Volvió a caer en octubre el uso de la capacidad instalada en la industria

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 61,0% en octubre, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 63,0%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los datos confirman los fuertes efectos negativos del plan económico del gobierno libertario sobre la actividad del sector industrial.

La manufactura de productos textiles fue la que registró la mayor baja interanual, con un nivel de utilización de 32,5% frente a 47,8% en octubre del año pasado. Este sector sufre el impacto de la apertura económica dispuesta por el gobierno y la competencia de la producción china. En cambio, refinación del petróleo subió de 79,1% a 82,2%.

Dentro de este paquete, resulta relevante para Córdoba la fuerte caída del nivel de actividad de la industria automotriz, que registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,1%, inferior al de octubre de 2024 (61,2%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (82,2%), industrias metálicas básicas (71,1%), productos alimenticios y bebidas (68,7%), sustancias y productos químicos (63,6%), y papel y cartón (62,3%).

Los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos (60,5%), industria automotriz (56,1%), edición e impresión (53,2%), metalmecánica excepto automotores (48,2%), productos del tabaco (42,9%), productos de caucho y plástico (42,6%) y productos textiles (32,5%).