“Argentina Inclusiva”, un proyecto de De la Sota, obtuvo dictamen en Comisión de Diputados

El proyecto de Ley “Argentina Inclusiva” logró este jueves dictamen de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, presentada por la diputada Natalia de la Sota del Bloque Cordoba Federal en marzo y compatibilizada luego con otras complementarias, consiguió el respaldo unánime de los diputados y diputadas y quedó en condiciones de ser tratada en sesión.

El proyecto establece “la capacitación y formación obligatoria de la administración pública nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos”. El Programa “Argentina Inclusiva” está destinado a las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En Comisión, la diputada De la Sota dijo que “en relación a estos temas vinculados a la Discapacidad, lo que uno no conoce no nos atraviesa y, por lo tanto, no nos moviliza. Entonces, lo importante es que tengamos la intención de conocer todavía más y capacitarnos, desde los funcionarios más encumbrados hasta el que abre la puerta de una institución pública”.

Para De la Sota, lo importante es que el agente público “conozca sobre trato adecuado a las personas con discapacidad, que sepa de qué manera orientarlas, creo que hace a la convivencia que es lo que en definitiva buscamos todos. Que las personas con discapacidad sientan que pueden vivir y vivan en pleno derecho en nuestra sociedad”, remarcó.

En su articulado, la iniciativa establece, entre sus objetivos, “elaborar, diseñar y transmitir los contenidos de la capacitación y formación según la estrategia de accesibilidad y diseño universal” y “… la adecuación física, y comunicacional de los espacios de dominio público”.

—