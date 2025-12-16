YPF vendió su parte de Profertil por US$ 635 millones

YPF vendió la totalidad de su participación accionaria en la principal empresa de fertilizantes Profertil del país, tras lo cual Adecoagro se quedó con el 90 por ciento de la compañía y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con el restante 10 por ciento. Según informa el sitio La Política Online, la operación está cruzada por el escándalo, porque Daniel González, secretario coordinador de Energía y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, fue director de Adecoagro hasta el 3 de noviembre del año pasado, donde trabajo once años.

La petrolera aceptó la oferta presentada el 1 de diciembre de 2025 por Agro Inversora Argentina S.A. (“Agro Inversora”), una sociedad del grupo Adecoagro, para la compra del 50% del capital social y de los derechos de voto de YPF en Profertil.

La operación se ubicó en un precio de dólares estadounidenses seiscientos treinta y cinco millones (US$635.000.000,00), el cual se encuentra sujeto al mecanismo de ajuste de precio previsto por las partes en el acuerdo de compraventa de acciones.

Días atrás, la canadiense Nutrien concretó la venta de su 50% en Profertil a Adecoagro y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por US$600 millones. Adecoagro, cuyo CEO es Mariano Bosch, pasó este año a manos del gigante de las criptomonedas Tether, que se quedó con el 70% del paquete accionario.

La compañía que presidente Horacio Marín informó que “YPF aceptó la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil, empresa líder en la producción de urea granulada en la región. La decisión fue aprobada por el directorio en su reunión del jueves 11 de diciembre”.

Agregó que “esta operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta, para consolidarse como una empresa shale de clase mundial”, añadió.

Profertil es una empresa clave para el campo argentino ya que es el mayor productor de fertilizantes: produce 1,3 millones de toneladas anuales de urea y cubre el 60% del consumo, además de casi 800 mil toneladas de amoníaco.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.