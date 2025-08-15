Villa María: Se realizará un taller gratuito de peluquería canina

Durante los meses de agosto y septiembre, en la sede del MuniCerca 3, y con la organización de las secretarías de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, y de Desarrollo Humano y Territorio, se dictará un taller de Peluquería Canina. El mismo estará a cargo de la profesional Adriana Bosch.

La capacitación será gratuita y comienza el lunes 18 de agosto en el MuniCerca 3 (calle Parajón Ortiz 810, barrio Carlos Pellegrini) en el horario de 14:30 a 16:30 horas.

Cabe mencionar que la propuesta tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para el cuidado y estética de caninos, fomentando tanto el bienestar animal como la posibilidad de generar un oficio con salida laboral.

Las clases se dictarán durante cinco lunes consecutivos, comenzando el 18 de agosto y culminando el 15 de septiembre inclusive.

INSCRIPCIONES

Para inscribirse en el taller, los interesados e interesadas deberán ingresar a ViDi (en www.villamaria.gob.ar) y buscar “Peluquería Canina” o ingresar en el siguiente link: https://vidi.villamaria.gob.ar/guia/es-AR/#/tramites/130

Ante cualquier consulta, los interesados pueden contactarse al WhatsApp 353 429 6637.

