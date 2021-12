La balanza comercial de noviembre cerró con un superávit de US$ 397 millones

El Intercambio comercial cerró noviembre con un superávit de US$ 397 millones, por encima de los US$ 386 millones de igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En noviembre, las exportaciones sumaron US$ 6.164 millones, un 37% más que en igual mes del año pasado, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 5.767 millones, con un crecimiento del 40%.

De esta forma, la balanza comercial registró un superávit de US$14.352 millones de dólares a lo largo de los once primeros meses del año.

Entre enero y noviembre, las exportaciones sumaron 71.320 millones de dólares y las importaciones, 56.968 millones de dólares, lo que determinó que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementara 42,9% interanual con un valor total de 128.288 millones de dólares.

El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 254 millones, debido a que los valores de las exportaciones tuvieron una suba de mayor magnitud (23,1%) que el de las importaciones (21,2%), por lo que el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 74 millones.

El organismo también incorporó en su análisis el costo del flete que desde fines de 2020 evidenció un fuerte aumento. Así, entre noviembre de este año en relación a igual mes del 2020 , el valor dólares por toneladas “se incrementó 49,4%, pasando de un valor unitario de US$ 74,9 la tonelada, a US$ 111,9.

En tanto, al comparar con noviembre de 2019, “el costo del flete internacional aumentó 50,4%, puesto que en ese mes el precio fue de US$ 74,4 la tonelada”.

El costo del flete de origen China aumentó 156 % respecto a noviembre del año anterior y 137,5% respecto al mismo mes de 2019. En relación con las importaciones valorizadas FOB, en noviembre de este año, cada US$ 100 se pagaron US$ 7 de flete, mientras que en noviembre de 2020 el costo fue de US$ 4,7; y, en igual mes de 2019, fue de US$ 4,3.

En noviembre, el principal socio comercial volvió a ser el Mercosur que en noviembre dejó un saldo positivo de US$ 103 millones.

De manera particular, por destinos, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, India, Chile, Estados Unidos, China, Vietnam, Países Bajos, Perú, Argelia e Indonesia, en ese orden, los cuales en conjunto acumularon el 57,7% del total de ventas externas.

En tanto, los diez principales países de origen de las importaciones fueron: China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Paraguay, México, España, Tailandia, Países Bajos e India, que representaron el 67,1% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes de noviembre correspondieron al comercio con Chile, US$ 350 millones; India US$ 345 millones; Argelia US$ 153 millones; Perú US$ 141 millones; Indonesia US$ 120 millones; Brasil US$ 99 millones; República de Corea US$ 82 millones; Vietnam US$ 70 millones; Malasia US$ 68 millones y Uruguay US$ 62 millones.

Los mayores déficits se registraron con China, con US$ 849 millones; Estados Unidos US$ 167 millones; Alemania US$ 113 millones; México US$ 96 millones; Tailandia US$ 91 millones; Italia US$ 73 millones; Paraguay US$ 70 millones; Francia US$ 60 millones; y España US$ 59 millones.

—