Camilo Vieyra, primer precandidato del PJ: “Tenemos que estar cerca de la gente y pensar en un Río Cuarto al 2050”

Camilo Vieyra, el ex secretario de Gobierno de la gestión de Juan Manuel Llamosas, es el primer peronista que se lanza para tratar de sucederlo en las elecciones municipales de 2024. Dice que “lo que pretendo es seguir este proceso de transformación que se inició en 2016 e iniciar una etapa pensando un Río Cuarto al 2050” asegura que “la gente le exige a la dirigencia, en tiempo de crisis, políticas de proximidad, cercanía y empatía, que es ponerse en el lugar del otro, en estar cerca”.

Vieyra, que es abogado previsionalista, plantea que el futuro de la ciudad debe asentarse sobre dos ejes, producción y empleo y asegura que la actual estructura productiva, basada en el agro, la agroindustria, los servicios y el comercio, debe sumar tecnología y turismo. También afirma que “la política social del siglo pasado fue el trabajo y la política social de este siglo es el conocimiento. Nosotros tenemos que ofrecer otras alternativas y creemos que eso, hoy, la política no lo está haciendo. Tenemos que generar nuevas alternativas, eso se ha perdido. Desde hace tiempo los estados no dan oportunidades, nosotros queremos ser un Estado que genere oportunidades”.

Respecto de la inseguridad y las hordas de motociclistas, afirmó que se debe “cumplir con la ley. La ley está, hay que cumplirla”. Sobre los robos organizados a comercios que padeció la ciudad de Río Cuarto junto a Córdoba capital el mes pasado, señaló que sus participantes debieran ser imputados por “asociación ilícita. Las que actuaron son estructuras armadas, estructuras pensadas para cometer hechos delictivos, para lo cual el Código Penal establece la figura de la asociación ilícita, es decir, que se juntaron, se unieron para cometer un hecho delictivo”.

¿Por qué renunciaste a tu cargo en el gobierno de la ciudad de Río Cuarto?

Es una decisión que tenía tomada desde hace tiempo. En el mes de febrero le había manifestado al intendente que quería correrme de la gestión, fundamentalmente por el tiempo que hay que dedicarle a la gestión, y más en una situación de crisis como la que hoy vivimos. Además, me iba a sentir incómodo si tenía que ayudar a una institución o a un vecino o un ciudadano o ciudadana de Río Cuarto y que eso pudiera presuponer el acompañamiento futuro, entonces no me iba a sentir bien con eso. Luego, es una decisión de vida y personal que ya había tomado. En ese momento decidí acompañar a Juan Manuel, que era el candidato a primer legislador y después que la contienda a gobernador terminó, creí que era tiempo y momento para iniciar este camino y este recorrido. Me he preparado para esto, me pareció más que un tiempo prudencial, la elección va a ser el año que viene.

¿Qué te dijo el intendente cuando le dijiste que salías del gabinete para lanzar tu candidatura?

Ya lo sabía de antes. Esto es una cuestión aspiracional, lo que uno quiere es llevar adelante una decisión, que la tengo tomada y con lo que eso significa. Como te decía, creo que fue prudente correrme de la gestión para no entorpecerla.

¿Qué está bien, qué se hizo mal, y qué le falta a la gestión de Llamosas y a la ciudad?

Lo que se ha hecho es mucha obra, mucha obra pública necesaria para la ciudad. Recordemos que cuando asumimos en 2016 era una ciudad triste, oscura. Eso se fue revirtiendo, hay infinidad de obras en los distintos lugares de la ciudad, no hay punto cardinal de la ciudad donde no haya una obra. Lo que pretendo, es seguir este proceso de transformación que se inició en el 2016, y creo que en la etapa en que estamos, tenemos que pensar en un Río Cuarto al 2050.

¿Sobre qué ejes pivotea esa idea, cuál es tu plan para Río Cuarto?

