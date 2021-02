"Al tercer día", un estreno de terror en Cine.ar

Al tercer día es la nueva película de Daniel De la Vega que llega este jueves a las pantallas de Cine.ar. Se trata de un thriller con elementos de los géneros fantástico y terror, y cuenta con Moro Anghileri, Gerardo Romando, Lautaro Delgado Tymruk, Osvaldo Santoro y Diego Cremonesi, como elenco principal.

Cuenta la historia de Cecilia, quien emprende un viaje con su hijo, pero al tercer día, es encontrada deambulando sola, sin recordar lo que pasó durante este tiempo. Mientras busca desesperadamente a su hijo, se ve envuelta en una cacería brutal, llevada a cabo por un fanático religioso, con quien se enfrenta. Para ella, él es un lunático; para él, Cecilia es el enemigo.

Según expresa el director en la información de prensa, el film es el resultado de responderse las siguientes preguntas: "¿Se puede contar una historia distinta a todas? ¿Puede esa historia tocar temas que atañen al género humano desde siempre, pero sin caer en ningún lugar en el que se ha caído antes? ¿Podemos sorprender a través de un género que ha sido usado y abusado?". El objetivo que se planteó fue reunir algunos elementos típicos del género, pero combinados de una manera original y novedosa. "Es una película claramente de género, pero que termina de develarse en el último acto. Porque las pistas están diseminadas a lo largo del film, pero el rompecabezas se arma solo al final. Al 3er Día toca temas que desde siempre atañen al género humano: la pérdida, la búsqueda de alguien amado y, a su vez, el descubrimiento de la propia identidad a través de esa búsqueda", señala De la Vega, un referente del cine de género argentino.

Además, Al tercer día es parte de la selección oficial Blood Window / Ventana Sur 2020, participando en un selecto grupo de películas con lo mejor del cine de género de toda Latinoamérica. El largometraje argentino tendrá su presentación ante la industria internacional en esta nueva edición virtual de Blood Window, la cual incluye también, funciones en salas de cine en ciudades como Bogotá, México, Madrid y Roma.

La filmografía de De la Vega incluye Jennifer’s Shadow, Death Knows your Name, Hermanos de Sangre, Necrofobia, Ataúd Blanco y Punto Muerto. Actualmente, se encuentra en desarrollo su nuevo largometraje El Último Hereje.

¡Mirá el trailer!

PARA AGENDAR

Jueves 4 y sábado 6 de febrero, a las 20 horas, por Cine.ar TV.

A partir del viernes 5 de febrero, gratis, en Cine.ar Play.

