YPF anunció que venderá el 50% de las acciones de YPF Agro

En el marco de la 137 Exposición Rural de Buenos Aires, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que la compañía de mayoría estatal planea vender el 50% de YPF Agro, su unidad de negocios dedicada al sector agropecuario, a un socio estratégico del rubro agroindustrial. El anuncio se produce en el marco de la política del gobierno nacional de privatizar activos estatales.

La operación, que se concretaría mediante una licitación privada, busca crear una sociedad mixta en la que el nuevo socio asuma la gestión operativa, mientras YPF mantiene la marca y se reserva el control financiero a través del cargo de CFO. La firma tendrá un estatuto que blinde la estructura frente a futuros vaivenes políticos, es decir, la posibilidad de que se intente recuperar el control estatal.

Marín detalló que el directorio de YPF evaluará próximamente la creación de YPF Agro SA como una subsidiaria independiente, paso previo para ceder la mitad de su paquete accionario a un actor con expertise en el sector agropecuario. “La idea es que alguien del agro maneje la compañía, no el managment de YPF. Queremos dedicarnos a lo que sabemos: producir petróleo, hacer pozos y vender combustible”, afirmó el ejecutivo, destacando la intención de formar “empresas satélites mixtas” que aprovechen el conocimiento técnico de socios especializados.

YPF Agro, originalmente lanzada en 2001 como YPF Directo para distribuir combustible al campo, se consolidó en 2019 como una de las principales proveedoras de insumos agrícolas en Argentina. Su oferta incluye combustibles, lubricantes, semillas, productos de nutrición y protección de cultivos, bolsas para silos y servicios logísticos, además de la modalidad de canje de granos.

Sin embargo, Marín anunció el fin de esta última práctica: “No quiero que me paguen más con soja, porque no sé cómo venderla y siempre pierdo plata”. En adelante, los clientes deberán adquirir el gasoil directamente a YPF, dejando la comercialización de granos a socios especializados.

El CEO subrayó que la nueva sociedad permitirá a YPF Agro ser más eficiente y rentable, capitalizando los más de 20 años de experiencia comercial de la empresa en el sector. “Queremos unirnos con quienes sí saben de otros negocios, porque YPF es una marca muy fuerte”, afirmó Marín, proyectando un modelo de negocios donde la compañía se enfoque en su core petrolero, mientras las unidades satélites, como YPF Agro, generen mayores ganancias bajo una gestión técnica externa.

A su vez, la estrategia con YPF Agro forma parte de un contexto mayor en el que la petrolera se ha desprendido de distintos activos. El año pasado, YPF activó el Plan Andes, por el cual se deshizo de sus áreas de hidrocarburos convencionales. Este año, también anunció la puesta en venta de su participación del 70% de MetroGas, la mayor distribuidora de gas de la Argentina, con 2,4 millones de clientes.

En 2024, YPF facturó u$s 19.293 millones, un 11% más que en 2023. Ganó u$s 2393 millones, con los que revirtió una pérdida de u$s 1277 millones del balance anterior, cuyo resultado había sido reajustado tras una nueva valuación de los activos convencionales que luego licitó en el Plan Andes.

