Yasky asegura que la reforma laboral busca llevar a los trabajadores a “niveles de esclavitud”

El diputado nacional Hugo Yasky (Unión por la Patria) afirmó este miércoles que el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno busca “abaratar el costo del trabajo ” hasta “niveles de esclavitud” y lo atribuyó a una “demanda del FMI y de los Estados Unidos”.

“Nos encontramos frente a una iniciativa que lo que quiere es abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semi esclavitud, con medidas como la extensión de la jornada laboral a 12 horas, y la eliminación de la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo a nivel nacional”, aseveró Yasky en diálogo con el programa “Sin corbata” de Splendid AM 990.

El parlamentario afirmó que en la Argentina “estamos con una suerte de intervención del Gobierno de los Estados Unidos, a partir de este acuerdo con Donald Trump para sostener al Gobierno de (Javier) Milei y esto conlleva condicionamientos como esta reforma laboral”.

El legislador, que es además titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), sostuvo que si el Gobierno busca hacer una reforma en la Ley de Contrato de Trabajo “debería pensar en la realidad de los argentinos y no en imperativos del exterior”.

“Una ley debería apuntar a mejorar la situación de los trabajadores, de las oportunidades de empleo, de la situación de las pymes que se derrumban porque no pueden competir con la entrada de productos importados y porque no hay gente con plata en el bolsillo para comprar”, aseveró Yasky.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

