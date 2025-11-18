Zdero y Weretilneck se reunieron con Santilli y Adorni y el chaqueño respaldó el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

Los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitaron hoy Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, como parte de los contactos con las autoridades de las provincias para negociar el Presupuesto 2026 y las reformas del Gobierno para la segunda parte del mandato de Javier Milei.

Durante el encuentro, Zdero expresó su apoyo pleno al proyecto de Presupuesto y a la reforma laboral, al destacar la “importancia de avanzar sin dilaciones en las transformaciones que demanda el país”.

Por su parte, la conversación con Weretilneck permitió “intercambiar agendas y prioridades y dio inicio a un camino de trabajo conjunto orientado a acompañar las reformas que serán enviadas al Congreso”, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades “coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación Nación-Provincias para impulsar medidas que fortalezcan el desarrollo y la institucionalidad en todo el país”, añadieron.

Por su parte, Zdero destacó que se “tiendan puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y, por supuesto, queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

También informó a través de su cuenta en la Red X que “nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión. También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco, y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas. Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, completó.

En tanto, Weretilneck se reunió con Adorni y Santilli luego de que la Justicia fallara en favor de la provincia para que Vialidad Nacional ejecutara reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

