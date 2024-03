Cambio de planes: Se suspendió el encuentro del viernes y el gobierno hará reuniones por grupos con los gobernadores

La reunión del gobierno nacional con todos los gobernadores provinciales para el próximo viernes se quedó en los papeles. El ministro del Interior Guillermo Francos admitió este martes al Canal LN+ que se harán en grupos, a partir del viernes. Recién después, si se alinean los planetas, habrá un conclave general. El punto es que nadie puede garantizar una foto común con las diferencias existentes no sólo con el peronismo, sino con los mandatarios aliados de Juntos por el Cambio, los partidos provinciales y el peronismo cordobés.

Francos dijo en la entrevista televisiva que dos gobernadores (Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo) se encuentran en una “exposición minera importante en Canadá”, a su vez “hay otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”.

El ministro precisó, en esa línea, que reunirán a mandatarios provinciales por región y en distintas etapas entre viernes, lunes, martes y miércoles para “después juntarlos a todos”.

“Les vamos a plantear un camino hacia el 25 de mayo y darle contenido a ese acuerdo de 10 principios básicos para cambiar la economía de Argentina y simultáneamente conversaremos sobre los temas pendientes de febrero, que son bases y un acuerdo fiscal para resolver los temas que las provincias tienen sobre recursos que se les han quitado en el gobierno anterior al sistema de coparticipación de impuestos que el presidente (Javier) Milei quiere reintegrar, como por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias”, agregó.

En ese sentido, Francos resaltó que el Gobierno quiere iniciar “un camino distinto para acordar”, por lo que también tendrán reuniones con los presidentes de bloques de las distintas Cámaras.

Por su parte, el presidente Javier Milei dijo en ExpoAgro, en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, que “si las provincias no se alinean, no se podrán hacer reformas”.

LOS GOBERNADORES

El santafesino Maximiliano Pullaro (Juntos por el Cambio), explicó en ExpoAgro, que “no hay claridad sobre la propuesta oficial. No hay claridad sobre cuál va a ser la propuesta de la Nación con las provincias. El año pasado perdimos muchos recursos y entendimos también que tenemos que arreglarnos con los nuestros, pero nosotros también tenemos que hacerle reclamos a Nación”.

Señaló que “a Santa Fe no la van extorsionar ni a amedrentar porque una provincia pujante que tiene mucha potencia productiva y que obviamente va a poner su posición en una mesa de diálogo siempre”.

Pullaro advirtió que Nación le debe a la Provincia un total de 600 mil millones de pesos y adelantó que no acompañará ninguna propuesta de incrementar retenciones al sector productivo.

El gobernador de nuestra provincia, Martín Llaryora, volvió a saludar la invitación del Gobierno, pero aclaró que “esperar a mayo es mucho tiempo. (…) Hay muchas expectativas en la mesa de diálogo. Vamos a ver si podemos encaminar la relación”. Llaryora señaló que no acuerda con reimponer Ganancias y advirtió que no acompañará la imposición de retenciones a la producción industrial y agraria. En ese sentido, también consideró que a la mesa de la discusión deberían sumarse los sectores de la producción y el trabajo.

Por último, el chubutense Ignacio Torres (JxC) indicó que “hay que poner blanco sobre negro en algunos conceptos que están errados. Escucho que se habla mucho de alivio fiscal contra aprobar una ley. Eso es un error grosero, nadie está hablando de alivio fiscal. Nosotros lo que estamos planteando es una reparación para con el federalismo, donde, históricamente, los impuestos fueron creando asignaciones específicas para contraer la coparticipación que le corresponde a las provincias”.

