Alberto: “Yo no choque la Argentina, los que chocaron el país fueron sus amigos (del macrismo) gobernador (Schiaretti)”

Alberto Fernández se sumó ayer de modo sorpresivo a la reunión de Juan Manzur y los ministros del gabinete con 150 candidatos, intendentes y funcionarios del Frente de Todos de Córdoba y aprovechó para responder a declaraciones periodísticas del gobernador Juan Schiaretti. “Los que chocaron el país fueron sus amigos”, afirmó el presidente en relación al ex presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Schiaretti en una entrevista con el diario La Voz del Interior había dicho que quiénes chocaron el país fueron el kirchnerismo y el macrismo, a la par que criticó las políticas del gobierno nacional y planteó que sólo gobierna para el AMBA (la región Metropolitana de Buenos Aires).

Alberto fue muy contundente en su respuesta a Schiaretti y también disparó contra Macri:

-“Hacen falta dirigentes como ustedes para que Córdoba se integre a la Argentina”.

-“En la campaña presidencial de 2019 prometí en Córdoba que los cordobeses iban a tener mi atención. He cumplido, los cordobeses y cordobesas reciben la atención que merecen y que es igual a la que reciben los argentinos de otras provincias.

-“No comparto lo que dice el gobernador (Juan Schiaretti) de que todo lo es mismo. No todo es lo mismo. Yo no choque la Argentina; a la Argentina la chocaron sus amigos. Yo lo que hago es tratar de poner a la Argentina de pie, que estaba arrodillada y destruida. Y cuesta, porque esa Argentina que recibimos empeoró por la pandemia. Entiendo que muchos argentinos y argentinas se sienten mal, porque ha sido un tiempo ingrato para todos. Pero reitero: No debemos pensar que todo es lo mismo. No todo es lo mismo”.

-“Cuando alguien (por el ex presidente Mauricio Macri) dice: ‘Yo hubiera arreglado con el FMI en 5 minutos”, dice la verdad. No tengo dudas que esa es la verdad, porque él hubiera aceptado todo lo que el FMI demanda. Pero yo no acepto y sigo peleando y discutiendo los derechos de los argentinos. Nosotros tenemos razón en lo que pedimos y decimos. Y la razón siempre triunfa”.

El encuentro fue presidido por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y tomaron parte los ministros del gobierno nacional. Hasta la capital argentina, llegaron intendentes, dirigentes y los candidatos a senadores nacionales Carlos Caserio y Gabriela Estévez; y a diputados nacionales, Martín Gill, Olga Riutort y Pablo Carro.

Durante la reunión en el Centro Cultural Kirchner (CCK) se repasaron las políticas aplicadas en Córdoba, los lineamientos a seguir para las elecciones del 14 de noviembre y las prioridades para la nueva etapa. Manzur visitará la provincia el próximo viernes.

Los ministros que estuvieron fueron Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Alexis Guerrera (Transporte), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Martín Soria (Justicia), Carla Vizzotti (Salud), Jorge Taiana (Defensa), Tristán Bauer (Cultura), Aníbal Fernández (Seguridad), Julián Domínguez (Agricultura), Jaime Perczyk (Educación) y Claudio Moroni (Trabajo).

“Buscamos un país que incluya, que genere oportunidades, que mire hacia adelante, que es lo que históricamente hizo el peronismo”, dijo Manzur al dirigirse a los presentes, ante quienes afirmó que “nosotros no estamos en contra de nadie, sino que trabajamos todos los días para que a la Argentina le vaya bien en el marco de este país profundamente federal”.

Manzur se comprometió al armado de “una agenda de trabajo para seguir construyendo en equipo, porque todos los que están aquí forman parte del equipo de gobierno. Antes no nos podíamos juntar por la pandemia, pero ahora sí podemos, y tenemos dos años por delante para trabajar, para implementar acciones, para llevar adelante políticas públicas. Vamos a recuperar todo el tiempo perdido”, afirmó Manzur.

Cuando finalizó la reunión, el Jefe de Gabinete se tomó una foto con cada uno de los dirigentes que llegaron hasta el CCK. Es otro mensaje dirigido a Schiaretti, en este caso, para el 15 de noviembre. El gobernador tucumano en uso de licencia no piensa dejarle libre al mandatario cordobés el espacio para liderar a los gobernadores peronistas.

Por su parte, Gill, aseguró que “podemos mirar a los ojos a cada cordobés, sin ponernos colorados, y decir que nunca un Gobierno nacional hizo por la provincia lo que hicieron Alberto y Cristina Fernández en esta gestión”.

Detalló que “hoy hay más de 460 obras en cada rincón de los 427 municipios y comunas que tiene la provincia, es la muestra más contundente de un federalismo que nunca antes existió”, producto de “una decisión política y de un gabinete que está presente y que ha materializado este cambio de paradigma con Córdoba”.

Caserio, en tanto, afirmó que “se están desarrollando todas esas obras sin darle una mirada política”, y que eso es importante “porque que Córdoba es la segunda provincia del país, tanto en cantidad de habitantes como en productividad”.

“Pero sobre todo porque es una provincia de la cual la Argentina no puede prescindir, pero también está demostrado que Córdoba no puede prescindir de la Argentina”, planteó el legislador.

Gracias @JuanManzurOK y todo el gabinete nacional por recibirnos, junto a 150 intendentes y jefes comunales, legisladores nacionales y provinciales de Córdoba. Esto es una demostración del compromiso del gobierno nacional, que está presente en cada localidad con soluciones.

Mientras que Estévez expresó que “el Jefe de Gabinete y los ministros se comprometieron a profundizar la gestión y la inversión en la Provincia en los próximos años para promover la creación de empleo de calidad para los cordobeses y las cordobesas. Se ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con un modelo de desarrollo económico, justicia social, responsabilidad ambiental y equidad de género en el cual Córdoba tiene un rol central como motor productivo del país”.

