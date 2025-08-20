Villa María: Se realizó una jornada educativa sobre seguridad vial

La Municipalidad de Villa María a través de la Secretaría de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, informó que se llevó a cabo una nueva instancia del programa “Caminera va a la Escuela”, de la que participaron más de 250 estudiantes de la Escuela Nicolás Avellaneda.

La propuesta, de la cual formaron parte alumnos desde el nivel inicial hasta sexto grado, combina una charla teórica interactiva a cargo de personal de la Policía Caminera, con una instancia práctica a cargo de la Guardia Local, que incluyó el uso de la Pista de Educación Vial y kartings municipales.

Con estas instancias se busca promover la educación vial desde edades tempranas, fomentando el respeto por las normas de tránsito, la seguridad vial y la responsabilidad ciudadana.

Al respecto, la titular de la cartera de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana Guadalupe Vázquez, indicó que “la prevención es fundamental y la educación vial es parte de un proceso que comienza en la primera infancia. Por eso hacemos hincapié en todas las gestiones que tienen que ver con el proceso educativo dentro de lo que es el desarrollo del tránsito y por eso apoyamos estas actividades, en este caso provenientes del Ministerio de Seguridad de la provincia, que viene a nuestra ciudad para articular con los niños desde jardín hasta sexto grado y avanzar en un tránsito más seguro’’.

El programa “Caminera va a la Escuela”, impulsado por la Dirección de Policía Caminera y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, recorre establecimientos educativos y espacios públicos de la ciudad y la provincia con actividades lúdicas y pedagógicas para fortalecer hábitos de cuidado y convivencia en la vía pública y promover un entorno seguro.

