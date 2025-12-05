Ziliotto visitó Casa Rosada: Reclamó fondos provinciales y rechazó el Presupuesto 2026

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, visitó la Casa Rosada con reclamos por la deuda de Nación con la provincia, que lideran los fondos previsionales, y el rechazo al Presupuesto 2026. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario provincial le trasladó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, sus reparos y las modificaciones que implementaría en la previsión de gastos para el año próximo. Además, evitó respaldar la reforma laboral y tributaria al alegar que no accedió al borrador de la misma.

Al término del encuentro que duró poco más de una hora, el peronista pampeano aseveró: “Puse en conocimiento del ministro del Interior y del jefe de Gabinete cuál es todo el listado de las deudas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de La Pampa”.

“Es reiterar el reclamo. Fuimos una de las primeras provincias que firmó el programa de extinción de obligaciones recíprocas con el Ministerio de Economía. Lo que hemos charlado es que lo más antes posible nos darán respuestas acerca de cuál es la decisión del Gobierno Nacional para empezar a achicar la deuda con la provincia de La Pampa”, remarcó en declaraciones a la prensa acreditada.

Asimismo, postuló: “Hoy la deuda actualizada según nuestros números supera los 400.000 millones de pesos. Su enorme proporcionalidad tiene que ver con el déficit previsional, somos una de las 13 provincias que no transfirió sus cajas y estamos en desigualdad de condiciones con el resto. Tenemos que ponernos de acuerdo con ANSES”.

Desde el Patio de Palmeras de Casa Rosada, a metros del Ministerio del Interior, el gobernador peronista le bajó el pulgar al Presupuesto 2026, una de las claves legislativas de la administración libertaria. “No tienen nada que ver una cosa con la otra. Esto no es un toma y daca. Nosotros venimos a reclamar una deuda y bajo ningún punto de vista se planteó cuál iba a ser la actitud o el voto de los legisladores de la provincia de La Pampa, eso va totalmente aparte”.

“El presupuesto como está no contempla el interés de la provincia. Eso le dije al presidente Milei hace un mes, cuando estuvimos acá. Ese presupuesto no contienen la realidad de un país federal, que es necesario hacerle reformas”, aseveró.

Por su parte, propuso la inclusión de la obra pública y la compensación de deudas con las provincias en la Ley de Leyes y evitó opinar sobre la reforma laboral y tributaria.

“Es un presupuesto que no colma nuestras necesidades y en virtud de la responsabilidad institucional que tengo como gobernador, que también los senadores, los diputados, es seguir defendiendo La Pampa”, subrayó, y sumó: “Las reformas no las conocemos, entonces es imposible opinar. Lamentablemente en la Argentina el deporte que más se practica es opinar de todo sin saber de nada, nosotros no vamos a entrar en eso”.

Finalmente, Sergio Ziliotto tomó distancia del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que asegurara que la Argentina vuelve al mercado de capitales. “Si es para crecer, para que haya obra pública, para que realmente se cambie el perfil por dónde pasa el desarrollo del país… ahora, si es para gastos corrientes, y vamos siempre en el mismo camino, hacia atrás…”, concluyó.

