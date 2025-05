Ziliotto entregó 25 viviendas en Rancul y 8 en Quetrequén

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, entregó 25 viviendas en Rancul y otras 8 en Quetrequén. En la primera de las localidades confirmó que se construirán ocho casas más y en la segunda cuatro nuevas. El mandatario fue crítico con la paralización de la construcción de viviendas por parte del Gobierno nacional y reiteró que La Pampa seguirá reclamando “que no le quiten y le devuelvan lo que le corresponde”. Asimismo, rechazó el relato de quienes intentan menoscabar la política de viviendas afirmando: “No son un regalo, son viviendas con una cuota accesible a la situación socioeconómica de cada familia”, enfatizó el Gobernador.

El mandatario señaló que las 25 familias que accedieron a sus viviendas “han terminado en el día de ayer esa etapa de reclamar un derecho” y “hoy empiezan a ejercerlo”, pero también comienza “la etapa de la responsabilidad en el marco de esa estructura solidaria”, para permitir que más familias puedan acceder a una vivienda.

De los actos en ambas localidades participaron también el intendente local, Hernán Viano; la presidenta del IPAV, Erica Riboira; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo; el subsecretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, junto a otras autoridades provinciales, municipales y familias adjudicatarias.

AUSENCIA DE OBRA PÚBLICA Y ABANDONO DEL GOBIERNO NACIONAL

El Gobernador precisó que, con las viviendas entregadas, suman 55 casas las construidas en Rancul, pero aclaró que eso fue posible porque había “otro contexto, teníamos un Gobierno nacional que respetaba el federalismo”.

En ese sentido, criticó la paralización total de la construcción de viviendas por parte de la actual administración nacional: “A partir del castigo del Gobierno nacional, no es una cuestión política partidaria, menos aún en una coyuntura de un año electoral, es una cuestión de principios, de ordenamiento, de respeto. No estamos peleando con el Gobierno nacional, estamos reclamando que no nos quiten y que nos devuelvan lo que nos corresponde, porque es la única manera de seguir construyendo viviendas”.

También cuestionó la ausencia de Nación en la obra pública y su delegación al mercado, ejemplificando con el deterioro de la Ruta Nacional 188 en el ingreso a Rancul: “Cómo nos hacemos cargo de la obra pública que abandonó totalmente el Gobierno nacional, dejándole al mercado a alguien que por ahí no entiende de qué se trata hacer una vivienda o venga a reparar la Ruta 188, ustedes lo ven aquí en carne propia”.

“NO SON UN REGALO”

Rechazó además las críticas que acusan al Estado de “regalar” viviendas: “Terminemos con esa hipocresía de que el Estado regala viviendas. Mentira. El mercado no va a hacer viviendas a pérdida ni tampoco va a generar una cuota que sea accesible. No son un regalo, son viviendas con una cuota accesible a la situación socioeconómica de cada familia”.

Finalmente, Ziliotto anunció que, pese al contexto adverso, se construirán otras ocho viviendas en Rancul: “Nos gustaría anunciar que vamos a hacer otras 25 viviendas aquí en Rancul. Por eso vamos a hacer ocho y no vamos a olvidar que seguimos teniendo un compromiso, que será seguir defendiendo La Pampa. Les guste o no les guste. No nos vamos a quedar callados”.

Concluyó con un fuerte llamado a la unidad: “Hoy defender La Pampa tiene que ser una causa colectiva, más allá de las cuestiones políticos partidarias y de la coyuntura electoral. Está en juego el futuro de nosotros, de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Es momento de defender lo que nos corresponde y necesitamos que nos acompañen. Tengan la plena garantía de que voy a ser el primero en esa fila de reclamos. Defender La Pampa fue, es y será el principal objetivo de los gobiernos justicialistas en la Provincia”.

VIANO: “ESTAMOS A DISPOSICIÓN”

Por su parte, el intendente de Rancul, Hernán Viano, celebró el impacto del programa: “Me imagino el orgullo que estarán atravesando estas 25 familias, que a partir de hoy van a recibir su vivienda. Hoy no pasa a ser una vivienda, sino su hogar. Se trabajó mucho de manera coordinada entre el Gobierno provincial con el IPAV, encabezado por una decisión política del Gobernador, y todo el equipo municipal. Es un logro muy importante porque hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo”.

Destacó también la dinámica económica local que generó la construcción por administración municipal: “Esto repercute en la localidad. Hubo mano de obra directa, mano de obra indirecta, compras en los corralones. Fue todo mano de obra local y el derrame económico que eso produce desarrollo de una comunidad”.

En ese marco, el jefe comunal recordó que en cinco años y medio de trabajo conjunto con la gestión provincial se alcanzaron 55 viviendas inauguradas en la localidad. Además, anunció una mejora en los servicios públicos gracias al acceso al Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor: “Agradecidos al Gobierno provincial por un camión compactador que va a tener la localidad y va a ser para uso de toda la comunidad. Gobernador, estamos a disposición siempre para el desarrollo y el mejoramiento de la localidad. Nos va a tener siempre acompañándolo, no solamente para Rancul, sino para toda la Provincia”.

RESIO: “RESPUESTAS CONCRETAS PARA EL PUEBLO”

El presidente de la Comisión de Fomento de Quetrequén, Juan Pablo Resio, dijo que “es un momento muy difícil a nivel nacional, y sin embargo hoy podemos estar inaugurando viviendas, albergue y equipamiento porque tenemos un Gobernador presente, comprometido con cada rincón de la Provincia”.

Remarcó que es la primera vez desde 2015 que un Gobernador visita la localidad y que eso “no es menor” en un contexto donde los pueblos pequeños enfrentan grandes desafíos: “Para nuestra comunidad tan chica es muy difícil llevar adelante muchas cosas. Pero gracias al acompañamiento permanente del Gobierno provincial, de Asuntos Municipales, de funcionarios y diputados, podemos cumplir con las instituciones, con los sueldos, con la obra pública que dignifica”.

Sobre las viviendas expresó “este plan no es solo una casa: es la posibilidad de tener un proyecto propio, de vivir con seguridad y con futuro. Y eso no ocurre por azar: hay una definición política clara de que cada pampeano y pampeana tenga un hogar, viva donde viva”.

Agregó que “cuando muchos colegas intendentes -de todos los colores políticos- dijimos que no podíamos prestar servicios por el estado del parque automotor, el Gobernador no dudó. Hoy tenemos una pala Michigan 4×4, una camioneta nueva, un carro de carga. Eso se traduce en respuestas concretas para el pueblo”, dijo.

Sobre el final de su intervención, Resio tomó posición frente a los recortes nacionales en áreas sensibles y expresó su solidaridad con el personal del Hospital Garrahan. “Muchos jóvenes de nuestra zona se atienden allí. El Garrahan está pasando un momento crítico, no solo el personal médico y administrativo, sino toda la comunidad. No podemos permitir que se recorte en salud, educación y obra pública. No importa la ideología: esos ejes no se tocan. Son la base de la justicia social”, concluyó.

OTRAS ACTIVIDADES EN QUETREQUÉN

Cabe mencionar que en esta localidad fueron presentados vehículos adquiridos a través del “Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor Municipal”; se inauguró el Albergue Municipal “Carlos Marconetto” y también el Parque Héroes de Malvinas en el acceso a la localidad, donde se descubrió una placa en el monumento.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.