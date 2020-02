Argentina jugará en San Luis la próxima ventana FIBA

El Ave Fénix de San Luis será la nueva sede para el partido de Argentina contra Venezuela (20 de febrero) por las ventanas clasificatorias para la AmeriCup 2021. Así lo confirmó el periodista Fabián Perez mediante su cuenta de Twitter, y se espera que en las próximas horas la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) lo haga oficial.

El estadio Ave Fénix tiene su historia y en el pasado fue el lugar donde jugó GEPU durante su época de Liga Nacional, en la cual ganó dos campeonatos. La cancha se encuentra ubicada dentro del Polideportivo Ave Fénix, en la localidad de Juana Koslay y es el más importante de la provincia de San Luis.

Para esta presentación el equipo de Sergio Hernández tendrá la mayoría del plantel ocupado por jugadores de la Liga Nacional, ya que el único de la lista que no se encuentra participando del torneo doméstico es Juan Pablo Vaulet, que esta temporada está jugando en BAXI Manresa de España. Entre los convocados se encuentra Martín Cuello, el alero de Instituto y goleador de La Liga Nacional.

FABIÁN BORRO Y LA RIOJA

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y el gobierno de La Rioja habían acordado de palabra que el Estadio Superdomo de la ciudad de La Rioja, sería la sede de la próxima ventana FIBA en la que la Selección Argentina enfrentaría a Venezuela. El problema fue que el convenio se cayó dos horas antes de ser firmado, según informó CABB, a través de una llamada telefónica de un funcionario riojano.

Fabián Borro, Presidente de la CABB, pasó por "UCU Radio" y expresó su enojo por la baja de La Rioja como sede para la Selección Argentina.

"Lo que pasó con el Gobierno de La Rioja fue una falta de respeto no solo a la CABB y al básquet, sino al deporte argentino. Teníamos una buena instalación y una provincia tan bella, donde se puede vincular la alianza del deporte con el turismo, y estas cosas quitan seriedad", afirmó Borro.

Además habló sobre el acuerdo con Atenas: "No queremos perjudicar a ningún club. Si Atenas ya tiene un contrato registrado que sea serio firmado para realizar los juegos en La Rioja en marzo vamos a respetarlo, porque nosotros no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan".

"Hay que ser solidarios entre todos. Este país necesita gente seria, si hay un contrato firmado con ordenanza provincial y fondos asignados, adelante. No vamos a hacer incumplir un contrato a Atenas porque además los hemos motivado nosotros, es algo muy bueno como cuando fueron a Carlos Paz, siempre que se lleve partidos a lugares donde no hay básquet, mucho mejor. Con la Selección Argentina hay que ir a todos los lugares, hay que ir a donde haya gente seria y hayan instalaciones acordes para un espectáculo de estas características", cerró el nuevo presidente.

