YPF permitirá el pago con criptomonedas en sus estaciones de servicio

Una estación de servicio de YPF.

La empresa petrolera YPF permitirá realizar los pagos con criptomonedas, entre ellas el Bitcoin, para la compra en sus productos y combustibles. La medida va en línea con los nuevos métodos de implementación que permite YPF, entre las que incorporó la posibilidad de pagar en dólares desde su aplicación móvil.

Actualmente, el Bitcoin cotiza en un valor cercano a los €80 mil euros (aproximadamente US$92.597), tras haber pasado jornadas de incertidumbre en el mercado.

Luego de haber perforado los US$100 mil dólares y haber alcanzado un retroceso superior al 20% desde el máximo de octubre, la criptomoneda se mantiene estable en su cotización.

Este nuevo método se suma al ya anunciado pago de productos y servicios con dólares mediante la app de YPF.

En octubre, la petrolera comunicó la incorporación del pago con dólares a través de su aplicación móvil, disponible para la compra de combustible, productos en las Tiendas FULL y servicios provistos por YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicio del país.

Según informó la empresa, todos los usuarios que cuenten con Dinero en Cuenta (DeC) habilitado y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YPF Digital (YDI) en Banco Santander.

La función se realizará mediante la aplicación de YPF, a través de un dispositivo móvil.

Para concretar el pago, la persona deberá tener una cuenta bancaria habilitada en dólares.

Los fondos ingresarán al ecosistema digital de la petrolera a través de una transferencia desde la cuenta habilitada hacia una cuenta corriente en dólares de YDI, la compañía de servicios digitales y financieros de la la empresa estatal.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

