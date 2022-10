Citroën lanzó el nuevo C3 con oportunidades y beneficios para sus clientes

“El Nuevo C3 marca una nueva era para Citroën en la región, con espacio, robustez, actitud SUV y el Citroën Connect Touchscreen de 10” con accesibilidad competitiva para el segmento”, expresa Vanessa Castanho, Brand Citroën para Sudamérica. “Es una parte crucial de la estrategia de Citroën para multiplicar las ventas de la marca y por supuesto cumplir con los deseos de nuestros consumidores”.

Para lograr estos objetivos, Citroën readaptó su red de concesionarios focalizada más que nunca en el cliente, con 61 puntos de venta repartidos por todo el país. “La llegada de este Nuevo C3, es clave para lograr que Citroën continúe creciendo en nuestro país. Desde la marca hemos trabajado incansablemente en post de este nuevo producto y sabemos que la Red es clave en su acompañamiento. Ofreceremos excelentes oportunidades para acceder al nuevo C3, reforzando el respeto por nuestro cliente antes, durante y después de la compra”, Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina.

UNA GAMA COMPLETA PARA CADA NECESIDAD

El Nuevo C3 debuta en los concesionarios en 5 niveles de equipamiento, incluidas las series especiales FIRST EDITION con motor 1.2 y el 1.6. La puerta de entrada al mundo de Citroën se produce en la versión LIVE 1.2. Entre los principales equipamientos de serie se encuentran la dirección eléctrica, aire acondicionado, doble airbag, control de estabilidad y tracción con asistente de arranque en pendiente, indicador de cambio de marchas, luces de circulación diurna (DRL), levantavidrios eléctricos delanteros, cierre centralizado y panel digital con computadora de a bordo.

El C3 LIVE PACK 1.2 añade a lo anterior la exclusiva central multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10” con Android Auto y Apple Carplay inalámbricos, conector USB en la consola, volante con mandos de sonido y bluetooth, desempañador y limpialavaluneta trasero y asiento del conductor delantero con regulación de altura.

La versión FEEL estará disponible con motores 1.2 o 1.6 y suma levantavidrios traseros eléctricos (4 One touch), alarma perimetral, volante regulable en altura, luces diurnas (DRL) LED, llantas de aleación de 15”, barras de techo longitudinales, chevron cromado y manijas de puertas color de la carrocería.

Aquellos que buscan aún más equipamiento podrán optar por el C3 FEEL PACK 1.6 VTi 115 CV automático. En él, los clientes además gozarán de cámara de retroceso, volante con revestimiento exclusivo, llantas de aleación diamantadas de 15”, faros antiniebla y una transmisión automática de seis velocidades con opción de cambios secuenciales y modo eco.

Y para celebrar este momento histórico para Citroën y el C3, la marca preparó una serie especial limitada denominada FIRST EDITION, disponible con la motorización 1.2 caja manual de 5 velocidades o 1.6 caja automática de 6 velocidades. Acumula todos los equipamientos del FEEL PACK con un look único y en Argentina contará con 1.200 unidades. En él, las barras de techo longitudinales están pintadas de gris, los faros antiniebla reciben un embellecedor blanco, los laterales llevan Airbump® exclusivos con embellecedores en blanco y en el interior adopta alfombras de tela especiales con la identificación FIRST EDITION. El nombre de la serie especial también está en las insignias de identificación de las puertas delanteras y el portón trasero y la carrocería Bitono es de serie. Disponible solo en Spring blue con bitono blanco y Gris Artense bitono negro.

El Nuevo C3 se ofrece en cinco colores: Negro Perla Nera, Blanco Banquise, Gris Artense, Gris Grafito y Spring Blue. La carrocería bitono estará disponible en la versión FEEL PACK en dos colores, otra innovación en el segmento, y puede ser Blanco Banquise o Negro Perla Nera. En total la marca ofrece12 alternativas entre colores y combinaciones que el cliente podrá elegir.

VERSIONES Y PRECIOS

C3 PureTech 82 LIVE AM22: $2.800.000

C3 PureTech 82 LIVE PACK AM22: $3.050.000

C3 PureTech 82 FEEL AM22: $3.350.000

C3 PureTech 82 FIRST EDITION: $3.500.000

C3 VTi 115 FEEL AM22: $3.580.000

C3 VTi 115 EAT6 FEEL PACK AM22: $4.000.000

C3 VTi 115 EAT6 FIRST EDITION: $4.050.000

PLAN DE AHORRO: LA CUOTA MAS BAJA DEL MERCADO

La marca del doble chevron renovó recientemente su canal de plan de ahorro denominado ahora CITROËN PLAN y con el lema “Manejá vos”, dobla la apuesta y presenta dos atractivas alternativas para el lanzamiento del Nuevo Citroën C3:

-Plan 70/30 con la cuota más accesible del mercado

-Plan 80/20 con adjudicación pactada en la cuota 12

Asociadas a la versión FEEL PureTech opcional Confort, el Plan 70/30 contará con la cuota más accesible del mercado: $22.801.

Para cualquier duda sobre el plan, pueden informarse en la siguiente Web de Citroën o contactarse al 0800 -199-5555.

FINANCIACIÓN

En cuanto a las posibilidades de financiación, para todos aquellos interesados en el Nuevo Citroën C3, la marca ofrece una nueva oportunidad de financiación por montos de hasta $3.000.000 con plazos de pago de hasta 48 meses y tasas a partir del 26,9% para este y todos los vehículos de la marca.

ACUERDOS CON ASEGURADORAS

En el marco del lanzamiento del Nuevo C3, CITROËN realizó acuerdos especiales con dos de las compañías de seguros líderes del mercado local: GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA y LA CAJA, con descuentos que pueden llegar hasta el 50% en sus coberturas. Los mismos se encontrarán disponibles en nuestra red de concesionarios.

A su vez, la postventa CITROËN presenta convenios con 8 compañías (SAN CRISTÓBAL, SEGUROS RIVADAVIA, LA SEGUNDA, FEDERACIÓN PATRONAL, QEB, RIO URUGUAY SEGUROS, SURA y SANCOR SEGUROS) para que todos los usuarios de un Nuevo CITROËN C3 puedan solicitarle a su aseguradora reparar su vehículo luego de un siniestro en un concesionario oficial de la marca, para de esta manera mantener y respetar su originalidad y seguridad.

Que la aseguradora derive a los clientes CITROËN a reparar su auto a un concesionario oficial de la marca, otorga los siguientes beneficios:

-Respetar las normas y métodos de reparación del fabricante

-Respetar los plazos fijados/acordados con la marca

-Garantizar la reparación

LA POSTVENTA DEL NUEVO C3

La experiencia innovadora con el Nuevo Citroën C3 no termina con la compra del modelo. Los clientes podrán adquirir un pack opcional instalado en fábrica denominado “Confort” sobre la versión FEEL a un precio de $60.000. El mismo estará compuesto por una cámara de retroceso y sensores de estacionamiento trasero. En total unos 50 accesorios aprobados, que incluyen molduras laterales, embellecedores de luces antiniebla y llantas de aleación con diferentes opciones de color. Además, el cliente de este nuevo vehículo de la marca gozará de los tres primeros servicios de mantenimiento bonificados que podrá realizar en cualquiera de los 70 puntos de postventa que la marca ofrece en todo el país.

—