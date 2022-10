Asumió la conducción de la CTA Autónoma de Córdoba

La nueva conducción de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma Provincia de Córdoba asumió este miércoles. La comisión directiva es encabezada por Federico Giuliani (ATE) como secretario General, secundado por Silvia Alcoba (FENAT) y Walter Caminos (Sindicato CIS) como secretarios generales adjuntos.

En la oportunidad asumieron también los secretarios generales de las regionales Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Norte de Córdoba (Cruz del Eje), San Francisco, y Río Tercero, junto a las comisiones ejecutivas locales de Bell Ville, Traslasierra y Punilla.

El acto contó con la presencia de la secretaria Adjunta de la CTAA nacional y secretaria General del Cispren, Mariana Mandakovic, y los referentes de DDHH Luis Miguel ‘Vitín’ Baronetto, Soledad García y Carlos ‘Lito’ Carranza, junto a representantes de Madres de Plaza de Mayo, el Polo Obrero y la organización Descamizados, el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara, la Asociación de Ex presos Políticos de Córdoba, la Secretaría de Relaciones-Obrero Estudiantiles de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), y la secretaria Adjunta de Adiuc (docentes universitarios), Leticia Medina, entre otros.

Giuliani afirmó que “hace cuatro años nos tocó el desafío de haber ganado la CTA. En el medio nos tocaron dos años de macrismo y dos de pandemia. Así y todo, esta Central creció tanto en cantidad de compañeros y compañeras afiliadas, como quienes vienen con la militancia a aportar a un proyecto que no es solo sindical, porque nuestra CTA se parió al calor de la discusión de un modelo sindical distinto”.

Agregó que “esta Central está en construcción y hoy nos toca una nueva etapa; y va mostrando con la militancia de los barrios, del sector privado, de la juventud, de las diversidades, que otro nuevo modelo sindical es distinto y es necesario, también logrando el recambio generacional y con las mujeres irrumpiendo en la escena política”.

También planteó que “la avanzada del modelo capitalista se centra en la precarización laboral, en la construcción del fraude laboral con los compañeros y las compañeras laburando en negro”.

Resaltó que “no nos falta la lucha, estar en la calle defendiendo los intereses de la clase trabajadora para ganar salarios dignos y cambiar la precarización laboral por estabilidad en cada momento que hubo una pelea en Córdoba”.

Finalmente dijo que “esto va más allá de haber votado a un gobierno o no. Muchas veces vemos a quienes tienen la posibilidad de definir los destinos de nuestra patria, de nuestras ciudades, discutiendo aislados de la problemática de la gente, discutir cuestiones secundarias cuando la realidad nos indica que nuestro pueblo no tiene para comer, que en nuestras barriadas cordobesas la policía del narcotráfico y del gatillo fácil nos mata a los pibes y las pibas, que en los barrios populares los dealers y los narcos agarran a nuestros jóvenes como rehenes para no cambiar la realidad”.

—