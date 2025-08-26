Villa María: Se realiza una nueva edición del “canje saludable” y una jornada de forestación

El día jueves 28 se realizará una nueva edición del “canje saludable” en barrio Las Playas. Los participantes podrán canjear 2 kilos de residuos reciclables por frutas. En tanto, el viernes 29 se plantarán árboles de forma comunitaria en Parque Norte. La actividad cuenta con la organización de la Subsecretaría de Gestión Ambiental del municipio de Villa maría y del Instituto Libre del Ambiente (ILA).

La jornada de “canje saludable” tendrá lugar el próximo jueves 28 de agosto, entre las 10:30 y las 12:30, sobre la calle Arturo M. Bas. Miembros de la comunidad educativa de la Escuela Arturo M. Bas, vecinos e instituciones podrán acercar un mínimo de dos kilos de residuos reciclables tales como papel, cartón, metal y plástico, que deberá estar limpio y seco, para su intercambio por fruta fresca.

Cabe recordar que estas jornadas tienen por objetivo promover hábitos de consumo responsable y la alimentación saludable. Además, buscan fomentar la separación en origen, fortalecer la conciencia ambiental y promover la adopción de prácticas saludables en la comunidad.

DÍA NACIONAL DEL ÁRBOL

En esta misma línea, el viernes 29 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Nacional del Árbol, se realizará una jornada de plantación en el Polideportivo Guillermo Vilas, ubicado en Av. de la Misericordia y Jorge Luis Borges, en barrio Parque Norte.

La actividad, organizada de manera conjunta por el ILA y el MuniCerca número 2, contará con la participación del Jardín de Infantes Agustín Álvarez y de jóvenes miembros del Concejo Deliberante Estudiantil.

Además, el municipio invita a los vecinos de la ciudad “a sumarse a esta propuesta que busca promover el valor del arbolado urbano y la importancia de la forestación como acción concreta para el cuidado del ambiente y la construcción de una ciudad más sustentable”.