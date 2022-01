Balean la oficina de Asuntos Penitenciarios tras la detención del hijo del exlíder de “Los Monos”

La oficina de Asuntos Penitenciarios de Rosario fue blanco de una nueva balacera cometida por personas que dispararon contra la fachada en plena madrugada, luego de que días atrás dejaran un mensaje intimidatorio en esa sede y la viuda del asesinado jefe de la banda narcocriminal “Los Monos” amenazara en plena audiencia judicial al fiscal que dispuso detenerla junto a su hijo por tenencia ilegal de armas, informaron hoy fuentes judiciales.

La balacera tuvo lugar alrededor de las 4 del pasado domingo en el recinto ubicado en Alsina y Pellegrini, donde delincuentes ejecutaron un disparo contra la fachada de la oficina de Asuntos Penitenciarios de Rosario desde una motocicleta.

El secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, confirmó esta mañana durante una rueda de prensa que la principal sospecha de la justicia es que el ataque contra el lugar está directamente relacionado con la detención de Uriel “Lucho” Cantero (18), hijo del exlíder de “Los Monos”, Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado en mayo de 2013.

“Esto lo tomamos como una intimidación para amedrentar. Es un mensaje mafioso que no nos va a correr de las conductas que estamos implementando con los reclusos de alto perfil”, dijo Gálvez.

El funcionario recordó que el pasado 12 de octubre la misma oficina de Asuntos Penitenciarios fue baleada horas antes de iniciarse un juicio contra los líderes de “Los Monos” por reiteradas balaceras contra edificios judiciales de la ciudad y domicilios de funcionarios.

El ataque se cometió además luego de que el jueves pasado en la misma sede se recibiera una nota que decía: “Si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona”.

Esa amenaza, a su vez, se realizó en la víspera a la audiencia imputativa a la que fue sometido “Lucho” Cantero por un homicidio.

Al cabo de esa audiencia, el menor de los Cantero quedó bajo prisión preventiva por el plazo de ley (dos años) al ser imputado por el homicidio de Damián Gastón Gómez, un muchacho de 24 años que vendía droga para su facción.

Al día siguiente, el pasado sábado, “Lucho” Cantero fue imputado en otra causa por la tenencia de un arsenal, dinero en efectivo y municiones, en una nueva audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal.

En esa causa también fue detenida por tenencia de arma la madre de “Lucho” y viuda del “Pájaro” Cantero, Lorena Verdún, quien ante el juez y fiscal del caso pidió la palabra para proferir una amenaza.

Tras acusar al fiscal Matías Edery de “agarrársela” con su familia y culparla de todo, la mujer dijo: “Esto no va a quedar así”.

Acto seguido, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dijo que interpretaba eso “como una amenaza”.

El lunes, en una conferencia de prensa, Edery, quien desde hace tres años vive con custodia y ahora el gobierno santafesino le asignó más protección, dijo que “viniendo de quien viene (la amenaza), es para preocuparse”.

No obstante, agregó: “No es una cuestión que cause temor, porque si estas cuestiones nos causan temor no podríamos llevar adelante nuestro trabajo”.

El fiscal recordó además al arco político y judicial santafesino que “la investigación del crimen organizado es fundamental para solucionar la situación de violencia en la ciudad”.

“Cuando digo crimen organizado no me refiero solamente a las bandas, sino a todo el arco político y estatal que les permiten su funcionamiento y la parte económica que les permite su financiación”, añadió.

Es que durante el 2021, los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra presentaron una denuncia contra el senador provincial Armando Traferri, investigado por supuestos vínculos con el juego clandestino en Santa Fe, ligados al financista Leonardo Peiti, quien luego aceptó responsabilidades en un juicio abreviado.

En tanto, la causa contra Traferri no pudo avanzar porque el senado provincial rechazó por amplia mayoría su pedido de desafuero.

