Villa María: Se realizó una jornada de recolección de residuos y exhibición de Karate Do

La secretaría de Educación y el Instituto Libre del Ambiente, desarrollaron una jornada de caminata y recolección de residuos en la Costanera, con la participación de la Escuela Miyazato Dojo Martínez y el acompañamiento de los dojos Lima (Villa Nueva), Caminos (Villa María) y Montedoro (Bell Ville).
La actividad, desarrollada bajo el lema “Sembrando conciencia”, tuvo como propósito promover el cuidado del ambiente y la participación ciudadana, integrando a niñas, niños, jóvenes y adultos en una experiencia colectiva que combinó educación ambiental, deporte y valores comunitarios.
Durante la caminata, los participantes recolectaron residuos en el sector del escenario Rubén Vanzetti, utilizando guantes y bolsas. Posteriormente, se realizó una exhibición de Karate Do, invitando a la comunidad a conocer los principios de esta disciplina, basada en el respeto, la cooperación y el compromiso con el entorno.
El encuentro culminó con un cierre simbólico, donde se entregaron plantas nativas a las y los participantes como reconocimiento al trabajo realizado.
