloria recibe este jueves a las 21hs a Gimnasia de Comodoro por la fecha 17 de la Liga Nacional Temporada 2019-2020. Será la primera vez que se encontraran frente a frente, luego de la victoria agónica del "Verde" en el Final Four del Súper 20. El juego se podrá ver por Liga Contenidos, TyC Play y escuchar por La Red Córdoba.

Instituto se encuentra cuarto con once victorias y cinco derrotas mientras que Gimnasia está cuarto con trece victorias y cinco derrotas. El equipo del "Sepo" Ginóbili viene de traerse dos juegos en la gira de tres ganándole a Boca y Plantense pero cayendo frente a Hispano. Gimnasia, por su parte, le ganó a Atenas 81-68.

La palabra de Pablo Espinoza

"El balance fue muy positivo, ganamos dos de los tres partidos y era fundamental porque era una gira muy importante para nosotros. Lamentablemente se nos escapó el último juego pero volvimos contentos en general por la gira, ganar dos era complicado si lo pensábamos antes de irnos así que nos puso bien las victorias", afirmó el "Negro".

"Hasta ahora por la posición que está Gimnasia es uno de los partidos más complicados porque están con nosotros en los primeros puestos. Haber jugado en el Final Four y haber perdido es una piedra que nos queda a nosotros por lo que trataremos de hacer las cosas bien para poder ganar y seguir arriba en la table de posiciones".

Boletería

Abrirá a las 20h. Socios gratis a popular, no socios $100. Plateas para socios $250, no socios $350. Preferencial $100 para socios, no socios $200 y grupo familiar $150.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.

--