Tiene que ver con dos ejes: Producción y empleo. Hay que fortalecer educación, conocimiento, desarrollo y empleo. Tenemos pensado armar un programa educativo distinto al que tradicionalmente llevan adelante los estados municipales, hablar de educación no formal, porque la formal ya la implementa la Provincia. Desde hace tiempo, los estados no dan oportunidades, nosotros queremos ser un Estado que genere oportunidades. En la primera infancia con robótica y mecatrónica, con idiomas, con deporte social, con cultura y generar un polo educativo. Siempre un polo educativo es el puntapié inicial de un polo de desarrollo. Nosotros estamos armando los programas con las distintas instituciones, programas que tienen que ver con un segundo y tercer nivel de capacitación. Esto te soluciona dos problemas: el primero, es que un trabajador más preparado va a tener un mejor salario y el segundo, un trabajador más preparado va a ser el emprendedor del futuro. Ese es un círculo virtuoso en el que necesitamos incursionar. También en la parte turística debemos trabajar mucho. Pensamos Río Cuarto como punto de entrada a las sierras del sur y a las sierras de Calamuchita. Nosotros pensamos en un Río Cuarto productivo, que no solo piense en la ciudad como estructura, sino en la influencia directa sobre 700 mil habitantes, que abarca no solo Río Cuarto, sino todo el sur de la provincia, una parte de San Luis y una parte de La Pampa.

¿Le alcanza a Río Cuarto con la economía ligada al campo, la agroindustria y los servicios, o requiere otras líneas de desarrollo?

En otros lugares, cuando tenes recursos naturales como los nuestros, en este caso el campo, el agro, las industrias alternativas son el turismo y la tecnología. Casualmente, son dos de las que nosotros podemos desarrollar. Estamos trabajando en los programas para las dos. En el agro es muy fuerte el AgTech, tenemos que agregar Fintech y biotecnología, porque tenemos las condiciones. Las universidades que tenemos en esta ciudad están en esa línea. Lo único que tenemos que hacer es fortalecer ese proceso y que el Estado sea proactivo a la hora de llevar adelante programas de esta naturaleza. Y desde el punto de vista del turismo, tenemos que ser el epicentro de las sierras del sur y las sierras de Calamuchita. Ese modelo que tiene Córdoba respecto de Carlos Paz es el que podemos instrumentar y desarrollar nosotros desde Río Cuarto. Para eso debemos desarrollar toda la infraestructura hotelera y los servicios que la ciudad presta y capacitar.

¿Imaginas que alcanza con ser un candidato del peronismo o crees que el peronismo, después de los resultados de la última elección, debe encarar la construcción de una coalición más amplia?

El peronismo siempre ha sido acuerdista y aliancista. Ese proceso, esa historia no la podemos dejar de lado, creo que la política, como nunca, requiere de una idea, una visión de poder, que es encolumnar a todos los espacios y todos los sectores. Eso es necesario. Acá no hay que preguntar de donde viene, sino hacia dónde vamos. El objetivo tiene que ser común, el proceso es el que va a acompañar a los espacios que se puedan incorporar. Me parece que eso es algo que la política no puede dejar de lado, entiendo que ese proceso es el que quizás hoy la gente está viendo. Entendemos que a partir de eso hay que trabajar, pero como digo siempre, con la gente adentro. Si hay algo que mostró y nos dio esta elección, es que por ahí la política está lejos de lo que la gente quiere o pretende. Achicar esa distancia se hace desde la vinculación personal y directa, en épocas de crisis como las que vivimos, se hace desde lo institucional, con todos los actores de la sociedad intermedia formando parte de estos procesos y generando alternativas de resolución. Porque parecería que la política es un relator, alguien que cuenta y no un ejecutor de la realidad. Eso es lo que pretendemos hoy, darle respuestas a la gente, es lo que la gente pide y exige en tiempos difíciles y complejos de crisis como la que hoy vivimos.

¿Cómo se soluciona desde una ciudad una situación como la actual, que tiene un problema económico grave, como alta inflación y salarios bajos?

