Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Yasky asegura que la reforma laboral busca llevar a los trabajadores a “niveles de esclavitud”

Publicado

Hugo Yasky, diputado nacional de Frente Patria y secretario General del CTA.

El diputado nacional Hugo Yasky (Unión por la Patria) afirmó este miércoles que el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno busca “abaratar el costo del trabajo ” hasta “niveles de esclavitud” y lo atribuyó a una “demanda del FMI y de los Estados Unidos”.

Incendios

“Nos encontramos frente a una iniciativa que lo que quiere es abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semi esclavitud, con medidas como la extensión de la jornada laboral a 12 horas, y la eliminación de la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo a nivel nacional”, aseveró Yasky en diálogo con el programa “Sin corbata” de Splendid AM 990.

Turismo

El parlamentario afirmó que en la Argentina “estamos con una suerte de intervención del Gobierno de los Estados Unidos, a partir de este acuerdo con Donald Trump para sostener al Gobierno de (Javier) Milei y esto conlleva condicionamientos como esta reforma laboral”.

Epec

El legislador, que es además titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), sostuvo que si el Gobierno busca hacer una reforma en la Ley de Contrato de Trabajo “debería pensar en la realidad de los argentinos y no en imperativos del exterior”.

Mackentor

“Una ley debería apuntar a mejorar la situación de los trabajadores, de las oportunidades de empleo, de la situación de las pymes que se derrumban porque no pueden competir con la entrada de productos importados y porque no hay gente con plata en el bolsillo para comprar”, aseveró Yasky.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La Justicia ordenó al PAMI garantizar la cobertura del 100% de 170 medicamentos esenciales, a sus afiliados de todo el país

El juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, hizo lugar este jueves a una medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente por los...

Hace 6 días

Columnistas

Sin las prácticas de la buena gobernanza no hay salida para nuestro país

Si buscamos en cualquier manual o documento político, vamos a encontrar que la mayoría de los autores coinciden en enumerar como principios claves de...

Hace 6 días

Columnistas

Democrática manipulación

Culmina una nueva campaña electoral, una particular campaña electoral. La misma careció de disputas de ideas, de un acceso claro y masivo a las...

Hace 6 días

Noticias

Elecciones en Córdoba: Schiaretti y los libertarios disputan el primer lugar y De la Sota busca renovar su banca

El “cordobesismo”, con el ex-gobernador Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional, intentará este domingo 26 de octubre salir de su propio territorio...

Hace 5 días