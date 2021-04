Manu Ginóbili imagina a la NBA con cuatro argentinos en el corto plazo

Emanuel Ginóbili no tiene dudas, la llegada de Campazzo a Denver Nuggets es tan solo la punta del iceberg. El astro argentino imagina que en los próximos años habrá varios argentinos en la mejor liga del mundo y eso potenciará al seleccionado argentino.

"Estoy viendo más básquet. A mis hijos les gusta la NBA, quieren mirar, seguir a sus jugadores... Cada uno tiene su tribu. Y después porque está Facu (Campazzo) y querés que le vaya bien, tenés piel y demás. San Antonio por lo que representa. Y ahora se viene Tortu (Deck), después (Leandro) Bolmaro y ojalá que a (Luca) Vildoza se le dé también. Ahora uno como que tiene más piel en la cancha", vaticinó en el programa Todo pasa, de Radio Urbana.

La lista de estos cuatro posibles jugadores jugando al mismo tiempo en la NBA enciende la ilusión para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la época de la Generación Dorada, llegaron a coincidir 6 jugadores al mismo tiempo en la NBA: Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann y Luis Scola. Más tarde llegó Pablo Prigioni.

"Lo que hicieron en china fue increíble, totalmente inesperada pero que sobrepasó todas las expectativas. Fue conmovedor. Entonces obviamente que ilusiona, porque uno espera que a la madurez de los jugadores que todavía eran bastante jóvenes puedan lograr algo similar", señaló Manu.

Inmediatamente hizo referencia al desembarco de Gabriel Deck a Oklahoma City Thunder. "Tortuga venía con una carrera muy saliente y empezaba a ganar protagonismo en Madrid. Ya mostraba sus atributos y su capacidad a nivel mundial. Kobe (Bryant) lo vio antes que yo, si bien yo lo conocía de hace tiempo", explicó.

"Me acuerdo que yo estaba en San Antonio el día del draft que le correspondía a Deck. No lo eligieron, pero debe haber sido tres años atrás. Y Tortuga estaba último entre los proyectos de San Antonio. Creo que ponen entre 20 y 30 jugadores en cada posición, y cuando entro, doy un pantallazo y Deck estaba número 30 entre los aleros chicos. Me quedó grabado. Y a partir de ahí siguió creciendo y creciendo, ahora se le va a dar la oportunidad y estoy muy contento por eso", completó.

Acerca de Campazzo, también repartió elogios: "Está mucho mejor que lo que creía. Pensé que iba a jugar menos. En un equipo muy bueno adelante, con jugadores de mucho gol, en el que el centro lleva la pelota. Nosotros estamos habituados a que el base lleva la pelota y ese es un básquet que no va más. Por ahí algunos equipos lo hacen, pero hoy la lleva el 3, el 4, el 5, el que sea".

"Supongo que al haber cambiado a Gary Harris, un jugador tan conocido significa que saben que consiguieron un jugador importante dentro del equipo, que junto a él y Monte Morris tienen el puesto re cubierto. Hay que tener paciencia, esto es partido a partido y arrancó realmente muy bien”, finalizó.