Las ciudades están afuera de la toma de decisiones de los esquemas macro. Cuando hay crisis, los vecinos van a golpear la puerta del municipio, entendiendo eso, la dinámica en lugares como el nuestro, donde no es que las crisis no vengan, sino que vienen un poco más tarde en virtud del proceso productivo en el que está inmersa podemos hacer algunas cosas. Tenemos un agro, un sector productivo muy fuerte, tenemos industrias que vienen de la mano, sobre todo con el valor agregado de los alimentos, tenemos una industria muy fuerte que es la de los alimentos balanceados. Al maíz no conviene sacarlo por el costo logístico muy alto, entonces se trabaja en la ciudad y eso deriva y derrama mucho. El sector del campo que es consumidor de servicios y de maquinarias y repuestos; y por supuesto, un comercio en esa misma línea, que es uno de los mayores beneficiarios. A ese esquema, en el que siempre los que más gastan y más consumen son los sectores medios y de laburantes, el aporte que podemos hacer desde el municipio es darle otras herramientas, otras oportunidades. La política social del siglo pasado fue el trabajo y la política social de este siglo es el conocimiento. Nosotros tenemos que ofrecer otras alternativas y creemos que eso, hoy, la política no lo está haciendo. Tenemos que generar nuevas oportunidades, eso se ha perdido. Hablamos de educación, hablamos de empleo, lo que estamos haciendo es dar nuevas oportunidades y, en el mismo tiempo, estamos haciendo prevención.

¿De qué modo se resuelve la inseguridad en Río Cuarto?

Lo que puede hacer el municipio es acompañar y se está haciendo. Tenemos un Ente Preventivo Urbano, que es el que hace la prevención. Tenemos cámara de seguridad, que por supuesto hay que aumentar su número; tenemos alarmas comunitarias, que también es un acompañamiento. Pero fundamentalmente, el trabajo que podemos hacer nosotros es generar otras condiciones. Antes las mismas condiciones que hoy tenemos, el resultado va a ser el que hoy está. Nosotros tenemos que tener la habilidad y la capacidad de generar otras condiciones. Antes, todos teníamos un principio que era el siguiente: “El que no estudia, trabaja”. El municipio tiene que ser proactivo, buscar alternativas que tienen que ver con la prevención y que las estructuras judiciales, si tienen que imputar o perseguir, lo hagan. Y si desde las regulaciones están limitados y acotados en su margen de maniobra, tenemos que mejorar prontamente para poder salir de esta coyuntura.

¿Qué se puede hacer con las hordas y la situación generada recientemente con los robos a comercios?

Cumplimiento irrestricto de la ley. La ley está, hay que cumplirla y hacerla cumplir. Si no la cumplimos entramos en una anomía de no cumplimiento de la ley. Es más, no hay que hacer grandes modificaciones, hay que cumplir lo que ya está. Creo que la imputación con la que se trabaja por los robos a comercios, es una imputación errónea. Las que actuaron son estructuras armadas, estructuras pensadas para cometer hechos delictivos, para lo cual el Código Penal establece la figura de la asociación ilícita, es decir, que se juntaron, se unieron para cometer un hecho delictivo. Es mucho más grave que la imputación que se impuesto hasta el momento. No es gente que tuviera una necesidad, sacaron elementos y productos que no eran comida, evidentemente no hay detrás de eso la necesidad de cubrir la alimentación de nadie. Son hechos delictivos. Estamos ante la presencia de delincuentes.

¿Cómo hace el peronismo de Córdoba para discutir e interpelar a la sociedad en regiones donde hay una preeminencia del discurso y del espacio de representación ligado a la centro-derecha y derecha política, como JxC o los libertarios? ¿De qué modo se encara esa renovación en una ciudad como Río Cuarto, ubicada en el corazón de esta nueva realidad?

La vinculación hoy, y me parece que eso dijeron las urnas en las PASO, es que la relación y la vinculación con la gente es directa y sin intermediarios. Hubo algún momento y un tiempo donde esto no fue de esta manera. En ciudades como la nuestra, donde nos conocemos todos, sabemos cuáles han sido nuestros procederes, cómo ha sido la vinculación institucional, cómo ha sido la vinculación con los vecinos, cuál es la visión que uno tiene pensando en Río Cuarto al 2050. Ese es el capital político que voy a poner en consideración. La gente le exige a la dirigencia, en tiempo de crisis, políticas de proximidad, cercanía y empatía, que es ponerse en el lugar del otro, en estar cerca. Esa es la forma de vincularnos con los riocuartenses.

