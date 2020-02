Alberto Fernández: “Hay gente que quiere que ignore a Cristina y no la pienso ignorar”

El presidente Alberto Fernández brindó una extensa entrevista radial con Oscar González Oro (Radio Rivadavia) donde analizó los principales temas de sus primeros dos meses como presidente. Fue enfático en defender su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostener sus últimas posiciones públicas sobre la deuda externa y la negociación con el FMI. “No hay doble comando. Yo tengo la lapicera y ella los cartuchos -bromeó-. Está claro que pareciera que hay gente que quiere que la ignore y no la pienso ignorar. Estuve 10 años distanciado y no pienso volver a vivir esas penurias. Ella estuvo ocho años acá, como me voy a privar de esa experiencia enorme”.

Apuntó que “la observación de Cristina (sobre el FMI) es muy pertinente, porque muchas veces dije que el Fondo incumplió con el hecho de que el estatuto prohíbe prestar plata para cubrir corridas cambiarias. Lo que Cristina dice es que, si incumplieron eso, que hagan una quita. Es absolutamente pertinente”.

Resaltó que “Argentina necesita más plazos y me gustaría que el FMI se comprometa con el crecimiento, porque el FMI puede ayudarnos a salir de la catástrofe alimentaria que tenemos. Siento que no estamos mal con el Fondo. Yo quisiera tener un diálogo sensato con el FMI para que podamos poner en marcha el crecimiento de la economía”.

Planteó luego, en relación al reperfilamiento del bono dual, que “Argentina no tiene dólares, por eso el cepo que dejó (Mauricio) Macri, y tenemos que evitar la venta de dólares. El bono dual le dice al inversor que compre el bono y después decida en qué moneda cobrar, en pesos o en dólares. Había una fuerte inclinación por irse al dólar, y no tenemos esos dólares".

Consultado sobre la situación económica y cómo continuará el resto del año, Fernández aseguró que “vamos a estar mejor de lo que fue el año anterior, vamos a tener muchas cosas ordenadas, pero no todo”.

Finalmente criticó al sistema financiero argentino, a quien le advirtió que "debe tener algo para la Argentina. Yo me fui de viaje y me dijeron que estaban revisando tres cosas que les pedí: crédito para el consumo, créditos para las Pymes y tasas reales para las tarjetas de créditos. Y si no lo hacen, convenceré al presidente del Banco Central (Miguel Pesce) para que intervenga".

