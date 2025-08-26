Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Villa María: Se realiza una nueva edición del “canje saludable” y una jornada de forestación

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza / Archivo).

El día jueves 28 se realizará una nueva edición del “canje saludable” en barrio Las Playas. Los participantes podrán canjear 2 kilos de residuos reciclables por frutas. En tanto, el viernes 29 se plantarán árboles de forma comunitaria en Parque Norte. La actividad cuenta con la organización de la Subsecretaría de Gestión Ambiental del municipio de Villa maría y del Instituto Libre del Ambiente (ILA).

La jornada de “canje saludable” tendrá lugar el próximo jueves 28 de agosto, entre las 10:30 y las 12:30, sobre la calle Arturo M. Bas. Miembros de la comunidad educativa de la Escuela Arturo M. Bas, vecinos e instituciones podrán acercar un mínimo de dos kilos de residuos reciclables tales como papel, cartón, metal y plástico, que deberá estar limpio y seco, para su intercambio por fruta fresca.

Cabe recordar que estas jornadas tienen por objetivo promover hábitos de consumo responsable y la alimentación saludable. Además, buscan fomentar la separación en origen, fortalecer la conciencia ambiental y promover la adopción de prácticas saludables en la comunidad.

DÍA NACIONAL DEL ÁRBOL 

En esta misma línea, el viernes 29 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Árbol, se realizará una jornada de plantación en el Polideportivo Guillermo Vilas, ubicado en Av. de la Misericordia y Jorge Luis Borges, en barrio Parque Norte.

La actividad, organizada de manera conjunta por el ILA y el MuniCerca número 2, contará con la participación del Jardín de Infantes Agustín Álvarez y de jóvenes miembros del Concejo Deliberante Estudiantil.

Además, el municipio invita a los vecinos de la ciudad “a sumarse a esta propuesta que busca promover el valor del arbolado urbano y la importancia de la forestación como acción concreta para el cuidado del ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable”.

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Cómo votaron los cordobeses el rechazo al veto del presidente Milei a la emergencia en discapacidad

Doce diputados nacionales de la provincia de Córdoba rechazaron el veto del presidente ultraderechista Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras...

Hace 6 días

Noticias

Denuncia de presuntas coimas en Discapacidad: La Policía halló a Spagnuolo y le secuestró celulares y una máquina de contar billetes

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar,...

Hace 4 días

Noticias

El Frente de Izquierda denunció penalmente a los Milei y Spagnuolo por “corrupción” dentro de la ANDIS

El legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano denunció penalmente al presidente Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina...

Hace 5 días

Noticias

Río Cuarto: Estudiantes recibieron cinco motos donadas por el municipio para completar su formación técnica

En el marco de un proyecto impulsado por la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, estudiantes del IPET 79 Renato De Marco recibieron cinco...

Hace 5 días