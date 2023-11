Asunto de familia: Riachuelo recibe a Independiente, en un duelo con urgencias

Los hermanos Sebastián y Martín González son los entrenadores de Riachuelo (1-3) e Independiente (2-2). Los dos DT cordobeses estarán frente a frente en un duelo con algunas urgencias, ya que los locales llegan con 3 derrotas en fila y necesitan ganar y mejorar su rendimiento para encarrillar un comienzo complicado de la temporada 2023/2024 de la Liga Nacional de Básquet (LNB). Mientras que los de Oliva serán un rival difícil, tienen un equipo compacto, una filosofía de juego asentada, vienen de dos victorias consecutivas, y buscan un nuevo triunfo, en este caso, para que los acerque a la zona alta de la tabla (Hoy marchan novenos).

El encuentro se desarrollará desde las 21:00 en el Súper Domo de La Rioja Capital y se podrá ver por BasquetPass.

Martín González, el DT de la “I” de Oliva viene de consagrarse campeón del Panamericano de Chile como asistente técnico de la selección nacional de Básquet. El DT fue Leandro Ramella, DT de Quimsa de Santiago del Estero y campeón de la LNB 2022/2023; y el otro asistente el entrenador de Peñarol de Mar del Plata, Mariano Rodríguez.

Riachuelo es un equipo creativo y con múltiples vías de gol, pero muy endeble en defensa. Llega con 90 puntos de promedio en el costado ofensivo y 99,5 puntos en contra en el lado defensivo. De hecho, los dos equipos santiagueños le hicieron más de 100 puntos cuando lo vencieron en el arranque de la LNB. Olímpico le convirtió 102 y la fusión 108, aunque en un juego que requirió suplementario. Su única victoria fue contra Unión de Santa Fe, a quién derrotó 94-91. Los santafesinos se ubican en el puesto 19° de la competencia. Su poder anotador reside en los tres americanos: El ala-pivot Anthony Young, el alero Latraius Mosley y el alero Sthepen Maxwell.

Independiente práctica un básquetbol intenso en defensa, su característica más positiva. Luego maneja un ataque fluido (14,75 asistencias por juego); que aprovecha la presión sobre la línea de pases (8,75 recuperos promedio); y que posee buena capacidad de carga del tablero contrario (9,5 rebotes), lo que le permite aprovechar las segundas oportunidades. No tiene nombres rutilantes, pero despliega un efectivo juego solidario, aguerrido, y muy táctico. Su capacidad ofensiva no es descollante (74,5 puntos por partido). Una muestra de su carácter es que dos de los protagonistas de esta temporada de la LNB no pudieron desplegar todo su poderío ofensivo para vencerlo: Olímpico le convirtió 79 puntos y QUIMSA, que es el que más lo lastimó, 86 puntos.

LO QUE VIENE

-Martes 7/11: Desde las 21:00, en el Súper Domo de La Rioja Capital, juegan el local Riachuelo con el cordobés Independiente de Oliva.

-Miércoles 8/11: Desde las 20:00, en Caballito, Ferro (2-4) se mide con QUIMSA de Santiago del Estero (3-1).

-Miércoles 8/11: Desde las 21:00, en Corrientes, San Martín (2-2) enfrenta a San Lorenzo (2-2).

-Jueves 9/11: Desde las 21:00, en el Ángel Sandrín de Alta Córdoba, Instituto (2-2) recibe a Obras (3-1).

LOS CORDOBESES EN LA TABLA

Independiente se ubica 9° con 2 victorias y 2 derrotas (+3 puntos de diferencia) e Instituto 10° con 2 victorias y 2 derrotas (-5 puntos de diferencia).

POSICIONES

