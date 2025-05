Ziliotto dijo que “Nación debe saldar la deuda previsional con La Pampa”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo que Nación debe saldar la deuda previsional con La Pampa, cuestionó la falta de diálogo por el levantamiento de la barrera sanitaria y se refirió a la paralización de la obra del acueducto al norte.

Ziliotto abordó este jueves en General Pico varios temas clave que involucran la relación entre la provincia de La Pampa y el Gobierno nacional. En conferencia de prensa habló de la paralización de la obra del Acueducto del Río Colorado, la deuda previsional que mantiene Nación con la Provincia, y la eliminación de la barrera sanitaria.

En cuanto a la deuda previsional, Ziliotto celebró que la Corte Suprema se haya involucrado en el conflicto con Córdoba y “ha obligado al Gobierno nacional para que tenga una audiencia de conciliación y ha habido un acuerdo. Comparando las sumas de la deuda, de lo que es el déficit mensual y lo que es el acuerdo, aparece como una suma pequeña. Son decisiones de otro Gobernador, pero en ese caso, si es que nos llaman a nosotros, también la Corte tiene la misma decisión en cuanto a seguir avanzando, porque dentro de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas y que el Gobierno nacional le debe una suma muy cuantiosa, no solo está La Pampa y Córdoba, también está Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos”, dijo.

Mencionó que La Pampa está en una situación más avanzada: “Nosotros estamos discutiendo el déficit 2021. En Córdoba está hablado del déficit desde 2019. Hay provincias que no han definido el déficit que tiene que pagar Nación desde 2017 y en ese sentido lo que hay que hacer es establecer un marco de igualdad entre todas las provincias”.

Cuestionó que mientras otras provincias reciben transferencias actualizadas, La Pampa sostiene su sistema previsional con fondos propios: “Nos hacemos cargo todos los meses de pagar jubilaciones. En el caso de la provincia de La Pampa, con un 82% móvil”.

También criticó la decisión de Nación de no actualizar las transferencias: “La actualización que estaba en el presupuesto 2023, que es el presupuesto prorrogado por el Gobierno nacional, el artículo que actualizaba los déficits previsionales, no fue reconducido, era una violación total de lo que es el marco de la facultad que tiene cualquier Gobierno de reconducir un presupuesto. Si se reconduce un presupuesto, se debe reconducir en un todo. Si no se lo está modificando. Y el Gobierno nacional por Constitución no tiene la posibilidad de modificar un presupuesto”.

Respecto al acueducto al norte provincial, Ziliotto confirmó que “para el contrato hay una suspensión de plazo en virtud de la espera de financiamiento”. Atribuyó la paralización a una política general del Gobierno nacional: “Es una obra que ha caído en la generalidad de todas las obras nacionales, no hay inversión en la provincia de La Pampa, las grandes obras han sido dejadas de lado”.

Advirtió sobre las consecuencias que esto puede tener en el acceso al agua potable: “El detrimento de la calidad de vida sabemos lo que significa no sólo el agua potable, sino la calidad del agua potable. Como Provincia, como municipio, seguimos trabajando para hacer cuestiones paliativas, pero teniendo en claro que el horizonte cada vez se achica más”. Y agregó que el acuífero que abastece a General Pico, Vértiz y Dorila “es una vía finita”.

El mandatario fue más allá del reclamo provincial y apuntó al modelo de país: “Estamos esperando que realmente haya un cambio de decisiones, cambio de prioridades, y que el Gobierno nacional vuelva a invertir en la obra pública. No sólo la estamos reclamando los gobernadores, sino que hemos visto que el empresariado también lo pide. Ayer hubo un empresario de una gran empresa que dijo que con el RIGI no alcanza para competir, por ejemplo, en la industria minera con otros países. Es necesario una inversión en una obra pública. Así que no son cuestiones ni ideológicas, ni partidarias, sino cuestiones de cuál es el proyecto del país que vamos a llevar adelante”, dijo.

BARRERA SANITARIA

Sobre la barrera sanitaria, volvió a insistir en una salida consensuada: “Lo más importante es que hemos aunado criterios con el sector económico, público y privado. Tuvimos una reunión muy buena con representantes de las cuatro entidades a nivel nacional, con los frigoríficos, con los productores y con la industria. Fijamos una posición conjunta, que es la tenemos hace años, no es con este Gobierno”.

Recordó que el reclamo no es nuevo y que “el propio SENASA ha dicho que no existe más un impedimento sanitario”, pero reclamó previsibilidad: “Hay que ponerse a trabajar y buscar de qué manera salimos de esta barrera sin perjudicar las economías regionales”.

“Yo no quiero aparecer como ganador y que otras provincias del sur aparezcan como un perdedoras. Viven argentinos de los dos lados de la barrera. Entonces Nación tiene que conducir, tiene que gestionar para todo y ver de qué manera salimos en un cambio ordenado y cómo luchamos entre todas las provincias para tener un estatus sanitario único, y que seamos previsibles para el resto del mundo, que es lo que al final nos interesa: potenciar un mercado en el cual nosotros podemos mostrar y dar cátedra de la calidad de la carne, que es apetecida en todo el mundo y creo que es una de las potencialidades que tenemos como país. Y eso es una política de Estado”, afirmó.

“Nadie entiende por qué Nación de un día para otro elimina la barrera sanitaria sin ningún tipo de previsión ni de información. Lógicamente los gobernadores en el sur de la barrera sanitaria van a defender su economía, para eso lo votaron. Pero no hay diálogo, no hay consenso. Estamos esperando el pedido de audiencia, tenemos 20 días. Aparentemente va a haber otra reunión convocada por Nación donde la provincia de La Pampa no va a estar, la única provincia patagónica que no va a estar, pero siempre estamos puestos en diálogo”, cerró.

