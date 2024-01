Los cuerpos orgánicos de los gremios estatales y la CGT Córdoba marcharon este jueves hasta la Catedral en reclamo por la reincorporación de los despedidos del Estado Provincial a partir del 31 de diciembre. Las cesantías abarcan a todas las áreas y son mayores en el sector salud. El secretario General del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP), Sergio Castro, expresó que “ya tenemos registrados casi 2 mil compañeros dados de baja. Y entre ellos, hay 500 compañeras embarazadas, en período de lactancia o que son sostén de hogar. Hemos definido que son prioritarias sus reincorporaciones”.

Castro advirtió que “el gobierno está haciendo un ajuste y vamos a defender a nuestros trabajadores que dieron hasta la vida en la pandemia. No se puede maltratar así al personal de un área tan sensible como la salud. Con el tema de los contratados hicieron cualquier cosa. Hay hasta delegados y miembros de comisión directiva a los cuales no se les renovó el contrato, algo que es ilegal. Mujeres embarazadas y casos muy graves. No estamos de acuerdo con evaluar la productividad en salud”.

El titular de la Pastoral Social, el padre Munir Bracco, fue el encargado de dar la palabra de la Iglesia Católica en el conflicto que enfrenta al gobierno provincial de Martín Llaryora con los sindicatos estatales. La Iglesia llamó al diálogo y pidió por “paz, pan, tierra, techo y trabajo”.

La movilización hasta la Catedral y que el titular de la Pastoral Social diera una oración-discurso desde la explanada de ingreso, muestra un fuerte nivel de involucramiento de la Iglesia Católica en el conflicto sindical y social producido por el ajuste en el Estado provincial. No es casual que la Iglesia Católica intente darle visibilidad al problema y tender un puente de diálogo entre las partes, algo que hasta el momento no se ha producido. Semejante movimiento, se explica en que el arzobispo Ángel Rossi es un hombre del Papa Francisco, que impulsa un rol comprometido de la Iglesia con los más pobres y las desigualdades sociales.

Hasta el momento, el Ejecutivo no reconoció que está realizando un ajuste, pese a que las bajas abarcan a todas las áreas. En Salud, el ministro Ricardo Pieckenstainer, que proviene del sector de prestadores privados de la salud, luego de una reunión mantenida con los directivos de los 44 hospitales provinciales, había justificado los despidos en “la baja productividad” del sistema de salud público. El conflicto, al menos por ahora, se mantiene sin salidas a la vista.

El gobierno provincial también despidió a representantes gremiales. Puntualmente a un dirigente y dos delegados del gremio estatal, un delegado de ATSA -Sanidad-, un directivo de Músicos y otro integrante de la comisión directiva de Viales de Córdoba -SIVIALCO-.

En la movilización del SEP hubo representantes de SELC (Legislativos); UEPC (Docentes); ACEC (Casinos); Judiciales; Lotería, Músicos; ADEME; Asociación Bancaria; SIVIALCO (Viales); y ATSA; entre otros gremios con actuación el sector público. También estuvieron los co-secretarios generales de la CGT Córdoba, Hilda Bustos, Andrés Colazo y Federico Cortelletti.

EL FUERTE MENSAJE DE LA IGLESIA

Bracco emitió un duro mensaje sobre la situación social y política, de la provincia y el país. No eludió ningún tema en su oración-discurso frente a la multitud que se ubicó entre la Catedral y la Plaza San Martín.

Pidió “por nuestros dirigentes políticos, para que lleven adelante un ejercicio de la responsabilidad que vaya más allá de los propios intereses. Así aparecerá en nuestro horizonte la paz y la amistad social, que también están incluidas en ese pedido sencillo y, a la vez, esencial de “paz, pan, tierra, techo y trabajo”.

Reclamó que “los dirigentes, en los distintos ámbitos (políticos, sociales, sindicales, empresariales, religiosos, entre otros), podamos ser capaces de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestros pueblos, sin jamás claudicar al diálogo, esencial para la búsqueda del bien común”.

Analizó que “atravesamos momentos críticos, muy difíciles en nuestra Patria. ¡Lo sabemos y lo sufrimos! Hoy lo imploramos con fuerza y con esperanza: que no nos falte el trabajo, porque necesitamos y queremos trabajar con honestidad y hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir dignamente y para forjar una sociedad mejor, una Patria de hermanos”.

Luego, en la oración, dijo:

– “Señor de la historia te necesitamos y te pedimos que no nos falte el pan que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria, incertidumbre y angustia”.

– “Te pedimos que todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra bendita, tengan derecho a vivir dignamente del fruto de sus esfuerzos cotidianos y a desplegar sus potencialidades y talentos para aportar al crecimiento de nuestra Patria”.

– “Que todos los trabajadores tengan la posibilidad de desempeñar y desplegar sus dones con responsabilidad y seriedad: docentes, personal de salud, profesionales, empleados, servidores públicos y cada trabajador.

– “Te imploramos por los adultos mayores, los jubilados, tantos que no pueden comprar ni sus medicamentos o, si lo hacen, tienen que resignarse a no comer”.

– “Por tantas familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes. Que, como sociedad, sepamos velar y priorizar a nuestros hermanos más sufrientes, pobres y postergados”.

– “Padre del Cielo: ¡Cuánto necesitamos el don de la fraternidad en una sociedad agrietada y enfrentada donde no acabamos de entender que “nadie se salva solo”, donde parece imposible generar proyectos comunes, donde la verdadera brecha se agiganta cada vez más en relación con los últimos, con los que padecen la pobreza y, peor aún, la indigencia!

– “Padre amoroso: ¡Cuánto bien nos haría dialogar, escucharnos, compartir ideas y prácticas que construyan una fraternidad política, para pensar prioritariamente en quienes más sufren esta crisis y para buscar soluciones honestas y realistas que prescindan del uso clientelar de la necesidad de la gente! Porque el diálogo es el arte del encuentro que supera las dialécticas que buscan el desencuentro y el enfrentamiento”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

