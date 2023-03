Apertura de sesiones: La oposición cuestionó el discurso de Alberto

Referentes de la oposición cuestionaron el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa en sus expresiones sobre el papel de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que manifestaron preocupación por su visión del país en materias como la economía y la seguridad.

Por el PRO, Pablo Tonelli dijo que “el discurso del Presidente fue una puesta en escena para defenderse. Intentó ocultar la decadencia y el fracaso del gobierno, la falta de rumbo y la ruptura interna de la coalición gobernante del Frente de Todos”.

“Una vez más, el Presidente mostró una preocupante desconexión con la realidad. Perdió la oportunidad de anunciar los propósitos, las metas y los objetivos del gobierno para lo que le queda de mandato y se dedicó a echarle la culpa de la crisis que vivimos los argentinos a la oposición, la justicia y los medios de comunicación.

Monica Fein, del Socialismo santafesino, afirmó que “la apertura de la sesión ordinaria en el Congreso de la Nación es la oportunidad que tiene el Presidente para marcar el rumbo del gobierno. Sin embargo, Fernández solo mostró medidas anecdóticas sin escalas para los problemas que enfrenta el país”.

Y agregó: “En dos horas no hizo propuestas para los temas que verdaderamente preocupan a todos los argentinos como la inflación, inseguridad, solo hizo un racconto de su gestión”.

Para Romina Del Plá, de la Izquierda, “el griterío contra una Justicia que es disputada entre las camarillas del peronismo y el macrismo por la impunidad de cada uno de ellos no pudo ocultar que la Asamblea Legislativa que dio inicio a este cuarto año parlamentario ocurre en medio de una recesión y una economía paralizada, con una inflación en marcha de más del 100%, con salarios y jubilaciones en caída libre, con las reservas vaciadas y con un gobierno que ha puesto al país a disponibilidad del pulgar del FMI”.

Por su parte, Miguel Bazze, de la UCR, sostuvo: “El Presidente pretende tergiversar la realidad de manera escandalosa, anunciando logros económicos que no son ciertos. Es grave que el gobierno no comprenda la situación económica que atraviesa el país y la gente. Está claro que no van a resolver nada, para ellos está todo bien”.

Desde el interbloque Federal-Identidad Bonaerense, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, aseveró: “Se pareció más a un discurso de campaña por la reelección que a un balance de gestión, El Presidente cometió un arbitrariedad institucional, totalmente ilegal, con su interferencia en el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se está sustanciando en el Congreso”.

A través de su cuenta de Twitter, Mario Negri, escribió: “El Presidente detonó las instituciones. Esto hay que leerlo observando la relación traumática que tiene con Cristina Kirchner. Los ataques a la Corte Suprema buscan satisfacer a la Vicepresidenta, que evidentemente jamás se da por satisfecha. El plan es la impunidad”.

Por el PRO, Laura Rodríguez Machado, señaló: “El discurso de Alberto Fernández estuvo visiblemente alejado de la realidad de nuestro país. Tal es así que, frente a varias de sus afirmaciones, ni los gobernadores, ni los propios legisladores de su espacio político se animaron a brindarle su apoyo con aplausos”.

“Esto quedó de manifiesto, por ejemplo, cuando el presidente dijo que en 21 provincias argentinas se registra empleo pleno. Una aseveración tan irresponsable y falaz, que ni el Frente de Todos se atrevió a celebrar ese supuesto logro”, completó.

LUIS JUEZ

…"Del ridículo no se vuelve …" y lo del Presidente hoy fué un acto de provocación y violencia institucional innecesaria nunca visto. No hacía falta tamaño desatino si lo único que se buscaba era agradar a Cristina. — Luis Alfredo Juez (@ljuez) March 1, 2023

RODRIGO DE LOREDO

El discurso del presidente fue para el olvido, mezcló ataques a las instituciones del país con una falta total de hoja de ruta en materia económica y productiva. El último discurso de una gestión ausente. #AsambleaLegislativa — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) March 1, 2023

ALEJANDRA VIGO

Es inadmisible el destrato hacia el Poder Judicial encarnado en el Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia, el cual rechazo enfáticamente. pic.twitter.com/LBK5H36PsA — Alejandra Vigo (@alevigo) March 1, 2023

Martín Lousteu, que encabezó la retirada del recinto de su bloque cuando Fernández habló de coparticipación, expresó: “El Presidente miente y agravia. Ya nos sacó los fondos a los porteños en plena pandemia y ahora quiere sacarle la autonomía a la Ciudad, desconociendo el fallo de la Corte y la Ley de Coparticipación. Es una barbaridad y un disparate”.

> Con información de TÉLAM.