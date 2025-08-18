Conéctate con nosotros

YPF: La Justicia irlandesa falló a favor de Argentina y rechazó el pago de USD16 mil millones a fondos buitre

Publicado

Una estación de servicio YPF. (Foto: Gentileza / Archivo).

La Justicia de Irlanda falló a favor de Argentina y rechazó el pago de los US$16.000 millones solicitado por los demandantes Petersen y Eton Park en el caso de la estatización de la petrolera YPF, según informó la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

La decisión de la Justicia irlandesa hace referencia al fallo que había tomado la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde condenó a la República a pagar más de US$16.000 millones, más intereses, a los demandantes en el caso YPF, que buscaban el “reconocimiento y ejecución” de la sentencia dictada por la Corte neoyorquina.

“Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, indicó el comunicado de la PTN.

Sobre el final, agregó que la decisión irlandesa “confirma la solidez de la defensa técnica desplegada”, como a su vez el “compromiso con la protección de los activos estratégicos de la Nación”.

Cabe recordar que el viernes pasado, la Corte de Apelaciones de Nueva York había resuelto mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización del 51% de YPF. Esta decisión se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente.

El próximo 25 de septiembre la República tendrá que presentar su primer escrito para defenderse de la orden de Preska, en referencia al trámite de la apelación sobre la entrega de dichas acciones, mientras que el 27 de octubre se realizará la audiencia oral en la que el Gobierno Nacional tendrá que argumentar en contra del fallo original de primera instancia.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
