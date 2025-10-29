Conéctate con nosotros

YPF compró el 100% de Refinor y refuerza su presencia en el norte del país

El edificio de YPF en Buenos Aires. (Foto: Archivo).

YPF compró la participación de Hidrocarburos del Norte en Refinor, la empresa que opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas en el norte argentino. Con esta operación, pasa a controlar el 100% del paquete accionario de Refinor, que continuará operando como parte del Grupo YPF.

Según explicaron desde la petrolera, esta operación es estratégica para la compañía, ya que le permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán), optimizando la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del NOA.

Refinor, además, gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

A partir de esta adquisición, YPF garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región.

La compañía dijo que trabajará, también, para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve YPF en toda su cadena de valor.

Hidrocarburos del Norte es una sociedad perteneciente al Grupo Integra, un holding empresarial argentino con presencia en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y servicios financieros.

Hasta ahora YPF  tenía una participación del 50% en Refinor.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

