Villa María: Se presentó el proyecto del nuevo edificio del clúster “Impulso tecnológico”

A partir de la modernización del antiguo galpón ferroviario de Chile y Rawson, nueve empresas vinculadas a la economía del conocimiento tendrán su sede en un edificio innovador e inteligente. En ese sentido, el intendente Eduardo Accastello participó este martes de una reunión de trabajo en la sede de AERCA, donde se presentó el proyecto edilicio del Clúster Impulso Tecnológico.

Del encuentro participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese; el secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Guillermo Pieckenstainer; el subsecretario de Unidad Intendencia, Martín Ruiz; y en representación del Clúster, su presidente, Claudio Fassetta; vicepresidente, Martín Córdoba; y secretaria, Paula Gentile.

Accastello expresó que “Villa María cuenta con más de 20 empresas de la economía del conocimiento que generan empleo y exportan a partir del talento creativo. Hoy nos presentaron la maqueta del nuevo edificio inteligente del Clúster, donde el municipio participará con un aporte para instalar allí también el Centro de Monitoreo. Trabajando juntos, queremos seguir posicionando a Villa María como una ciudad global, innovadora y competitiva. Este proyecto, acompañado por el municipio y la provincia, transformará el Parque Pereira en un espacio de referencia.”

“La estrategia de clusterización es fundamental porque permite que empresas que compiten puedan, al mismo tiempo, colaborar y complementarse para acceder a nuevos mercados internacionales. Estamos convencidos de que este es el desafío para generar más innovación, empleo de calidad y oportunidades para nuestros jóvenes”.

Por su parte, el presidente del Clúster Impulso Tecnológico, Claudio Fassetta, señaló que “la idea es marcar un nuevo hito en la zona, transformándola estratégicamente y dándole una nueva funcionalidad con base tecnológica, con empresas del sector y un rol muy importante del municipio. En aproximadamente un año y medio podríamos tener finalizado el edificio, que contará con 3.800 metros cuadrados. Allí se radicarán inicialmente nueve empresas, principalmente de Villa María, dedicadas al desarrollo de software, automatización, marketing, comunicación y audiovisual”.

El CIT agrupa a instituciones y empresas de software, servicios basados en conocimiento y sectores afines. Su misión es impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación, articulando acciones con el sistema educativo, el sector privado y el sector público.

Entre sus objetivos se encuentran promover el crecimiento regional, responder a las demandas de soluciones tecnológicas y favorecer la inserción de empresas locales y regionales en la economía nacional e internacional, generando un entorno de articulación entre oferta y demanda tecnológica a través de acciones públicas, privadas, académicas y científicas.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.