Volvió a caer en octubre el uso de la capacidad instalada en la industria

Dentro de este paquete, resulta relevante para Córdoba la fuerte caída del nivel de actividad de la industria automotriz, que registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,1%, inferior al de octubre de 2024 (61,2%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.
En octubre de 2025, las principales incidencias negativas respecto al mismo mes de 2024 se observaron en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico. La producción de papel y cartón presentó en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,3%, inferior al del mismo mes del año anterior (72,9%), debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.
Los productos de caucho y plástico presentaron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.
En efecto, según datos del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), las manufacturas de plástico registraron una caída de 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de neumáticos mostró una disminución de 28,7% para la misma comparación.
Los productos textiles tuvieron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (47,8%), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos.
Según datos del IPI manufacturero, la producción de hilados de algodón registró una caída de 34,7% con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles, una disminución de 34,1% para la misma comparación.
Los productos alimenticios y bebidas tuvieron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 68,7%, inferior al registrado en octubre del año anterior (69,5%), vinculado principalmente a una menor producción de carne vacuna, así como también a una disminución en el segmento de elaboración de bebidas, informó Indec.
