Villa María: Presentaron la Feria de las Colectividades 2025

La Secretaría de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales presentó una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en las inmediaciones del Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio. Allí se ofrecerán opciones gastronómicas y danzas típicas de distintas partes del mundo, música en vivo y degustaciones. En este marco, el espectáculo principal estará a cargo de Paz Martínez, con entrada libre y gratuita.

Al respecto, el titular de la cartera de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo, comentó que “este sábado 8 de noviembre vamos a compartir con todas las colectividades de Villa María un nuevo encuentro para celebrar la historia, las tradiciones, la cultura, rememorar y recordar a nuestros antepasados y también a quienes han venido en las últimas décadas a Villa María, porque estamos convencidos de que las instituciones son las que forjan el desarrollo de la comunidad”.

“Estamos muy contentos de compartir con cada una de las colectividades, las de la italianidad, que son cuatro, el Círculo Italiano, la Dante Alighieri, la Sociedad Italiana, la Familia Piamontesa, la sociedad Sirio-Libanesa, el Centro Vasco, la Casa Balear, la Asociación Española, también va a estar participando la Comunidad Eslava, que se ha constituido recientemente, la Comunidad Boliviana, y va a haber la presencia de la argentinidad también, con lo cual vamos a tener 11 expresiones de regiones o países del mundo para disfrutar su cultura” .

Con respecto a los espectáculos artísticos, Bovo añadió que “van a haber artistas que cada colectividad aporta, danzas y música típicas, queremos que la fiesta sea lo más genuina posible y que se respete la tradición lo más acabadamente posible. También vamos a sumar el espectáculo del Paz Martínez, sobre todo porque aspiramos a que la familia de la región y de Villa María puedan disfrutar del evento” .

UN PASAPORTE CON PREMIOS

Como novedad, este año se sumará un “pasaporte” en el que las diferentes colectividades colocarán un sello, según la modalidad que determinen, y quienes completen ese documento podrán participar por premios. Sobre este punto, Bovo dijo que se apunta a incentivar el disfrute pleno de cada colectividad, su divulgación y difusión: “Por eso este año además de todo lo que se va a ver en el escenario, de lo que se va a poder degustar, sumamos el pasaporte”.

PROPUESTA GASTRONÓMICA

En tanto, en esta nueva edición, cada colectividad ofrecerá comidas típicas:

-Familia Piamontesa, Bagna Cauda, Salame del piamonte, Chorizo a la Pomarola, Tiramisú (Dulce) y Lemoncelo (bebida).

-Asociación Dante Alighieri, Pizza, Focaccia, Fritto misto (medallones de muzzarella, pollo y sorrentino), Zeppole Di San Giuseppe (dulce) y Spritz (Bebida).

-Asociación Española, Tortilla de patatas con cebolla y chorizo colorado, Empanada gallega, Sandwiche de jamón crudo, burrata, tomate seco y aceite de oliva, Natilla (Dulce) y Sangría.

-Asociación Boliviana, Empanadas salteñas al horno, Pollo a la Broster, Chancha a la olla, Pique a lo macho, Jugo de linasa, pelón, mocochinche y coco.

-Sociedad Sirio – Libanesa, Fatay (Empanadas árabes), Kebbe, Backlaba (Dulce) y Arack (Licor de anis).

-Centro Vasco, Pintxos, Pinchos pote, Piperrada: cebolla, pimiento y huevos, Natilla (Dulce) y Calimotxo (Bebida).

-Asociación Eslava, Gulasz, Shashlik en brocheta (brochet), Hamburguesa Valcánica con salsa tártara, Kremsnita (pastel de hojaldre y natilla), Rakjia balkan coffe (café con licor) y Black rusky (Vodka).

-Casa Balear, Paella, Rabas, Panecillos, Ensaimada (Dulce).

-Sociedad Italiana Pasta: Ravioles / ⁠Penne Rigate, Calzone Napolitano y Tiramisú (Dulce).

-Argentina, a cargo de Agrupación Folclórica Villa María y Agitando Pañuelos, Empanadas y Locro.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.