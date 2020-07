Volvió el show: En un duelo de candidatos, los Lakers de LeBron se llevaron el clásico angelino

Luego de 141 días fuera de las canchas, la NBA volvió a las pantallas con dos partidos apasionantes que se definieron en los instantes finales. En el primer turno, el Utah Jazz se llevó un ajustado triunfo sobre New Orleans Pelicans por 106 a 104, y luego los Ángeles Lakers derrotaron a los Ángeles Clippers por 103 a 101 en un partidazo.

El empuje lógico de los jugadores después de tanto tiempo sin competencia, brindó el espectáculo que los aficionados del básquet en el mundo esperaban. Con un despliegue sin precedentes, la NBA demostró porque es la mejor liga del mundo, y logró pasar la primera prueba en medio de una pandemia que golpea fuerte en Estados Unidos.

Sin tener un gran partido ofensivo (16 puntos, 11 rebotes y 31% de campo), LeBron James la rompió defendiendo a Kawhi Leonard, y fue el factor clave junto a su compañero Anthony Davis (34 puntos y 8 rebotes) para quebrar a uno de los aspirantes al título.

La jugada de la noche tuvo como protagonista principal a la estrella de los Lakers. Faltando doce segundos, con el partido igualado, el alero volcó toda su experiencia y durmió a la defensa rival para anotar la canasta que definió el duelo de candidatos.

En el otro bando, los 30 puntos de Leonard y los 28 tantos de Paul George (58 de los 101 puntos de los Clippers) no sirvieron para acortar la distancia sobre los Lakers en la lucha por el primer puesto del Oeste. Es más, con esta victoria el equipo de LeBron ya casi tiene asegurado el 1° en la Conferencia.

Con un récord de 50-14, le sacó a los Clippers (44-21) 6.5 juegos de distancia a falta de 7 partidos para que comiencen los Playoffs y finalice la fase regular. Detrás están Denver Nuggets (43-22), Utah Jazz (42-23), Oklahoma Thunder (40-24), Houston Rockets (40-24), Dallas Mavericks (40-27) y Memphis Grizzlies (32-33).

