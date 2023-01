Cinco meses de Massa en Economía: Impacto según las encuestas (2)

(Nota 2) En la nota anterior repasábamos el “efecto Massa” en diversas variables sociopolíticas y socioeconómicas al cumplirse cinco meses de gestión. ¿Qué sucede con su impacto de cara al turno electoral 2023, según las encuestas? El promedio de las últimas mediciones arroja una intención de voto de 33% para Juntos por el Cambio (JXC), 30% para el Frente de Todos (FDT), 17% para el sello libertario y 2,5% para el Frente de Izquierda (FIT), con casi 11% de indecisos. Así, las dos mediciones relativamente más representativas de la serie reciente son las de Solmoirago, que arroja JXC con 33,3%, FDT con casi 30%, 21,5% para libertarios y 1,1% para la izquierda, con 14,5% de indecisos (gráfico arriba) y la de IPD, que reporta 34%, 30%, 15% y 6%, respectivamente, en tanto que ubica al peronismo no K con 4% (gráfico abajo).

Mientras el promedio arroja una ventaja de apenas 3 puntos porcentuales para JXC sobre el FDT (empate técnico), la última encuesta de GOP-Trespuntozero la estira hasta 6,1 puntos porcentuales (36,1% vs 30%). Javier Milei se ubica apenas 0,6 pp arriba del promedio y el FIT en la mitad, con casi 9% de indecisos (gráfico abajo).

Más allá de los matices entre las tres mediciones citadas, hay elementos convergentes: 1) respecto al resultado de las elecciones de medio término de 2021 (gráfico abajo), JXC cede entre 6,6 y 9,75 pp 2) el FDT cede 4,56 pp 3) el único que crece es el sello libertario, que pasa de 6,76% a un promedio de 17% (+10,24 pp). Así, los movimientos sugieren que hasta ahora Milei crece a costa de la alianza opositora más que del oficialismo.

¿Ceder electores hacia La Libertad Avanza significa que a JXC se le complicaría ganar las PASO y la elección general, pero en cambio se le facilitaría imponerse en el ballotage si la elección fuera hoy? (sobre la base de recuperar votantes si Milei queda afuera de la segunda vuelta). No necesariamente; en primer término, la historia electoral regional enseña que no conviene proyectar tendencias hacia segunda vuelta sin conocer el resultado de la primera ronda, dado que una diferencia de 5 puntos entre las dos principales fuerzas en esa instancia es relativamente fácil de revertir, pero una de 15 puntos no lo es.

Aun así, al repasar las proyecciones de segunda vuelta que incluye la última encuesta de IPD, los cuatro escenarios muestran un panorama muy parejo: Bullrich/JXC 46% vs CFK/FDT 43% (3 pp de brecha, empate técnico), Bullrich vs Massa, ambos 44%. Con Rodríguez Larreta en vez de Bullrich, la ventaja vs CFK se estira a 10 pp, y vs Massa a 6 ppa (gráfico arriba). Esto sugiere que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría ser más competitivo de cara al ballotage, si bien hay que tener en cuenta que esta medición es previa al affaire de los chats que provocó la salida de Marcelo D´Alessandro del gabinete porteño (algo que podría perjudicar a Larreta en las futuras mediciones). En cualquier caso, con cinco meses de gestión de Massa, el FDT se mantiene competitivo en la carrera electoral. ¿Qué sucede con la competitividad medida por precandidatos? Lo veremos en la siguiente nota.

Cinco meses de Massa en Economía: El impacto según las encuestas (Nota 1).

* Norman Berra, analista de opinión pública y [email protected]

