Cervantes Produce en el País: “Queremos que las provincias trabajen con el nivel de producción del Teatro Nacional”

El pasado 15 de junio, en el Teatro Real, se estrenó Mientras los filósofos duermen, del reconocido director y dramaturgo local Paco Giménez. La obra estuvo en cartel un mes y su puesta en escena fue posible gracias al financiamiento del Teatro Nacional Cervantes. Ésta no es la primera vez que el coliseo con sede en Buenos Aires produce piezas cordobesas, con esta misma modalidad, el año pasado se montó La ilusión del rubio, de Santiago San Paulo, sobre la desaparición de Facundo Rivera Alegre.

Así como en nuestra provincia, otras localidades del país, desde capitales como Santa Rosa (La Pampa) a ciudades pequeñas como Mar Azul (Buenos Aires), participaron con sus propuestas en el “Cervantes: Produce en el país 2023″. Hasta noviembre, a razón de uno por mes, se van sucediendo los estrenos de la edición 2023 en todo el territorio nacional. Así, este mes de agosto es el turno de la ciudad de Santa Fe donde se podrá disfrutar de Hedda Gabler.

Mientras tanto, ya se abrió la nueva convocatoria para la edición 2024, con cambios en la propuesta. En esta oportunidad, quienes se presenten deberán elegir entre los textos sugeridos por el equipo del Cervantes de acuerdo a cada región de Argentina. Los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de agosto, a las 23:59 horas, y consultar las por más información aquí.

Para conocer los detalles de este programa, ENREDACCIÓN conversó con la Directora del Teatro Nacional Cervantes, Gladis Contreras. “Queremos que sea cada vez más federal”, sostuvo.

¿Por qué llevar adelante este programa, con qué objetivo?

Es un programa que el Cervantes desarrolla hace más de diez años. En esta gestión intentamos profundizarlo, que sea más grande y llegue a todas las provincias. Es el único teatro que tiene el Gobierno Nacional para todo el país y nosotros queremos que las producciones del Cervantes no queden sólo en el edificio en Buenos Aires. Por eso, profundizamos la federalización, armando más proyectos en más provincias. Así, desde esta nueva estructura, las obras se hacen totalmente con actores, músicos, escenógrafos, con todo el equipo técnico y artístico de cada provincia, para que sea más federal. Nos parece bueno que cada provincia muestre lo que puede hacer por sí misma.

¿Qué apoyo brinda el programa?

Toda la producción económica y apoyo logístico. Nuestro equipo viaja a la provincia seleccionada y ayuda en lo que sea necesario. Le brindamos todo, al mismo nivel y presupuesto, como si fuera Buenos Aires.

¿Hay cambios para esta nueva convocatoria?

En la anterior, dejamos abierto a lo que los directores o productores propusieran en sus obras, haciendo hincapié en autores argentinos, pero con la ventana abierta para extranjeros también. En esta nueva edición cambiamos el formato, vamos a proponerles nosotros el texto, para que elijan entre una determinada cantidad. Queremos que los directores trabajen con libertad, si son adaptaciones, si se toma textual, depende de lo que cada uno pueda imaginar, las ganas y la puesta en escena que plantee cada uno.

¿Por qué este cambio?

Van cambiando las conformaciones en las provincias, cada vez hay menos compañías con años de trabajo en conjunto y cada vez más directores que convocan actores. Por eso, para el año que viene pensamos que un director presente su proyecto de puesta en escena y convoquemos a casting. Eso también lo abrirá a toda la comunidad. Quizá un director de una determinada ciudad no vio la potencialidad de tal actor porque no lo conoce, pero si se presenta al casting les damos la posibilidad. La idea es abrir puertas para directores y actores, para trabajar al menos por una vez, ojalá que muchas, con el nivel de producción del Cervantes, que no es tan común en las provincias.

En cada localidad donde se eligió un Produce y se hizo una producción, al año siguiente hay un montón de ese lugar.

¿Con qué se encontraron en las obras presentadas en la edición 2023?

Hay de todo, hay gente muy notable y mucho talento en todo el país. En general el nivel es muy bueno, y están más desarrollados en actuación y dirección que en producción. Por eso, ahí es donde estamos para apuntalar y que quede como una base para cada lugar.

¿Cuál es lugar más remoto del que han recibido?

Nos presentan de todos lados. Este año uno de los seleccionados es Monte Caseros, una localidad a 300 kilómetros de la capital de Corrientes. Que haya algo en esa obra que el jurado pensó que es de lo mejor, denota la calidad de lo que está sucediendo en el interior de una provincia llamada del interior. Es lo mejor que puede pasar, que no todo provenga de las capitales.

¿Aumenta la participación año a año?

Cada vez es más. Se da un fenómeno que muchos dudan si este programa es real, pero en cada localidad donde se eligió un Produce y se hizo una producción, al año siguiente hay un montón de ese lugar. Porque los actores del lugar se dan cuenta de que era posible, que no era tan complejo y que salió todo bien. Es nuestra intención de que se vaya multiplicando cada año.

