Voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero: La Corte dejó firmes las condenas contra tres militares

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, que dejaron un saldo de siete muertos, más de 300 heridos, y cuantiosos daños materiales.

El máximo Tribunal rechazó por unanimidad los recursos planteados por las defensas de Cornejo Torino, Gatto y González de la Vega y con el voto de la Dra. Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti el recurso deducido por la defensa de Franke.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), la CSJ “declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos contra el fallo por el que rechazó los recursos de casación articulados contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba”.

La sentencia del tribunal cordobés había condenado a Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Franke y Edberto González de la Vega a la pena de trece años de prisión y a Marcelo Diego Gatto a la pena de diez años de prisión por considerarlos autores del delito de estrago doloso agravado por muerte de personas.

La resolución de la CSJ se produce en el marco de la causa en la que se investigó la voladura de la Fábrica Militar de Rio Tercero el 3 de noviembre de 1995. Las defensas de Carlos Jorge Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino, Marcelo Diego Gatto y Edberto González de la Vega interpusieron recursos de queja. Cabe recordar que en 2020, González de la Vega falleció luego de enfermar de coronavirus.

VER Murió por coronavirus González de la Vega, uno de los condenados por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.

Esta decisión dejó firme la sentencia del 19 de diciembre de 2017 que habían firmado los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Gustavo Hornos, que había confirmado las condenas.

La voladura de la FMRT se ejecutó durante el gobierno de Carlos Saúl Menem para ocultar el faltante de proyectiles, pólvora y cañones que Argentina vendió, con “la vista gorda” de Estados Unidos, a Croacia y Ecuador. Que no estuvieran los explosivos y armas se debió a que la planta fabril cordobesa no los tenía porque ya habían sido envíados a los citados países. El motivo de esa situación era que su papel en la operación de tráfico era maquillar (pintar, reparar, adecuar, etc.) los materiales que el país ya no producía y que Fabricaciones Militares (FM) había conseguido en unidades del Ejército.

Cabe recordar que el juicio al ex presidente Menem no se pudo concretar en febrero de este año, a causa de su fallecimiento.

VER La muerte de Carlos Menem y la dignidad de Río Tercero.

SIETE VÍCTIMAS FATALES

Como consecuencia de la voladura, se produjeron siete víctimas fatales -Romina Torres (15); Aldo Aguirre (25); Leonardo Solleveld (32); José Varela (51); Hoder Dalmasso (55); Laura Muñoz (27) y Elena Rivas de Quiroga (52)-, se registraron más de 300 heridos y la ciudad sufrió cuantiosos daños materiales.

VER Las respuestas que aún faltan a 25 años de la voladura de la FMRT.

VER Horacio Viqueira: “Hay indicios que apuntan a que la orden (de la voladura de la FM de Río Tercero) provino de la máxima autoridad política”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.