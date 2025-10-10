Conéctate con nosotros

Noticias

YPF y la italiana ENI firmaron un acuerdo para exportar GNL

Publicado

El presidente Javier Milei y el titular de YPF, Horacio Marín, junto a directivos de la italiana ENI.

El presidente Javier Milei celebró este viernes el acuerdo entre YPF y la empresa italiana Eni (Ente nazionale idrocarburi) para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Vaca Muerta, al destacar que representará “la inversión más grande de la historia argentina” porque “permitirá exportar entre 12 mil y 20 mil millones de dólares de gas natural licuado al año”.

El acuerdo, dijo el mandatario desde San Nicolás, “comprenderá una inversión de 30 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 5 años”.

Durante la mañana de este viernes, la petrolera presidida por Horacio Marín firmó un acuerdo junto a Eni, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un proyecto para la exportación de GNL en Vaca Muerta.

“Este acuerdo marca un paso decisivo en la transformación energética de Argentina. Junto a Eni —compañía que elegimos por su sólida trayectoria internacional en GNL— estamos impulsando un proyecto que no sólo potenciará las exportaciones, sino que posicionará al país como un actor relevante en el mercado global de GNL. La escala, la tecnología y el impacto económico de esta iniciativa reflejan el compromiso de YPF con la integración internacional”, afirmó Marín.

Turismo

YPF y Eni firmaron el Technical FID de la iniciativa integrada que contempla la producción de 12 millones de toneladas de GNL por año, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 14.000 millones de dólares al año.

Según informó la petrolera estatal en un comunicado, esta etapa con Eni contempla la adjudicación de los diseños de ingeniería para las unidades flotantes de licuefacción, las plantas de tratamiento de gas y el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, desde donde se realizará la exportación.

Epec

Se prevé que ambas compañías puedan invitar a otras empresas líderes en el mercado global de GNL a sumarse al proyecto que consolidará a la Argentina como un proveedor confiable y competitivo de energía a escala internacional.

“Esto lo convierte en uno de los desarrollos energéticos más importantes de toda América Latina”, agregó Milei durante la presentación del Plan Argentina Grande Otra Vez.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Columnistas

Telecom

El Valle

News

