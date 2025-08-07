YPF reporta caída en ingresos y utilidad neta en el segundo trimestre de 2025

La petrolera estatal YPF registró ingresos por u$s4.641 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representa una disminución del 6% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta baja se atribuye a la caída de los precios internacionales del crudo Brent y a una menor demanda local de naftas. Como consecuencia, la utilidad neta de la compañía se desplomó un 89% interanual, alcanzando apenas u$s58 millones.

A pesar de estos resultados, las acciones de YPF en el aftermarket de Wall Street mostraron estabilidad, cotizando cerca de los u$s35,75, un valor similar al cierre del jueves. En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado —un indicador clave del desempeño financiero— alcanzó los u$s1.120 millones entre abril y junio, un 7% menos que en el mismo trimestre de 2024. Analistas consultados por LSEG anticipaban un EBITDA ajustado de u$s1.170 millones, con ingresos estimados en u$s4.490 millones, lo que indica que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas.

Ignacio Sniechowski, Head of Research del Grupo IEB, en declaraciones al portal Ámbito, calificó los resultados de YPF como “flojos, más de lo esperado”. Según su análisis, el precio realizado del crudo fue de u$s59,5 por barril, un 12% menos que en el primer trimestre de 2025 y un 16% por debajo del segundo trimestre de 2024. Además, destacó que el EBITDA ajustado cayó un 10% respecto al trimestre anterior y un 6% interanual, mientras que el flujo de caja libre resultó negativo en u$s365 millones, con un apalancamiento de 1,9x.

En cuanto a la producción, Sniechowski señaló que la extracción de crudo disminuyó un 8% frente al primer trimestre de 2025, aunque se mantuvo estable en comparación con el segundo trimestre de 2024. La producción de crudo shale, por su parte, retrocedió un 1% trimestralmente, pero creció un 28% interanual. En el caso del gas, la producción aumentó un 6% respecto al trimestre anterior y un 2% en comparación con el mismo período del año pasado.

En el núcleo operativo de YPF, particularmente en Vaca Muerta y otras áreas clave, los costos de extracción (lifting costs) se situaron en u$s4,9 por barril equivalente, reflejando incrementos del 7% frente al primer trimestre y del 5% en comparación con el segundo trimestre de 2024.

