YPF Luz invertirá USD260 millones para construir un parque eólico en Córdoba

YPF Luz, la división de generación eléctrica de la petrolera argentina, anunció que construirá su cuarto parque eólico en la localidad de General Levalle, en el sur de la provincia de Córdoba. Será el cuarto parque de este tipo que pone en marcha la compañía.

Según la información dada a conocer, tendrá una potencia de 155 MW y estaría operativo en el último trimestre de 2024. En la primera etapa está previsto que opere con 65MW. La inversión para el nuevo proyecto alcanza los 260 millones de dólares. La construcción se financiará con la emisión de emisiones negociables (ON) por US$ 100 millones, ampliables hasta US$ 150 millones, informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La construcción del Parque Eólico General Levalle, que según estimaciones podría estar operativo en unos 20 meses, se realizará en un campo situado en el acceso a Levalle, a casi 2 kilómetros del centro urbano. Las obras se iniciarán este mismo año, generando unos 300 puestos de trabajo.

YPF Luz explica que el nuevo parque eólico generará energía eléctrica equivalente al consumo de más de 190.000 hogares.

Gracias a los 25 aerogeneradores, de 6,2 MW cada uno que se instalarán en un total de 4.360 hectáreas, el parque eólico de General Levalle contará con un factor de capacidad de más de 50% y evitará la emisión de más de 350.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.

La compañía ya opera los proyectos Manantiales Behr en Chubut, Cañadón León en Santa Cruz y Los Teros en provincia de Buenos Aires. Una vez que esté finalizada General Levalle, alcanzará los 552MW de generación eólica.



YPF Luz, de mayoría accionaria estatal, es una de las principales generadoras de energías renovables del país.

“Este año YPF Luz cumple 10 años generando energía renovable, eficiente y sustentable desde distintos puntos del país, con una clara visión federal y apostando a generar cada vez más y mejor energía a lo largo y ancho del país”, destacó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

En esta línea, puntualizó que “con General Levalle ya son siete las provincias en las que estamos presentes, afianzando nuestro compromiso con el crecimiento de la matriz energética nacional e impulsando la evolución de la energía para el bienestar de las personas”.

General Levalle se encuentra ubicado a 380 kilómetros al Sur de Córdoba Capital. Allí viven poco más de 6 mil personas.

LOS OTROS PARQUES EÓLICOS DE YPF LUZ

-Parque eólico Manantiales Behr de 99 MW. Está ubicado en Chubut. Alcanzó en 2022 un factor de carga de 60,1%.

-Parque eólico Los Teros de 175MW. Se encuentra ubicado a 45 kilómetros de Azul, en la provincia de Buenos Aires.

-Parque eólico Cañadón León de 123 MW. Se encuentra en Santa Cruz.